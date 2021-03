Region Werdenberg Schlechte Noten: 55 Prozent der getesteten Betriebe verkauften Alkohol und Tabakwaren an Jugendliche Testkäufe im Jahr 2020 in der Region Werdenberg zeigten, dass unter 16-Jährige viel zu leicht zu Alkohol und Tabak kommen. Der Kanton vermutet das dies auch mit der Pandemie zusammenhängt. Pascal Aggeler 26.03.2021, 13.17 Uhr

Für Jugendlich unter 16 Jahren gibt es kein Alkohol und Tabak. Bild: Stefan Kaiser

Markus Büchel, Leiter der Werdenberger Fachstelle Kompetenzzentrum Jugend in Buchs, kommentiert das Resultat der Testkäufe:

«Ein so schlechtes Resultat gab es in unserer Region seit Jahren nicht mehr.»

55 Prozent der getesteten Verkaufsstellen haben im vergangenen Jahr gegen die geltenden Jugendschutzbestimmungen verstossen.

Dabei haben die Jugendlichen, welche vom Blauen Kreuz St.Gallen Appenzell rekrutiert werden, insgesamt 67 Verkaufsstellen (Gastronomiebetriebe, Detailhandel sowie Tankstellen und Kioske) in den fünf Gemeinden des Werdenbergs und der Stadt Buchs getestet. In 37 Fällen wurde den Jugendlichen unerlaubterweise Alkohol oder Tabak verkauft.

Der Ball liegt nun bei den Gemeinden

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das Ergebnis mit 55 Prozent erheblich verschlechtert. So waren es 2018 42 Prozent und 2017 sogar «nur» 30 Prozent der Verkaufsstellen, die gegen die geltenden Jugendschutzbestimmungen verstossen haben. Büchel sagt:

«Das schlechte Resultat ist sehr enttäuschend. Die Verkaufsstellen müssen den Jugendschutz konsequent umsetzen.»

Besonders besorgniserregend sind die Zahlen der Gemeinde Grabs, in der 90 Prozent aller Testkäufe Verstösse darstellten. Auf die Frage, was nun unternommen werde, antwortet Büchel:

«Wir machen weiterhin unsere Präventionsarbeit bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern. Die Gemeinden sind für die Vergabe der Alkoholpatente zuständig, auf dieser Ebene können nur sie aktiv werden.»

Ein Blick in die Zahlen der Testkäufe verrät: Unter 16 Jährige Jugendliche kommen unter der Pandemie deutlich leichter an Alkohol und Tabakwaren. Bild: Martin Ruetschi / KEYSTONE

In 40 Gemeinden des Kantons St.Gallen wurden Montoring-Testkäufe durchgeführt

Tankstellen, Imbissstände, Deteailhandel und Kioske dürfen weder Alkohol noch Tabak an unter 16-Jährige verkaufen. Um zu überprüfen wie konsequent dies eingehalten wird, haben im vergangenen Jahr mehr als 40 Gemeinden in Kanton St. Gallen in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell und der Stiftung Suchthilfe Monitoring-Testkäufe durchgeführt.

Diese laufen wie folgt ab: Eine erwachsene Person geht mit unter 16-Jährigen zu Tankstellen, Events oder in Geschäfte. Die Minderjährigen versuchen Alkohol oder Tabak zu kaufen, wobei sie über ihr Alter nicht lügen dürfen und den Ausweis, wenn dazu aufgefordert, vorzeigen müssen. Testkäuferinnen dürfen sich zudem nicht schminken.

In den Verkaufsstellen müssen auch Hinweisschilder zum Jugendschutz angebracht sein.

Im vergangen Jahr wurde in den sechs Werdenberger Gemeinden Testkäufe durchgeführt, mit dem ernüchternden Resultat, dass in 55 Prozent aller Verkaufsstellen gegen Jugendschutzbestimmungen verstossen wurde. Den Jugendlichen wurde also Alkohol und/oder Tabak verkauft. Die Resultate in den einzelnen Gemeinden:

Von den Werdenberger Gemeinden schnitt Sennwald bei den Testkäufen im vergangenen Jahr am besten ab. Neun Verkaufsstellen wurden getestet. Dabei wurden in zwei Lokalen Verstösse gegen den geltenden Jugendschutz festgestellt. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Hinweisschildern schnitt Sennwald hingegen schlecht ab. Gerade zwei der neun getestet Verkaufsstellen hatten diese angebracht.

