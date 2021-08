Meisterschaftsbeginn: 30 Derbys und kurze Reisen

Regionalfussball 30 Derbys und kurze Reisen: Es ist alles angerichtet für eine emotionale und spannende Saison Am Wochenende starten die lokalen Fussballvereine in die neue Saison. In der 4. Liga Gruppe 2 findet während der Saison 2021/22 quasi eine Werdenberger Meisterschaft statt. Robert Kucera, Miriam Küpper, Hanspeter Thurnherr 19.08.2021, 15.57 Uhr

Die 4.-Liga-Teams stehen vor einer speziellen Saison – wer überspringt die Derby-Hürden am besten? Robert Kucera

Die Spielzeit 2021/22 hält für die regionalen Fussballer eine überaus seltene Konstellation bereit. Sowohl in der 3. Liga mit dem einzigen Werdenberger Vertreter Buchs als auch in der 4. Liga sind die Wege zu den Auswärtsspielen kurz und es sind emotionale Nachbarschaftsduelle zu erwarten. Doch einen Haken gibt es, wie Gerardo Clemente, Trainer der ersten Mannschaft des FC Buchs, bedauert:

«Es ist schade, dass wir die einzigen Werdenberger in der Liga sind.»

Doch die gegnerischen Teams trösten über diese Tatsache hinweg. «Eine coole Gruppe, die wir da haben: Alle Plätze sind innerhalb von einer halben Stunde erreichbar», sagt Clemente. Er denkt dabei aber nicht an die zu erwartenden niedrigen Buchser Reisespesen: «Wir haben immer Fans, die auswärts mitkommen. Für sie ist das fantastisch.»

Zehn Mannschaften treffen in der Gruppe 2 der 4. Liga aufeinander. Das ergibt – falls endlich wieder eine komplette Saison gespielt wird – 90 Meisterschaftsspiele. 30 davon werden reine Werdenberger Derbys sein. Durch den Abstieg des FC Gams sind nun mit der zweiten Mannschaft des FC Buchs sämtliche Fussballvereine aus dem Werdenberg in einer Gruppe vereint. Man kann getrost davon sprechen, dass innerhalb dieser 4.-Liga-Gruppe eine Werdenberger Meisterschaft zur Austragung kommt. Jede Equipe kommt dabei in den Genuss von zehn Derbys.

Die Vorfreude darauf ist bei jedem Team gross. Stellvertretend für alle Trainer sagt Haags neuer Übungsleiter Antonio Troisio:

«Derbys sind pure Lust und keine Last. Nervlich ist man schon angespannt, wenn es in ein Derby geht. Doch das ist besser, als gar keine Derbys zu haben.»

Wie er weiter festhält, bringen diese Nachbarschaftsduelle viele Zuschauer und somit Emotionen auf den Fussballplatz. Für die regionalen Kicker ein Traum, unter solchen Bedingungen dem Hobby nachzugehen. Und für die Trainer entfällt in der Woche vor dem Derby eine Trainingsaufgabe, wie Troisio sagt: «Ich muss keinen Spieler motivieren.»

Doch damit nicht genug: In der 5. Liga treffen die zweiten Mannschaften aus Gams, Grabs, Haag und Sevelen ebenfalls in derselben Gruppe aufeinander. Nur Trübbach fehlt heuer. Die Wartauer stellen als einziger Werdenberger Vertreter keine zweite Mannschaft. Auch bei den Damen kommt es zum Derby. Nach dem Abstieg des FC Buchs in die 4. Liga darf man sich auf den Vergleich zwischen Buchs und Gams freuen.

Auf die Saison 2021/22 hat sich der FC Buchs ziemlich verändert. Die Mannschaft von Gerardo Clemente ist abermals jünger geworden, von einem reichen Erfahrungsschatz werden in dieser Spielzeit die Konkurrenten mehr zehren können. Der Trainer nimmt diesbezüglich kein Blatt vor den Mund:

«Wenn ich ehrlich sein soll, schätze ich das Team nicht mehr so stark ein wie letzte Saison.»

