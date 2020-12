Regionale Metal-Band «Fate of Faith» will die Musik zum Beruf machen: «Es gibt für uns keinen Plan B.» Trotz kurzfristiger Aushilfe am Bass rockte die ambitionierte Band Fate of Faith im «bandXost»-Finale. Die drei Musiker haben grosse Pläne und ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Berufsmusiker werden. Michael Braun 06.12.2020, 15.59 Uhr

Noah Laternser an der Gitarre (rechts) und der «Aushilfsbassist» (links) in der Grabenhalle. Bilder: Noemi Müller

Die Metalband Fate of Faith machte beim Finale des «bandXost»-Wettbewerbs durch ihre gefühlvollen und energiegeladenen Stücke auf sich aufmerksam.

Im letzten Moment als Finalist nachgerückt

Fate of Faith, das sind Leadsänger Jonas Grünenfelder aus Bad Ragaz, Gitarrist Noah Laternser aus Vaduz und Schlagzeuger Patrick Sahin aus Gams. Die Band, die in der Vorrunde des «bandXost»-Wettbewerbs Platz neun belegte und damit nicht fürs Finale nominiert war, hatte sich damit bereits abgefunden. «Wir waren schon dabei, die nächsten Schritte zu planen», sagt Laternser.

Doch am vergangenen Dienstag erhielten sie die Nachricht, dass eine Band aufgrund eines Coronafalles ausfällt und sie somit ins Line-up rücken. Dahin resümiert:

«Ich musste schon etwas schmunzeln, da es im Zusammenhang mit dem Juryentscheid der Vorrunde einige Diskussionen gab, habe mich aber riesig gefreut.»

«Wir sind sehr ehrgeizig und wollen von unserer Musik leben»

Am «bandXost»-Wettbewerb hat die Band gemerkt, dass sich ihre Einstellung zur Musik deutlich von der anderer Bands unterscheidet. «Unsere Einstellung ist viel ambitionierter als die anderer Bands. Wir wollen von unserer Musik leben können», stellt Grünenfelder klar.

Da das Finale am Samstagabend in der Grabenhalle in St.Gallen stattfand, war die Zeit für Vorbereitungen knapp. Zudem hatte sich der Stammbassist nach dem knappen Scheitern in der Vorausscheidung im gegenseitigen Einvernehmen von der Band getrennt, da er andere Zukunftspläne hat. Glücklicherweise fand sich in kurzer Zeit ein Ersatz.

Laternser schildert:

«Wir mussten innerhalb von vier Tagen die Stücke mit dem neuen Bassisten proben und das Programm für den Auftritt entwerfen. Ich bin mir sicher, dass unser Aushilfsbassist einige Nachtschichten schieben musste.»

Da dieser aber von Beginn als nur als Aushilfe gedacht war, seien sie weiterhin auf der Suche nach einem Bassisten oder noch besser einer Bassistin, die ihre Leidenschaft teilt.

Viel Leidenschaft, Herzblut und Emotionen stecken die Musiker, hier Jonas Grünenfelder, in ihre Songs.

Für einen Podestplatz reichte es im Finale knapp nicht. Dennoch halten sie an ihrem Traum fest, eines Tages die grössten Bühnen der Welt zu rocken.

Die gemeinsame Leidenschaft soll zum Beruf werden

Kollegial, bodenständig und sehr ambitioniert, so würden Jonas Grünenfelder, Noah Laternser und Patrick Sahin ihre Metalband Fate of Faith bezeichnen. Die Musiker der Band «Fate of Faith» wollen ihre Leidenschaft zum Beruf machen. Ihre hohen Ambitionen unterscheiden sie von vielen anderen Bands.

Sie wollen eines Tages von ihrer Musik leben können und auf den grössten Bühnen der Welt begeistern. «Es gibt für uns keinen Plan B», sagen die Jungs entschlossen. Diese Zielstrebigkeit war der Grund dafür, dass die Band und der ehemalige Bassist, Dominique Ackermann, übereingekommen sind, unterschiedliche Wege einzuschlagen.

Geprobt wird bis zu fünfmal pro Woche

Als sie aufgrund eines Coronafalles in einer anderen Band doch noch in das «bandXost»-Finale vom 28.November einziehen konnten, sprang ein Bassist aus St.Gallen ein. Den neuen Musiker in nur vier Tagen einzuspielen, erforderte eine Menge Aufwand und Durchhaltewillen.

