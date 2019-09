Region Werdenberg Sarganserland geht im Kampf dem Neophyten-Urwald koordiniert vor – und nimmt die SBB in die Pflicht

Dem Berufkraut den Kampf ansagen

Vor fünf Jahren kam das einjährige Berufkraut in der Ostschweiz nur marginal vor. Jetzt gewinnt es zunehmend auch in unserer Region an Boden. Landwirte sind verpflichtet, ihre Böden vom Berufkraut zu befreien. Über 10 000 Pflanzen des Berufkrauts hat ein Bauer aus Frümsen schon ausgerissen.