Vorab der Abgang von Kevin Rohrer gilt es erst mal zu verkraften. «Kevin Rohrer hat viel gemacht für den FC Buchs», würdigt Clemente die Verdienste des Stürmers. «Doch frischen Wind nach vorne hat es auch mal gebraucht», hält der Trainer fest. An Namen wie Agan Amzi, Samuel Sokoli und Noah Buchli muss sich der Buchser Fan erst noch gewöhnen. Doch genau diesen jungen Spielern – alles Rückkehrer auf den Sportplatz Rheinau – wird viel zugetraut.

Namen auf dem Papier sind im Fussball längst nicht alles. So misst Clemente der Breite des Kaders grössere Bedeutung zu. Vorbei soll es mit Szenarien wie vor einem Jahr sein, als man nur mit 14 Mann an ein Auswärtsspiel reisen konnte. «Wir sind nun breiter aufgestellt», freut sich der 37-Jährige auf die Aufgabe, aus 25 Spielern auslesen zu können.

Dass nicht berücksichtigte Spieler zum Problem werden könnten, glaubt der Trainer nicht. Vielmehr sei es Ansporn, sich bei Gerardo Clemente aufzudrängen. Der Trainer gibt den Tarif durch:

«Niemand spielt sowieso. Die Karten werden neu gemischt, es fängt immer bei null an.»

Der Erfolg gibt ihm recht: In der letzten Spielzeit gab es eine Siegesserie, bei der er pro Spiel stets vier, fünf Akteure zu Hause lassen musste. «Wir gewannen diese Spiele aber nicht, weil ich bei der Aufstellung richtig entschieden habe. Sondern weil es in den Trainings zuvor anders zu und her ging.» Ein klares Pro für den internen Konkurrenzkampf.

Am Samstag beginnt die dritte Saison unter Gerardo Clemente in der 3. Liga. Doch es soll nicht die dritte unvollständige Spielzeit für den Übungsleiter werden. «Wenn es heuer nicht 22 Spiele gibt, muss ich wohl den Rücktritt geben – es wäre im dritten Jahr FC Buchs der dritte Abbruch. Dann liegt es wohl an mir», scherzt Clemente.

Der direkte Zug zum gegnerischen Tor passt beim FC Buchs – jetzt müssen nur noch mehr Tore her. Robert Kucera

Mit wesentlich ernsthafterer Miene betont der Trainer, dass sich der FC Buchs keinesfalls mit der Rolle als 3.-Liga-Team zufriedengegeben hat. «Das Ziel ist die 2. Liga – mit unseren Leuten. Also Spielern, die langfristig im Verein bleiben.» Er stellt sich klar gegen Hauruckübungen, mit der Verpflichtung auswärtiger Spieler, einen Aufstieg zu erzwingen.

Der Verbund aus Werdenbergern und Liechtensteinern will primär eine gute Saison absolvieren. Vom Aufstieg wird nicht geredet. Doch man sieht sich als Spitzenteam in der Gruppe 2 der 3. Liga. Auch wenn diese qualitativ etwas höher einzustufen ist, als die sogenannte Bündner Gruppe.

Der Abschluss der letzten Saison hat es gezeigt: Mit zahlreichen Ergänzungsspielern hat man Aufsteiger Ems Paroli geboten und Bad Ragaz sogar besiegt und so den Aufstieg vermiest. Clemente nennt den EM-Triumph der homogenen Truppe aus Italien als gutes Beispiel:

«Wenn man als Mannschaft spielt, ist es egal, wer auf dem Platz steht. Als Italiener habe ich diesen Sommer ein super Beispiel erlebt.»

So etwas habe er von seinen Azzuri noch nie gesehen und zeigt deutlich auf: Im Fussball geht es um Leidenschaft, nicht immer nur ums Geld.

