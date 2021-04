Region Werdenberg Schönheit in all ihren Facetten: Kunstprojekt mit 170 Exponaten an 45 Ausstellungsorten «Schönheit – Kunst im Werdenberg» startete mit der Vernissage in Buchs. Art-Net-Werdenberg präsentiert Bilder, Skulpturen und Videos, auch an ungewöhnlichen Orten. Hanspeter Thurnherr 12.04.2021, 05.00 Uhr

Die Initianten und einige Künstler präsentieren bei der Vernissage sich und ihre Gedanken zum Thema Schönheit. Bilder: Hanspeter Thurnherr

An 45 Ausstellungsorten zwischen Trübbach und Sennwald zeigen über 70 Kunstschaffende vornehmlich aus dem Werdenberg, aus Liechtenstein und dem St. Galler Rheintal rund 170 Exponate. Die Ausstellung dauert bis zum 7. Mai. Es handelt sich dabei um Bilder, Skulpturen, Filme, Fotografien, textile Werke oder beispielsweise auch Scherenschnitte.

Annemarie Isemann hat in diesem Werk den «Winterzauber» eindrücklich eingefangen.

Gezeigt werden sie sowohl «drinnen», in Galerien, Banken, Cafés, Läden, Restaurants, Altersheimen usw. als auch «draussen», am Werdenbergersee, in der Heuwiese, im Rathauspärkli oder in einer Bahnhofunterführung – also kurz: mitten im Alltag. Thomas Beerle, einer der Initianten sagte:

«Das Kunstprojekt möchte die Augen für das Schöne öffnen, das uns umgibt. Wir erhoffen, durch die Ausstellung die Leute berühren und zum Nachdenken über das Schöne anregen zu können.»

Beerle bildet zusammen mit Julia Keller, Fredy und Helen Sutter die Gruppe «Art-Net Werdenberg», welche das Kunstprojekt initiiert und organisiert hat. «Ich bin selber begeistert, wie sich alles zusammengefügt hat und was in Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden und den Verantwortlichen an den Ausstellungsorten ergeben hat. Aus den vielen Begegnungen ist auch für uns ein grosser Gewinn entstanden. Auch wir haben dadurch ein Stück Schönheit erlebt.»

Diese zwei «Segler» von Roman Platz ziehen ihres Weges und richten sich dabei nach dem Wind.

Künstlerinnen präsentierten an der Vernissage einen Videofilm Bei der Vernissage am Samstagnachmittag präsentierten sich die vier Initianten von «Art-Net» zusammen mit einigen Künstlerinnen nicht nur beim Fototermin für die Presse, sondern äusserten ihre Gedanken zum Thema Schönheit auch in einem gut zehnminütigen Videofilm auf dem grossen Bildschirm in «d’Gass».

«50 Shades of Green», ein Werk von Margrit Bartl-Frank, in der SBB-Unterführung in Buchs.

Eine grosse Vielfalt

Vielfältig wie die 70 Kunstschaffenden der Ausstellung «Schönheit – Kunst im Werdenberg» präsentieren sich die rund 170 Objekte, welche seit Samstag bestaunt, bewundert oder auch kritisch betrachtet werden können. Vielleicht regen sie ja auch zum Nachdenken und Diskutieren an. So sagt beispielsweise Thomas Beerle, einer der vier Macher der Ausstellungin einem Interview:

«Schönheit ist etwas sehr Individuelles. Jeder besitzt seine eigene Definition und das Thema ist unglaublich umfangreich.»

Die «Alte Mauer» von Gertrud Künzler-Keel, gestaltet aus Textilien, lebt.

Die Werke sind so unterschiedlich wie die Künstler

Dies bestätigt sich, wenn man nur schon einen Teil der Ausstellungsorte besucht. So unterschiedlich wie die Kunstschaffenden im Alter zwischen 18 und 80 Jahren sind, so verschieden sind ihre Vorlieben für Sujets und Techniken. Sei es die gemalte Winterlandschaft, das Porträt einer Frau, der gemalte «Gedankenaustausch», die Fotoserie von Weissstörchen im Abendrot, Skulpturen aus Keramik oder Raku, Geschichten in Videobeiträgen, das aus Textilien gestaltete «Leben im Meer», die gestrickten «Bücher» in der Buchhandlung oder die «kunstschönen» Collagen vor dem «naturschönen» Hintergrund des Waldes.

Mal beeindrucken die Werke mit üppigen Farben, mal mit dezenter Formgebung oder mit dem fotografischen Blick fürs Detail. Mal stammen die Werke von «bestandenen» Künstlern, mal von Menschen, die einfach ihre kreative Leidenschaft und Freude zum Ausdruck bringen möchten. «Schönheit ist etwas Emotionales, etwas, das einen berührt. Das Empfinden ist bei jedem anders. Dem einen gefällt’s, dem anderen nicht», sagte Mit-Initiantin Julia Keller, die selber auch ausstellt, in einem Interview.

Eine Ausstellung mit Mitmachaktionen

Mosaikkunst: die «Grüne Fee» von Eva Severa.

Die Ausstellung möchte nicht nur Jung und Alt mit den Kunstobjekten ansprechen. Vielmehr werden in einer Mitmachaktion Kinder und Familien aufgerufen, ihre eigenen kreativen Beiträge zum Thema «Schönheit» zu schicken (Details auf www.schoenhe.it). Die Ergebnisse werden anlässlich der Finissage am Freitag, 7. Mai, von 17 bis 20 Uhr in der Heuwiese in Weite präsentiert – und es gibt Preise zu gewinnen.

Weiter können Erwachsene an einem Wettbewerb teilnehmen. Bei der Finissage sind auch ein Auftritt von Clown GeGa, ein Schau-Bronze-Giessen, Musik, Lesung sowie Ansprachen geplant. Mal schauen, wie viele Besuchende «Corona» bis dann zulässt …

Hinweis

Ausstellung bis zum 7. Mai. Die Objekte im Freien sind jederzeit zugänglich, jene drinnen während der Öffnungszeiten der jeweiligen Ausstellungsorte. Zu beachten sind die besonderen die Zutrittsregelungen bei den Altersheimen. Infos über Ausstellungsorte und alle Kunstschaffenden unter www.schoenhe.it