Drei Teams - drei Leader: FC Buchs ist das Mass aller Dinge

Regionalfussball «Es passt grad alles»: FC Buchs ist dreifach an der Ranglistenspitze In drei Aktiv-Ligen sind Teams vom Sportplatz Rheinau auf Platz eins. Die drei verantwortlichen Trainer des FC Buchs nennen ihre persönlichen Schlüssel des Erfolgs. Robert Kucera Jetzt kommentieren 11.10.2021, 16.08 Uhr

Erneut wird der gegnerische Angriff im Keim erstickt – die drei Aktiv-Teams des FC Buchs kassieren im Schnitt nur ein Tor pro Spiel. Robert Kucera

17 Siege in 20 Partien mit einem Torverhältnis von 68:20 – in jenen Gruppen und Ligen, wo der FC Buchs mitspielt, sind die Werdenberger das Mass aller Dinge. Die erste Mannschaft (3. Liga, Gruppe 2) führt die Rangliste ebenso an wie die zweite Mannschaft (4. Liga, Gruppe 2) und die Damenmannschaft in der 4. Liga, Gruppe 1.