Um dem Anspruch eines Spitzenteams gerecht zu werden, sind Taten auf dem Platz gefordert. Die Defensive sorgt bei Trainer Gerardo Clemente für Freude. Beim Amtsantritt war es sein Ziel, immer weniger Tore zu erhalten. «Letzte Saison hatte Buchs am zweitwenigsten Gegentore», sagt er. Die solide Spielweise müsse sich aber auch vermehrt im und am gegnerischen Strafraum zeigen. «Die Quote der Chancenverwertung muss unbedingt höher sein», fordert Clemente. Der Steigerungslauf wird aber kommen. Er hat grosses Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Crew.

Am Ende der letzten Saison musste sich der FC Gams von der 3. Liga verabschieden: «Wir haben unser Bestes gegeben und es hat nicht gereicht», so Trainer Mehmed «Memo» Eriten. Er gibt zu, dass das Selbstvertrauen der Mannschaft nach dem Abstieg etwas angekratzt gewesen sei.

Das Beenden seiner siebenjährigen Trainerlaufbahn beim FC Gams stand für ihn aber trotzdem nie zur Debatte:

«Der Kapitän verlässt sein Schiff immer zuletzt.»

Für frischen Wind auf der Trainerbank sorgte Eriten aber dennoch: Er konnte Profitrainer Ludovic Magnin für eine Einheit zum Trainingsauftakt gewinnen. «Ich dachte, so ein spezielles Training tut den Jungs gut und ich bin sicher, dass wir diesen Kick auch in die Saison mitnehmen», meint der langjährige Gamser Trainer optimistisch. Insbesondere taktische Tipps gab Magnin dem Team – dabei lernt auch Eriten gerne dazu. Er wolle als Trainer auch immer Schritt für Schritt weiterkommen und neue Erfahrungen sammeln. Der gegenseitige Austausch wird geschätzt, auch seitens der Spieler: «Da geht noch was mit dem FC Gams», bekräftigt Eriten.

Für die kommende Saison sollte daher ein Platz im Spitzenfeld das erklärte Ziel sein: «Wir haben das Potenzial vorne mitzuspielen.» Den Wiederaufstieg erklärt Eriten dennoch nicht als Primärziel; er wolle in der Winterpause evaluieren, was möglich sei.

Die Motivation durch Einheiten wie das Training mit Magnin zu steigern und den Spielern mehr Selbstvertrauen zu geben, war Eriten in der Vorbereitung besonders wichtig:

«Ich erwarte vom Team, dass es wieder mit Leidenschaft auf den Platz geht und für den FC Gams kämpft.»

Zuversichtlich stimmt den Gamser Trainer ebenfalls, dass mit Igor Manojlovic und Peter Kersting nur zwei Abgänge seit der letzten Saison zu verzeichnen sind. «Es zeugt von Charakter, dass die Mannschaft so zusammenbleibt – keiner denkt ans Aufgeben», meint Eriten stolz.

Ausserdem erhielt sein Kader qualitativen Zuwachs durch den ehemaligen FC-Haag-Spieler Daniel Hanselmann, Yusuf Akyer, der einst 2009 für den FC Vaduz auf dem Platz stand, Dennis Demirci von Chur 97 und Tiago Silva vom FC Schaan. «Zusammen bringen sie eine grosse Vielfalt zum FC Gams», so das Trainerurteil über die Neuzugänge.

Den Abstiegsfrust gut überwunden: Die Spieler des FC Gams wollen vermehrt über Tore und vor allem drei Punkte jubeln. Robert Kucera

Bei einem Kader von 26 Spielern ist ein Platz in der Startelf jedoch hart umkämpft: Nur wer fleissig trainiert, verdient sich seinen Einsatz. «Der Konkurrenzkampf beflügelt nicht nur die Leistung im Training, sondern auch beim Match», urteilt der Trainer. Nichtsdestotrotz stünde für ihn immer der Teamgedanke an oberster Stelle: «Neben dem Platz haben wir ihn, auf dem Platz kann man immer dran feilen.»