In acht Gamser Verkaufsstellen wurden Testkäufe durchgeführt. In einem der getesteten Lokale wurden die Testkäufer beim Versuch Alkohol zu kaufen, direkt rausgeschmissen und ihnen wurden gemäss Protokoll noch ein paar unschöne Worte mit auf den Weg gegeben. Dennoch konnten die Minderjährigen in zwei anderen Stellen Alkohol und Tabakwaren kaufen. Im punkto Hinweisschilder schnitt Gams gut ab. Sie fehlten in zwei Verkaufsstellen.

In Sevelen fielen zwei Drittel der Verkaufsstellen bei den Testkäufen durch. Auch die Hinweisschilder fehlten bei zwei Dritteln der geprüften Geschäfte, Restaurants und Kioske.

In der Stadt Buchs wurden 16 Verkaufsstellen getestet. 75 Prozent der Geschäfte verkauften den Minderjährigen Alkohol und/oder Tabakwaren – ein besorgniserregender Prozentsatz. Immerhin waren in zehn Verkaufsstellen Hinweisschilder auf den Jugendschutz angebracht.



In Grabs war das Resultat der Testkäufe mit Abstand am schlechtesten. In neun von zehn geprüften Stellen wurde den Minderjährigen Alkohol oder Tabakwaren verkauft. In zwei Dritteln der Fälle sogar beides. Dies entspricht einer Durchfallquote von 90 Prozent. Auch wurde nur in einem der zehn Stellen nach dem Ausweis gefragt. Nur in einer Verkaufsstelle wurden die Jugendlichen nach ihrem Alter gefragt. Die vorgeschriebenen Hinweisschilder waren nur in vier Verkaufsstellen angebracht.

In der Gemeinde Wartau wurden zwölf Verkaufsstellen geprüft. Ein Drittel fiel durch, dort wurden Alkohol oder Tabakwaren an die Jugendlichen verkauft. Kurzzeitig war der Anteil fehlbarer Verkaufsstellen sogar hörer als ein Drittel, denn in einem der Lokale wurde den Jugendlichen trotz Ausweiskontrolle ein Bier ausgeschenkt. Der Fehler wurde jedoch schnell bemerkt, so dass die Jugendlichen letztlich doch kein Bier trinken konnten. In der Hälfte aller Verkaufsstellen fehlten die Hinweisschilder.

Auch auf kantonaler Ebene haben die Verstösse gegen die Jugendschutzbestimmungen (Alkohol- und Tabakverkauf) markant zugenommen. Dies geht aus der Medienmitteilung des Kantons St.Gallen vom 18. März hervor.

Dabei stieg die Verstossquote beim Alkoholverkauf um das Dreifache: von 12 Prozent im Jahr 2019 auf ganze 40 Prozent im Jahr 2020. Beim Tabakverkauf stieg der Prozentsatz sogar um das Vierfache: von sechs Prozent 2019 auf 27 Prozent im vergangenen Jahr. Eine Zunahme ist in der ganzen Schweiz festzustellen. So betrug die Prozentzahl der nationalen Verstösse im vergangenen Jahr 37 Prozent.

Auch stellt der Onlinehandel den Jugendschutz vor eine neue Herausforderung. Über diesen können sich die Jugendlichen ohne grosse Hürden Alkohol und Tabakwaren beschaffen. Der Onlinehandel wird besonders durch die Pandemie befeuert.

Aus der Medienmitteilung des Kantons St. Gallens vom 18. März geht hervor, dass ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Verstösse und der Pandemie vermutet werde. Einer der möglichen Gründe sei die schwere Belastung der Geschäfte durch Corona, welche den Jugendschutz in den Hintergrund dränge. Das Tragen von Masken könnte zudem dem Verkaufspersonal die Einschätzung des Alters erschwert haben. Auch die Hektik an der Kasse könnte Fehler begünstigen, heisst es in der Medienmitteilung. Im Kanton St. Gallen sind die Gemeinden für die Umsetzung des Jugendschutzes verantwortlich.