Wohnortstudie St.Gallen Überdurchschnittliche Bautätigkeit: Die Stärken und Schwächen des Werdenbergs im regionalen Vergleich Die wichtigsten Ergebnisse der Wohnortstudie des Hauseigentümer-Verbandes Kanton St.Gallen für das W&O-Gebiet. Heini Schwendener 14.04.2021, 17.20 Uhr

Viele Arbeitsplätze gibt es in der Region Werdenberg im 2. Sektor. Bilder: Heini Schwendener

Wenig schmeichelhafte Resultate brachte eine am Mittwoch an drei Standorten im Kanton präsentierte Studie des Hauseigentümerverbandes (HEV) des Kantons St. Gallen zu Tage. Die Zusammenfassung lautet: Die Defizite bei der Erreichbarkeit sind erheblich; die Siedlungsreserven sind zu klein; Arbeitsplatzpotenziale sind kaum verfügbar; die Unterschiede bei den Reineinkommen gegenüber anderen Schweizer Regionen haben sich in den vergangenen Jahren statt verringert sogar noch vergrössert; die Steuerlast für Familien ist zu gross.

Sie präsentierten die Studie des Hauseigentümer-Verbandes (von links): HEV-Präsident und FDP-Kantonsrat Walter Locher, CVP-Kantonsrätin Barbara Dürr (Gams) und SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel.

In Sargans haben HEV-Präsident und FDP-Kantonsrat Walter Locher sowie die HEV-Vorstandsmitglieder Barbara Dürr, CVP-Kantonsrätin aus Gams, und Roland Rino Büchel, SVP-Nationalrat, die Studienergebnisse präsentiert. Untersucht wurden Faktoren wie Demografie, Wirtschaft, Steuerbelastung, Erreichbarkeit, Wohnungs- und Geschäftsflächenmarkt, Raumplanung usw. und stellt regionale Vergleiche innerhalb des Kantons und auch gegen aussen an.



Die am Mittwoch präsentierte Wohnortstudie Kanton St.Gallen des Hauseigentümer-Verbandes zeigt regionale Unterschiede bezüglich Erreichbarkeit, Demografie, Wohnungsmarkt, Wirtschaft und Raumplanung. Daraus präsentieren wir hier einige Ergebnisse für das W&O-Gebiet.

Erreichbarkeit von Zürich: Rheintal im Hintertreffen

Die Studie hat auch die ÖV-Verbindungen untersucht.

Die Mehrheit der Ostschweizer Gemeinden, mit Ausnahme des Rheintals und der Region Rorschach, weisen eine gute Erreichbarkeit von Zürich auf. Allerdings gibt es noch viele Defizite, beim öffentlichen Verkehr wie auch beim motorisierten Individualverkehr. Bedauert wird, dass das S-Bahnprojekt FL-A-CH, das schnellere Verbindungen im Halbstundentakt zwischen dem Vorarlberg, dem Liechtenstein und dem Werdenberg schaffen sollte, vorerst auf Eis gelegt ist. Die erhoffte Entspannung beim Knotenpunkt Sargans wird vertagt, Verbesserungen bringt der Doppelspurausbau zwischen Buchs und Sargans im Jahr 2025.

Demografie: Starkes Wachstum im Werdenberg

Der Wahlkreis Werdenberg weist von 2010 bis 2018 mit rund 10 Prozent das höchste regionale Bevölkerungswachstum aus, der Wahlkreis Toggenburg wuchs im selben Zeitraum am schwächsten (3,1 Prozent). Prospektiv rechnet die Studie damit, dass das Bevölkerungswachstum im Wahlkreis Werdenberg in etwa im Gleichschritt mit dem Kanton erfolgen wird. In den Wahlkreisen Toggenburg und Sarganserland wird mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten gerechnet.

Überdurchschnittliche Bautätigkeit

Die Wahlkreise Werdenberg, Rheintal und See-Gaster weisen über die Jahre eine konsistent überdurchschnittliche Bautätigkeit aus. Unterdurchschnittlich war die Neubautätigkeit dagegen im Wahlkreis Toggenburg. Es sind aber auch die Leerwohnungsquoten gestiegen. Ausser im Sarganserland und in der Agglomeration Obersee liegen sie im Kanton St.Gallen über dem gesamtschweizerischen Niveau.

Im Werdenberg wurde in jüngster Vergangenheit sehr viel gebaut.

Wohnungsmarkt: Preise unter dem Durchschnitt

In den Wahlkreisen Toggenburg und Sarganserland und etwas weniger stark auch im Werdenberg hat sich die Wohneigentumsquote in den letzten Jahren erhöht. Dank des unterdurchschnittlichen Preisniveaus ist somit die Zahl der Wohneigentümer deutlich gestiegen. Die Wahlkreise Rheintal und Toggenburg weisen einen überdurchschnittlichen Bestand an Einfamilienhäusern auf.

Werdenberg hat sich Wohneigentumsquote in den vergangenen Jahren erhöht.

Viele Arbeitsplätze in der Spitzenindustrie

Im Vergleich zu 2011 weisen 2017 alle betrachteten Raumeinheiten einen Anstieg an Arbeitsplätzen, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZA), auf. Das höchste Wachstum mit einem Anstieg der VZA um 6,3 Prozent verzeichnete der Wahlkreis Werdenberg (kantonaler Wert: 3,8 Prozent). Der Kanton St.Gallen weist nach wie vor eine stark industriell geprägte Wirtschaftsstruktur auf. So liegt der Anteil der Vollzeitäquivalente (VZA) im 2. Sektor mit rund 34 Prozent knapp 10 Prozentpunkte höher als in der Gesamtschweiz. In den Wahlkreisen Rheintal, Werdenberg und Toggenburg ist rund die Hälfte der VZA im sekundären Sektor zu verorten. Die Wahlkreise Werdenberg, Rheintal und Rorschach verfügen innerhalb des Kantons über eine substanzielle Zahl von Arbeitsplätzen in der Spitzenindustrie.

Im Rheintal, von Rorschach bis Trübbach, gibt es viele Arbeitsplätze in der Spitzenindustrie, hier bei VAT in Haag. Bild: PD

Raumplanung: Vielerorts zu kleine Siedlungsreserven

Der Kanton ist verpflichtet, den Gemeinden quantitative Vorgaben zu machen, die kommunalen Bauzonen so zu dimensionieren, dass sie den Bedarf der nächsten 15 Jahre decken. Die Studie zeigt: Die überwiegende Mehrheit der St.Galler Gemeinden weist zu kleine und teils deutlich zu kleine Siedlungsreserven auf. Dies trifft insbesondere auf Gemeinden in den Wahlkreisen Wil, St.Gallen, Rorschach zu, sowie auch auf einzelne Gemeinden in den Wahlkreisen Sarganserland, Werdenberg und Rheintal.

Erschliessungsqualität ist ungenügend

Erwartungsgemäss ist die Erschliessungsqualität im Wahlkreis St.Gallen deutlich höher als in den restlichen Betrachtungsräumen. Das Werdenberg weist keine Bauzonenflächen mit sehr hoher ÖV-Erschliessungsgüte auf. Die Qualität der ÖV-Erschliessung hat letztlich auch Konsequenzen für den Gebrauch der unterschiedlichen Transportmittel der ansässigen Haushalte. Es zeigt sich, dass ein überwiegender Teil der Haushalte im Wahlkreis Werdenberg den motorisierten Individualverkehr benutzt, um beispielsweise zur Arbeit zu pendeln.