Nicht nur am Teamzusammenhalt haben die Gamser während der Sommerpause gearbeitet: «Wir haben spielerisch zum Beispiel beim Passspiel grosse Fortschritte gemacht», berichtet Eriten und ergänzt, dass der FC Gams darüber hinaus intensiv um die konditionelle Verbesserung der Spieler bemüht ist. Die dazugewonnene Ausdauer wird sein Team insbesondere bei den Derbys benötigen, prophezeit Eriten:

«Es wird ein enger Dreikampf an der Tabellenspitze zwischen dem Mitfavoriten FC Haag, der jungen Mannschaft vom FC Grabs und uns als Absteiger.»

Die verbesserte Leistung wird die Eriten-Elf bereits am Sonntag gegen den FC Trübbach im ersten Derby unter Beweis stellen müssen.

Der FC Grabs erreichte in der abgelaufenen Saison, die coronabedingt nur aus der Vorrunde bestand, in den neun Spielen letztlich den 4. Schlussrang in der Gruppe 2 der 4. Liga. «Es ist uns im letzten Herbst gut gelaufen, sodass wir die beste Rangierung der letzten drei Jahre erreichten», sagt Trainer Thomas Eggenberger.

Trotzdem bleibt auch für die bevorstehende Saison das Ziel das Gleiche wie in den letzten Jahren, wie Eggenberger festhält:

«Wir setzen weiterhin auf junge Spieler und möchten auch dieses Jahr wieder etwa vier 16-, 17-Jährige an die 1. Mannschaft heranführen. Wenn ich dereinst als Trainer gehe, möchte ich eine Mannschaft hinterlassen, die weiter erfolgreich bestehen kann.»

Der FC Grabs strebt deshalb auch dieses Jahr einen Mittelfeldplatz an.

Den Frühling und Frühsommer ohne Meisterschaftsspiele hat der FC Grabs gut genutzt. Ab Ende Februar stand die Mannschaft im Training – nur unterbrochen durch drei Wochen Sommerpause. Thomas Eggenberger konnte der Coronasituation sogar Positives abgewinnen: «Die Trainings waren, was Besetzung und Leistung anbelangt, konstant. Man konnte ja nicht gross in den Ausgang.»

Der Stamm der Mannschaft blieb grösstenteils beisammen. Ein Spieler zog wegen Studiums ins Ausland, ein anderer hörte auf. Und die in den Vorjahren integrierten jungen Spieler sind wieder ein Jahr reifer geworden.

Die Marschrichtung beim FC Grabs passt: Die erste Mannschaft klassierte sich erstmals seit langem in der oberen Tabellenhälfte. Doch das primäre Ziel bleibt die Nachwuchsförderung. Robert Kucera

Am Werdenberger Cup, dem jeweils mit Spannung erwarteten Vergleich mit den Nachbarklubs mitten in der Saisonvorbereitung, machte Grabs jedenfalls eine gute Figur. Mit einer Niederlage gegen Haag gestartet, steigerte sich die Mannschaft. Sie gewann gegen Sevelen im Gruppenspiel, schaltete im Halbfinal das favorisierte Buchs im Penaltyschiessen aus und verlor letztlich erst im Penaltyschiessen gegen Haag.

Es wird sich aber erst in der Meisterschaft zeigen, ob die Mühlbach-Elf ihre Form in den letzten Wochen der Vorbereitung weiter steigern konnte und ihr Leistungsvermögen auch auf den Platz bringt.

Zur Gruppeneinteilung für die nun beginnende Saison sagt Thomas Eggenberger ganz spontan:

«Sensationell, alle freuen sich. Ausser der Reise zu Chur 97 IIb könnten wir zu allen Spielen mit dem Velo hinfahren.»

In der Tat vereinigt die 4.-Liga-Gruppe 2 mit Grabs, Gams, Haag, Buchs II, Sevelen und Trübbach alle sechs Werdenberger Fussballvereine. Dazu kommen die Nachbarn Balzers II, Triesen II und Sargans II. «Gegen alle diese Vereine gibt es immer interessante Spiele, denn man kennt sich», sagt der Grabser Trainer.

Nach den Favoriten dieser Gruppe gefragt, sieht er in erster Linie Balzers vorne: «Diese Mannschaft will unbedingt aufsteigen. Absteiger Gams gehört ebenfalls zu den Favoriten. Dazu zähle ich auch Buchs, denn sie mischen seit ein paar Jahren vorne mit.»

