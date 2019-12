Rekordtiefe Honigernte: Der nasskalte Mai machte den Imkern einen Strich durch die Rechnung. Durchschnittlich 13 Kilogramm Honig haben die Werdenberger Bienenvölker dieses Jahr gesammelt. Das ist wenig. Katharina Rutz 05.12.2019, 13.56 Uhr

Auch im Werdenberg gab es nur wenig Honig. Die Honigernte 2019 war in der ganzen Schweiz schlecht. Bild: Susan Basler

Im Bienenhaus ist schon einige Zeit Ruhe eingekehrt und der Imker kann sich um seine Winterarbeiten kümmern, beispielsweise um die Vermarktung des Honigs. Die diesjährige Honigernte war allerdings alles andere als gut. Apisuisse, der Dachverband der Schweizer Imkerschaft, spricht von einer rekordtiefen Honigernte in der ganzen Schweiz.

Zu diesem Ergebnis kommt der Verband aufgrund einer Online-Umfrage, an der 1165 Imkerinnen und Imker an 1376 Standorten teilgenommen haben. Dies schreibt der Verband in einer Medienmitteilung. Die Honigernte belaufe sich auf eine Gesamterntemenge von 13 Kilogramm Honig pro Volk.

Wenig Honig auch im Werdenberg

Ähnlich sieht die Situation auch im Werdenberg aus. «Die Honigernte war wesentlich tiefer als in anderen Jahren. Wir erzielten durchschnittlich rund 13 Kilogramm Honig pro Wirtschaftsvolk», sagt Hans-Peter Hagmann, Präsident des Bienenzüchtervereins Werdenberg. Einzelne Imker konnten natürlich mehr oder weniger Honig als der Durchschnitt ernten. Allgemein sei der Honigertrag in höheren Lagen besser gewesen als im Tal. Allerdings sei man im Werdenberg eigentlich nie mit Rekordernten verwöhnt worden, wie in anderen Gebieten, relativiert Hans-Peter Hagmann den schlechten Ertrag.

Auch Lorenz Huber aus Gams spricht von einer schlechten bis mittleren Honigernte. Der Berufsimker hatte zwar auch schon schlechtere Jahrgänge. «Aber dieses Jahr hat der Mai die Honigernte durchgestrichen», so Huber. Aufgrund des schlechten Wetters brauchten die Bienenvölker ihre im April geernteten Vorräte gleich selber und konnten keine neuen eintragen. «Im Mai verbrauchten die Völker wohl rund fünf bis sechs Kilogramm Honig für sich selber», schätzt Lorenz Huber. Etwas besser sei die Honigernte in höheren Lagen, sagt auch der Berufsimker. Seine Völker in Ziegelbrücke und im Kanton Graubünden waren ertragreicher unterwegs.

Werdenberg hat drei Chancen auf Honig

Auch Apisuisse bestätigt dies: Oberhalb von 1000 Meter lag im Mai noch sehr viel Schnee. Die Frühlingsblüte setzte erst ab Juni ein, so dass in der Höhe die Honigernte zwar auch geringer war, aber noch im Rahmen des langjährigen Mittelwertes ausfiel, heisst es in der Medienmitteilung.

Ein Jahr ganz ohne Honig hat Lorenz Huber noch nie erlebt. «Im Werdenberg haben wir in der Regel drei Chancen auf Honig und eine kann fast immer genutzt werden», sagt Lorenz Huber. Im Verlauf des Jahres haben die Bienen Chancen entweder auf Blütenhonig oder Waldhonig von Laub- und Nadelbäumen.

Ausverkauft ist der Honig in der Region aber trotz schlechter Ernte nicht», sagt Lorenz Huber. Er verspürt allerdings an den Weihnachtsmärkten etwas mehr Nachfrage als sonst: «Ich habe wohl heuer weniger Konkurrenz.»