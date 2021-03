Region Wiedereröffnung der Geschäfte führt in der Region zu Freudensprüngen Seit Montag ist persönliche Beratung in den Läden wieder möglich. Dies sorgt mitunter für Freudensprünge. Robert Kucera, Alexandra Gächter 04.03.2021, 18.06 Uhr

Einkaufen im Laden macht Spass – sowohl bei der Kundschaft als auch beim Verkaufsteam. Robert Kucera

Endlich ist es wieder so weit: Seit Montag darf man überall im Werdenberg und Obertoggenburg nach Herzenslust einkaufen gehen. Eineinhalb Monate lang konnten Bücher, Kleider, Elektronik, Sportgeräte aber auch Musikinstrumente oder Möbel nicht vor Ort ausgewählt werden. Ebenfalls fiel die Beratung aus.

Es hat viel Geduld gebraucht, um wieder einkaufen gehen zu können. Umso grösser ist die Freude der Verkäufer und Kunden, dass dies nun wieder der Fall ist. Kundin Bea Künzler äusserte sich zu der Öffnung der Läden fogendermassen:

«Für mich ist das sehr wichtig. Ein neues Velo steht seit letztem Jahr auf unserer Liste. Und so ein Velo ist etwas Persönliches – das kauft man nicht übers Internet.»

Sie schätzt die persönliche Beratung, dass man das neue Gefährt aus der Nähe anschauen darf, «und vielleicht noch eine Runde damit drehen kann.» Bea Künzler freut sich sehr darüber, endlich wieder in den Läden der Region einkaufen zu können. Sie sagt:

«Ich habe damit ein Gefühl von Freiheit zurückerhalten.»

Genau dies empfindet auch jene Kundin, welche der W&O bei Minichic in Buchs angetroffen hat: «Die Freiheit, etwas persönlich im Laden auswählen zu dürfen, den Kontakt mit den Verkäuferinnen zu haben, die Ware mal anzufassen – das bedeutet mir viel.»

Deshalb kaufte sie nicht online ein, sondern wartete zu, um neue Kleider für ihre Kinder zu kaufen. Ihr ist es ausserdem ein Anliegen, die lokalen Läden zu unterstützen. Wie sehr die Bevölkerung diese Art des Einkaufens vermisst hat, zeigt folgendes Beispiel: «Unsere allererste Kundin am Montagmorgen hat sogar Freudensprünge gemacht. Es war sehr schön, so unseren Laden eröffnen zu können», beschreibt Tanja Grässli, Aushilfeverkäuferin bei Minichic.

Wirtschaft Buchs: «Die Erleichterung ist klar spürbar»

Die Freude über die Öffnung der Geschäfte ist beim Verein Wirtschaft Buchs riesig, wie Präsident Rolf Pfeiffer sagt. «Die Händler haben sich nach dem Kundenkontakt gesehnt. Die Erleichterung ist klar spürbar, jeder Angestellte möchte wieder seiner Arbeit nachgehen, verkaufen, beraten und einen geregelten Tagesablauf haben», so Rolf Pfeiffer.

Während des Lockdowns wirkte die Stadt Buchs wie ausgestorben, jetzt bewege sich die Stadt wieder. Die Bahnhofstrasse belebt zu sehen, sei ein tolles Gefühl, auch wenn immer noch Beschränkungen und Masken das Bild beherrschen. Die Öffnung der Geschäfte erachtet Wirtschaft Buchs als sehr wertvoll, denn die Bevölkerung habe lange mit Einschränkungen im privaten und sozialen Bereich leben müssen.

«Nun möchte die Bevölkerung wieder Bummeln und Schlendern. Dafür ist die Bahnhofstrasse prädestiniert. Es tut allen gut, wenn wir uns wieder im öffentlichen Raum bewegen können, Leute treffen oder einfach das Leben wieder geniessen. Lassen wir die düstere Zeit hinter uns und erfreuen uns an den Frühlingsboten. Es muss endlich aufwärtsgehen, wir können nicht länger mit diesem Zustand leben», sagt Rolf Pfeiffer.

Es sei für niemanden schön, an Existenzängsten leiden zu müssen. Deshalb sollen auch die Gastrobetriebe endlich wieder öffnen dürfen. Rolf Pfeiffer:

«Dies fehlt noch auf dem Weg zur Normalität.»

Rolf Pfeiffer denkt nicht, dass die fehlenden Umsätze des diesjährigen Lockdowns im Verlaufe des Jahres 2021 wieder aufgeholt werden können . «Die Einnahmen gingen praktisch auf Null zurück. Trotzdem mussten Ausgaben für Löhne, Mieten und Nebenkosten getätigt werden. Ausserdem mussten gewisse Branchen ihre Produkte zu reduzierten Preisen anbieten, damit die Lager geleert werden konnten», erklärt Pfeiffer.

Bei Bäckereien, Metzgereien, Getränkemärkten und den Restaurants fehlen seit längerer Zeit Einnahmen wegen fehlenden Anlässen und Events. «So ein Einbruch ist eigentlich gar nicht aufzufangen.»



Persönlicher Kontakt und Beratung: Darauf haben die Kunden lange warten müssen. Robert Kucera

Beat Sport: Vermietung von Langlaufskis boomte

Die Sportgeschäfte durften während des Lockdowns Sportartikel vermieten. In den Beat-Sport-Filialen in Wildhaus wurden sehr viele Langlaufskis und Schneeschuhe vermietet, wie Filialleiter Beat Schlegel sagt. Er fügt an:

«Phasenweise waren wir mit der Vermietung von Langlaufskis am Limit.»

In der Filiale in Buchs mussten die Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit geschickt werden. Dafür kann die Filiale in Buchs seit Montag einen grossen Kundenandrang verzeichnen. «Alle wollen E-Bikes kaufen. Die Lieferfristen sind teilweise bis zu einem Jahr angestiegen», sagt Beat Schlegel.

Blue Wonder Musikhaus: Seit Montag wieder gut frequentiert

Das Musikhaus Blue Wonder in Buchs ist relativ gut durch den Lockdown gekommen, wie Verkäufer Aron Pröll mitteilt. Im Vergleich zum ersten Lockdown hatte das Musikhaus dank Bestellungen, Vermietung und Unterricht mehr Arbeit. Seit Montag werde das Geschäft von den Kunden wieder gut frequentiert. Die Coronapandemie habe aber dazu geführt, dass E-Pianos momentan lange Lieferzeiten haben. Aron Pröll sagt:

«Im Gegensatz zu früher haben die Kunden dafür aber mehr Verständnis.»

Guitar-Repairs Gams: Verkauf fiel teilweise weg

Das Geschäft Guitar-Repairs in Gams durfte während des Lockdowns Instrumente reparieren. Der Verkauf, welcher etwa zwei Drittel des Umsatzes ausmacht, fiel aber teilweise weg. Zwar durfte auch hier bestellt und abgeholt werden, «aber Gitarren möchten die Kunden in der Hand halten, bevor sie sie kaufen», sagt Inhaber Urs Winkler. Er rechnet damit, dass er den Umsatzverlust wieder wettmachen kann. Urs Winkler freut sich:

«Eine Gitarre ist ein Produkt, das man nicht sofort benötigt. Wir haben gemerkt, dass etliche Kunden warteten, bis wir wieder öffnen durften.»