Auf der Trainerbank des FC Haag sitzt seit dieser Saison ein alter Bekannter: Antonio Troisio ist zurück im Werdenberg. Seine letzte Wirkungsstätte in der Region war Sevelen in der Spielzeit 2013/14. Eine lange Zeit.

Seither hat sich einiges getan. Troisio feierte im Vorarlberg mit Göfis und Gaissau grosse Erfolge. Beide Teams führte er von der 1. Landesklasse, was vom Spielniveau der 3. Liga in der Ostschweiz entspricht, in die Landesliga (Niveau 2. Liga). In Göfis schaffte er dies mit jungen Spielern, letzte Saison mit einem erfahreneren Kader, gespickt mit Routiniers, in Gaissau. Der in Balzers wohnhafte Haager Neo-Trainer hält aber fest:

«Mein wichtigstes Jahr als Trainer war allerdings 2014/15 in Landquart. Denn dort wurde ich entlassen.»

Aus den damals gemachten Fehlern habe er viel gelernt. Zum Beispiel eine grössere Autorität gegenüber der Mannschaft zu haben. Da war es gut, durfte er in Österreich wirken. «Dort werden alle Fussballer bezahlt. Es gibt Punkteprämien und Auflaufprämien», beschreibt Troisio. «Somit muss man als Trainer auch härter sein und härtere Entscheide treffen», sagt der 41-Jährige weiter.

Antonio Troisio hat gelernt, und wie die Ergebnisse zeigen, auch erfolgreich umgesetzt. So hat er zum Abschluss mit Göfis fast noch den Aufstieg in die nächsthöhere Liga geschafft und aus dem stark abstiegsgefährdeten Gaissau einen Aufsteiger gemacht.

Die Marschrichtung vom neuen Haag-Trainer ist klar: Direkter Zug zum Tor und den Ball laufen lassen. Robert Kucera

Die Vorarlberger Teams hat er als Erfolgstrainer verlassen, der die Equipen um eine Liga höher abgegeben hat, als er sie übernommen hat. Rosige Aussichten also für seinen neuen Verein. Die Frage ist also nicht, ob es Haag in die 3. Liga schafft, sondern wann.

Doch so weit mag Troisio nicht blicken. «Wir reden nicht über Ranglistenpositionen, sondern über Entwicklung», stellt er klar. Es gilt, eine ruhigere Meisterschaft zu haben als noch letztes Jahr, wie Troisio erklärt:

«In der Vergangenheit hat man sich beim FC Haag wegen grosser Ambitionen oft die Finger verbrannt. Das sorgt für zu viel Druck und ist für junge Spieler nicht gut. Wir wollen befreit Fussball spielen – das ist wichtiger.»

Antonio Troisio sieht seine Aufgabe darin, die junge Mannschaft in die Welt des Erwachsenenfussballs einzuführen. Was nichts Neues für ihn ist. In Göfis war es ähnlich. Den FC Haag bezeichnet er als Rohdiamanten, der in jedem Training ordentlich geschliffen wird. Dreimal in der Woche wird nun trainiert. «Wir wollen mehr arbeiten auf dem Platz und auch richtig arbeiten», sagt er. Bis Haag ein Spitzenteam ist, so erklärt Troisio, «braucht es Zeit. Und diese Zeit stellt uns der Verein auch zur Verfügung».

Keine Frage: Der Palmarès von Antonio Troisio liesse mehr zu, als ein 4.-Liga-Team zu coachen. «Mir ist es wichtig, mehr mit der Familie zu sein», sagt der Vater von zwei Kindern. Der Aufwand als Trainer im Vorarlberg ist ungleich höher als jetzt in Haag. Ausserdem ist der Meisterschaftsbetrieb im Werdenberg kürzer. So lässt sich nun Fussball besser mit Familie vereinen.

