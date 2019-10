Reitverein Werdenberg wiederholt den Heimsieg Bettina Schlegel, Martina Guntli, Renate Berner und Eleonore Ospelt vom RV Werdenberg holen Gold in der OKV-Vereinsmeisterschaft. Corinne Hanselmann

Die Siegerequipe: Bettina Schlegel (von links), Renate Berner, Eleonore Ospelt und Martina Guntli.

Ein Herbstwochenende wie aus dem Bilderbuch: Die Bedingungen für die OKV-Vereinsmeisterschaft auf der Anlage Cholau hätten besser nicht sein können. 29 Equipen aus der ganzen Ostschweiz nahmen am Sonntag daran teil und absolvierten je zwei Dressur-, zwei Spring- und zwei Geländeprüfungen. Noch während die einen entweder das Dressurprogramm GA07 oder CCB1/Test B absolvierten, nahmen andere auf der Trattwiese die Geländeprüfung in Angriff.

Einmal mehr hat das Team rund um OK-Präsident Paul Schlegel dort mit viel Aufwand schöne Hindernisse gebaut und den Teilnehmern interessante Aufgaben gestellt. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Prüfungen mit Spannung. Um möglichst vielen Reitern das Beenden des Geländekurses zu ermöglichen, gab es an schwierigen Stellen, wie etwa bei einem hohen Absprung, auch einfachere Alternativhindernisse mit einem längeren Weg. 9 der 58 Geländereiter schieden aus, 27 blieben fehlerfrei.

Gute Ausgangslage vor der Entscheidung

Damit es bis zum Schluss spannend bleibt, wird bei der OKV-Vereinsmeisterschaft im alles entscheidenden Springparcours über 110/115 cm jeweils in umgekehrter Reihenfolge der Zwischenrangliste gestartet. Der RV Werdenberg führte diese Rangliste nach zwei Dressurprüfungen, zwei Geländeritten und dem einfacheren Springparcours an und hatte einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten gegenüber dem RV Berg. Auf Zwischenrang drei folgte der RV Stammheimertal, dann der RV Gonzen. Othmar Stähli vom RV Gonzen und Sonja Thalmann vom RV Stammheimertal blieben im Springen fehlerfrei. Bei Désirée Schmidt, Reiterin des RV Berg, fiel am zweitletzten Sprung eine Stange. So lag es letztlich nur noch an der Sennwalderin Martina Guntli und Royal Rubina, den Sieg für den RV Werdenberg zu sichern. Guntli sagte später:

«Das hat schon Nerven gekostet, vor allem vor Heimpublikum.»

Martina Guntli und Royal Rubina ritten sowohl im Gelände als auch im Springparcours einen Nuller für die Equipe des RV Werdenberg.

Eleonore Ospelt (Sax) mit Fürst Fritz, Renate Berner (Sennwald) mit Paradise und Bettina Schlegel (Weite) mit Rabbitsfield Rose Abbey hatten zuvor ihren Beitrag dazu geleistet, dass Martina Guntli mit einer super Ausgangslage in den Parcours einreiten konnte. Sie hätte sich sogar noch zwei Fehler leisten können. Guntli blieb aber fehlerfrei und holte sich gar den Sieg in der Einzelwertung dieses Springens. Der Jubel der Werdenberger vor dem Heimpublikum war gross. Bettina Schlegel entschied am Sonntag zudem die Einzelwertung der schwierigeren Geländestrecke für sich.

Renate Berner leistete mit der sechsjährigen Paradise in der Dressur und im Springen ihren Beitrag für den Werdenberger Sieg.

Bereits vor zwei Jahren hatte der RV Werdenberg zu Hause Gold in der OKV Vereinsmeisterschaft gewonnen, jedoch in einer anders zusammengesetzten Equipe.

Bronze für den Nachbarverein RV Gonzen

Silber ging an die Equipe des RV Stammheimertal. Der Nachbarverein der Werdenberger, der RV Gonzen, sicherte sich die Bronzemedaille. Es ritten der Junior Samuel Müller aus Mels, Désirée Frangi aus Sargans, Beat Danner aus Heiligkreuz und Othmar Stähli aus Flums. Pech hatte der Reitclub Sonnenberg. Nach dem Sturz und einem unfreiwilligen Bad von Stefan Kaufmann im schwierigeren Gelände wurde das Konto mit 200 Strafpunkten belastet. Sonst hätte der RC Sonnenberg wohl den RV Werdenberg von der Spitze verdrängt, denn das Dressurresultat war um einige Punkte besser.

Vor der Siegerehrung bedankten sich OKV-Präsident Michael Hässig und OK-Präsident Paul Schlegel bei allen am gelungenen Anlass beteiligten Helfern, Konkurrenten und Funktionären. Schlegel verabschiedete zudem Conrad Schär, der seine Tätigkeit als Jurypräsident nach Jahrzehnten niederlegt.

Erster Militarysieg für Juniorin Sina Schett

Am Samstag fanden in der Cholau die Militaryprüfungen B2, B1 und B1 Juniore­ncup statt. Sina Schett, die erst seit wenigen Monaten Military reitet, gelang im Sattel von Cayetana ein sehr gutes Dressurprogramm mit 67,76 Prozent. Im Springen fiel eine Stange, das Gelände beendete sie ohne Fehler und so gewann Sina Schett die Juniorenprüfung. Die 14-Jährige freut sich über ihren ersten Militarysieg:

«Das hätte ich nie gedacht, weil sonst die besten Juniorinnen am Start waren.»

Ebenfalls eine Einheimische ritt in der schwierigeren Stufe B2 an die Spitze: Bettina Schlegel aus Weite mit Liza Silva. Sie ritt mit 70,38 Prozent die beste Dressur, blieb im Springen fehlerfrei und kassierte lediglich 0,8 Fehlerpunkte im Gelände. Die leichtere Prüfung B1 gewann Nicole Wälchli aus Münchwilen mit Lemarque. Hier waren auch einige Werdenberger am Start. Matthias Hutter aus Salez ritt gleich mit zwei Pferden ins vorderste Drittel: mit Cara Mia auf Rang drei, mit Carlina auf Rang vier. Ebenfalls klassiert war Fabienne Curiger aus Sennwald mit Nike auf Rang sieben. 14. wurde Roland Zweifel aus Azmoos mit Warano.

Bettina Schlegel, hier mit Rabbitsfield Rose Abbey, gewann am Samstag und am Sonntag. (Bilder: Corinne Hanselmann)

Jump Green für Einsteiger

Am Samstagvormittag bot der RV Werdenberg mit zwei OKV-Jump-Green-Prüfungen über 70 Zentimeter und nach Idealzeit Einsteigern eine Startmöglichkeit. Vanessa Schober aus Chur und Michelle Condito aus Mauren ritten auf den ersten Platz. Die Salezerin Lea Gerold erreichte im Sattel von Polly einen dritten und einen fünften Rang. Sina Schett aus Weite ritt mit ihrem Pony Top Mega Macho auf Rang acht.