Doch häufiges Proben ist für sie nichts Unbekanntes. «Normalerweise proben wir bis zu fünfmal pro Woche», stellt Patrick Sahin, der Schlagzeuger, fest. Fixe Termine gebe es dabei keine. «Meist kommen die Proben spontan zu Stande, da sehr oft jemand im Proberaum ist und die anderen, die dann meist auch kommen, informiert», sagt Noah Laternser.

Der Proberaum wurde zum Wohnzimmer

Wie jede Nachwuchsband probte auch Fate of Faith einst in einem Keller, namentlich dem von Jonas Grünenfelder. «Leider hat Jonas ein sehr hellhöriges Haus», sagt Gitarrist Laternser. «Dafür eignet sich unsere Musikrichtung nicht sonderlich. Der Proberaum ist für uns enorm wichtig», resümiert Laternser. Er sei der Mittelpunkt und der Ort, wo sie immer spielen könnten.

«Mittlerweile ist es nicht mehr nur unser Proberaum, sondern auch fast schon unser Wohnzimmer.»

Auch neben den musikalischen Aktivitäten unternehmen die drei Musiker viel gemeinsam.

Erster Auftritt wurde zu einem vollen Erfolg

Die junge Truppe konnte bereits an diversen Auftritten Erfahrungen sammeln, wie etwa am Open Air «Open Hair» in Balzers oder dem «SPH-Band-Contest»-Finale in Zürich, wo die Band vor über 1000 Zuschauern spielen durfte.

Gegründet wurde die Band von Jonas Grünenfelder und dem ehemaligen Bassisten, über den auch Patrick Sahin dazustiess. Gitarrist Noah Laternser stiess später zur Gruppe.

Ihren ersten Auftritt hatten sie 2018 am Mittelschulfest der Kanti Sargans. «Eigentlich sollte dies unser erster und letzter Auftritt sein», resümiert Grünenfelder. Doch es sollte anders kommen. «Der Auftritt machte uns unglaublich viel Spass und wir bekamen ein unglaubliches Feedback», sagt Laternser. Danach entschieden sie sich, weiterzumachen.

«Metal ist eine der emotionalsten Musikrichtungen»

Die Musikrichtung der Band stand nie in Frage. Sahin sagt:

«Es heisst immer, Metalmusik sei Geschrei, aber wenn man sich damit befasst, merkt man, dass es unglaublich viele verschiedene Unterkategorien gibt. Das fasziniert mich daran.»

Zudem sei es technisch sehr anspruchsvoll, pflichtet Laternser bei. «Ich finde, Metal ist eine der emotionalsten Musikrichtungen», stellt Grünenfelder fest. «Es ist unglaublich energievoll und man merkt meist, was der Künstler ausdrücken will.»

Von Beginn weg eigene Songs geschrieben

Dennoch schreiben sie auch gerne Balladen und machen bei ihren Proben auch manchmal einen kleinen Ausflug in die Welt des Jazz. «Meistens bewegen wir uns aber in den verschiedenen Genres von Metal», sagt Grünenfelder.

Von Beginn an schrieben die Musiker ihre eigenen Songs. «Wir wollten von Anfang an etwas erreichen. Mit Coversongs ist das schwierig», sagt Grünenfelder. Die ersten Stücke seien durch fehlendes Wissen und nicht ausgereifte Gitarrenkenntnisse noch nicht ausgereift gewesen.

Das Jahr mit weniger Auftritten für ein neues Album genutzt

Dieses Jahr war mit weniger Konzerten als üblich auch für Fate of Faith nicht einfach. «Wir haben es aber ziemlich sinnvoll genutzt», resümiert Sahin. Mit weniger Auftritten habe die Motivation manchmal etwas gelitten. «Vor allem wenn ein Auftritt geplant war und er kurzfristig wieder abgesagt wurde», sagt Laternser.

Dennoch arbeiteten die drei dieses Jahr an einem neuen Album, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Wie es heisst, wollen sie aber noch nicht verraten. Verschiedene Auftritte konnte sich die Band für das nächste Jahr bereits sichern. Sahin sagt:

«Wir werden am ‹Riverside Open Air› in Aarburg, am ‹Quellrock Open Air› in Bad Ragaz und am ‹Baragga Fäscht› in Sennwald spielen.»

Weitere Zusagen für Auftritte werden noch folgen, resümiert der Schlagzeuger der Band.