Den FC Haag kennt er von früher her bestens. «Es stehen heute allerdings ganz andere Spieler auf dem Platz», relativiert Troisio, dass er von Vorkenntnissen profitieren könne. Er freut sich auf die, wie er sagt, sehr reizvolle Aufgabe, das junge Team zu trainieren. Er sagt:

«Es gibt sehr viel Arbeit. Sie sind noch sehr grün hinter den Ohren.»

Die taktische und technische Schulung wird ein wichtiger Teil seiner Arbeit sein. «Dazu fehlt uns noch die Schlitzohrigkeit», erklärt Troisio, dass im Abschluss das gewisse Etwas fehlt. «Doch das trainiert man. Das ist Automatismus, Arbeit, Wiederholung», ist der Trainer überzeugt, dass eine bessere Chancenverwertung lernbar ist. Unterstützung auf dem Feld erhält das Team von den erfahrenen Spielern Serhat Demircan und Tolga Yildiz. Beide haben schon in Göfis unter Antonio Troisio gespielt.

Aus den Niederungen der Tabelle ist der FC Sevelen letzte Saison im Mittelfeld der 4. Liga aufgetaucht. «Wir haben den Teamgeist und den Einsatz verstärken können», nennt Trainer Mustafa Cibil wesentliche Gründe dafür. Dazu kommt noch das Mentale: Wenn man nicht mehr so viele Spiele verliert, oder auch mal einen Match wendet, hat man was Positives im Kopf. Das war wichtig.»

Die Moral ist gestiegen, die Einsatzbereitschaft im Training hoch. Cibil ist erfreut über gewisse Fortschritte und man wolle auf dem eingeschlagenen Weg weiter voranschreiten. Doch in der Zielsetzung herrscht vornehme Zurückhaltung:

«In dieser Gruppe gibt es andere Teams, die um den Aufstieg spielen. Wir wollen so schnell wie möglich vom Strich wegkommen.»

Cibil sagt dies im Wissen, dass noch eine Menge Potenzial in der Mannschaft schlummert und nicht von heute auf morgen abgerufen werden kann. «Mein Ziel ist es, dass die Mannschaft noch stärker als Einheit auftritt. Der einzelne Spieler muss sich noch mehr für die Mannschaft aufopfern», hält der Trainer fest. Er sei mit dem Teambuilding recht zufrieden. Doch er will diesbezüglich noch einen Schritt vorwärts machen. Auch was die Spielintelligenz angeht. «Wir hätten mehr Punkte holen können, wenn wir cleverer gespielt hätten», blickt Mustafa Cibil auf 2020 zurück.

Der FC Sevelen will mit grossem Einsatz und dem Ball am Fuss die Favoriten ärgern. Robert Kucera

Gemäss dem Übungsleiter entscheidet sich in dieser 4.-Liga-Gruppe viel im Kopf: «Wenn der Einsatz stimmt, schätze ich meinen Kader sehr hoch ein. Dann müssen wir uns vor keinem Gegner fürchten. Aber ohne Einsatz verlieren wir gegen den Letzten.»

Ohne Fleiss kein Preis – deshalb erhöht Mustafa Cibil die Kadenz im Training. «Wir werden jedes Training intensiver gestalten als jemals zuvor», verspricht er. Um intensiver Meisterschaftsspiele bestreiten zu können, müssen seiner Meinung nach auch die Übungseinheiten intensiver gestaltet werden. «So wird man am fitesten.» Bei zwei Trainings pro Woche gilt es, die Zeit optimal zu nutzen. Vor allem im Spiel mit dem Ball. Denn das Erfolgsrezepts seiner Crew soll neben Einsatz und Teamgeist auch das spielerische Element sein, wie Trainer Cibil festhält:

«Wir wollen den Ball laufen lassen, ihn in den eigenen Reihen lange halten und nicht nur lange Bälle spielen.»

Den Ball am Fuss, das Spiel unter Kontrolle – so stellt sich der FC Sevelen das Vorgehen auch in den zahlreichen 4.-Liga-Derbys vor. «Derbys sind pure Luste. Das hat mir schon als Spieler immer gut gefallen.» Neben kurzen Anfahrtswegen zu Auswärtspartien und einer guten Stimmung auf dem Fussballplatz haben die Nachbarschaftsduelle einen weiteren Vorzug: «Die Motivation merkt man schon in der Woche vor dem Spiel. Es herrscht eine ganz andere Stimmung im Training.»

Nach einer achtjährigen Trainerkarriere mit Stationen bei den zweiten Mannschaften von Eschen und Grabs widmet sich Fabio Zigerlig nun einer neuen Herausforderung als Cheftrainer beim FC Trübbach. «Ich wollte eigentlich als Trainer aufhören, aber dann hat Trübbach angefragt und das Projekt hat mich überzeugt», berichtet Zigerlig von seinem Weg zum FC Trübbach.

Seine Mannschaft bereitet dem neuen Trainer schon jetzt viel Freude: Die Kondition und gewisse Stellungsspiele habe Trübbach schon verbessern können. Stolz ergänzt er:

«Es kommt. Die Spieler sind motiviert und das ist für mich das Wichtigste.»

Das grosse Potenzial, welches der Trainer in seinem Team sieht, gilt es jetzt auszuschöpfen. Zigerlig verfolgt dabei eine für den FC Trübbach neue Philosophie: «Ich versuche immer modernen Fussball – inklusive Kurzpassspiel – zu spielen.» Das ist nicht immer einfach.

Um von den langen Bällen im Angriff, die bis zuletzt das Trübbacher Spiel zeichneten, wegzukommen, brauche es Zeit: «Ob das jetzt schon in der ersten Saison klappt, ist fraglich», gibt der neue Trübbach-Trainer zu. Nichtsdestotrotz ist er positiv gestimmt, insbesondere wegen seiner lernwilligen Spieler, die selbst bei zahlreichen Ferienabsenzen in der Vorbereitung noch motiviert zum Training erschienen sind.

«Mein Motto ist, viel mit den Spielern zu reden», meint Zigerlig bestimmt. Die zwischenmenschliche Ebene sei im Amateurfussball das Wichtigste, findet er. Gute Kommunikationsfähigkeiten erwartet der neue Trainer aber nicht nur von seinen Spielern, sondern auch von sich selbst. Ihm sei es wichtig, immer ehrlich zu seinem Team zu sein und so Vertrauen zu schaffen.

Keine langen Bälle mehr – der neue Trübbach-Trainer Fabio Zigerlig will seinem Team den modernen Fussball beibringen. Robert Kuera

Als weitere Zutaten für sein Rezept zum Erfolg nennt Zigerlig drei Dinge: «Kampf, Teamzusammenhalt und nochmals Kampf.» Er erinnert sich an seine Spielerzeit zurück und erzählt, dass er selber «nie ein richtig guter technischer Fussballer» war. Sein Kampfgeist führte ihn letztlich zum Erfolg. Die Motivation sei bei seinen Spielern genügend vorhanden: «Sie haben seit neun Monaten keinen Match gespielt und jeder will wieder auf dem Platz stehen.» Bei einem Kader von 27 Spielern kann Zigerlig nicht jeden aufstellen. Deshalb verfolgt er wann immer möglich die Devise: Wer ins Training kommt, der spielt.

Ob seine Mannschaft bereit für die neue Saison ist, könne er erst nach dem dritten Spiel sagen, meint Zigerlig:

«Die ersten Spiele werden hart. Hoffentlich können wir die Grossen ein bisschen ärgern.»

Vor allem im FC Gams sieht er einen der Favoriten. Ausserdem seien Buchs II, Balzers II und Grabs laut Zigerlig an der Spitze dabei. Er freut sich auf die vielen Derbys zum Saisonstart: «Derbys sind immer etwas Besonderes. Es wird emotional und darf auch mal ein bisschen dreckig sein.»

Schon am Sonntag trifft der FC Trübbach auf Gams. Der neue Trainer geht realistisch an das Spiel heran: «Es wird sehr schwierig, aber wenn wir uns konzentrieren und Kampfgeist zeigen, können wir den Favoriten etwas auf die Füsse treten.» Als Saisonziel nennt er den Klassenerhalt.