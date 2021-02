Region Werdenberg Rehkitzrettung wird ausgebaut – müssen bald weniger Jungtiere durch Mähmaschinen sterben? Die Wartauer Rehkitzretter möchten weitere Drohnen anschaffen. In Sevelen wurde ein Verein gegründet und in weiteren Werdenberger Gemeinden sollen ebenfalls bald Rehkitze dank Drohnen gerettet werden können. Corinne Hanselmann 12.02.2021, 17.42 Uhr

In den Werdenberger Gemeinden werden bald mehr Drohnen im Einsatz sein. Bilder: Rehkitzrettung Wartau

Rehkitze haben in ihren ersten Lebenswochen noch keinen Fluchtinstinkt. Sie ducken sich also im hohen Gras, statt vor den immer grösseren und schnelleren Mähmaschinen der modernen Landwirtschaft zu weichen. Die Folge: Immer wieder geraten Jungtiere in die Messer und sterben einen qualvollen Tod.

Nebst herkömmlichen Methoden zur Vertreibung der Rehgeiss mit ihrem Nachwuchs wird heute mit Drohnen und Wärmebildkameras auch neuste Technologie eingesetzt, um Rehkitze im hohen Gras finden und sichern zu können. Die Problematik: Das Equipment ist teuer und wird nur während rund zweier Monate im Jahr gebraucht.

Die Kapazität war an manchen Tagen knapp

Im Werdenberg befindet sich der Einsatz von Drohnen noch in den Kinderschuhen. Der 2019 gegründete Verein Rehkitzrettung Wartau flog in der Saison 2020 erstmals mit drei Drohnen. Erfreulicherweise konnten 22 Kitze gerettet werden.

Wird per Drohne ein Rehkitz entdeckt, wird es vor dem Mähen gesichert.

Nun möchte der Wartauer Verein zwei weitere Drohnen anschaffen, wie Mitglied Armin Nef sagt. «Damit hätten wir mehr Kapazität. Denn wir hatten Tage, da war es knapp.» Bei schönem Wetter nach einer Schlechtwetterperiode wollen häufig viele Landwirte gleichzeitig mähen. Dann müssen an einem Morgen viele Hektaren Wiese abgesucht werden können. «2020 suchten wir vor allem Wiesen ab der Hauptstrasse bergwärts ab. Nun wollen wir das Gebiet ausweiten auf die ganze Gemeinde», erklärt Armin Nef. Zu seinem Team gehören mittlerweile über zehn Piloten und Helfer.

Um die zusätzlichen Drohnen zu finanzieren, starteten Armin Nef und seine Leute vor wenigen Tagen eine Spendenaktion auf der Crowdfunding-Plattform Lokalhelden. Ein Set mit Drohne, Wärmebildkamera und Software kostet rund 7500 Franken.

Erfahrungen und technisches Wissen weitergeben

Ihre Erfahrungen und das technische Wissen geben die Wartauer Rehkitzretter gerne weiter. So unterstützen sie beispielsweise den Verein Rehkitzrettung Sevelen, der Ende 2020 gegründet wurde. «Wir sind derzeit dabei, die Landwirte mit ins Boot zu holen. Sie wurden Anfang Jahr mit einem Brief informiert», sagt Gründungsmitglied Mirco Rossi. Zudem gebe es noch finanzielle und weitere Aspekte zu klären, bis auch in Sevelen bei Heuwetter frühmorgens Drohnen fliegen.

«Wir haben uns mit Armin Nef von der Rehkitzrettung Wartau ausgetauscht und er hat uns an der Gründungsversammlung erklärt, was sie alles machen und was die grössten Herausforderungen waren», sagt Mirco Rossi. Er hat den Seveler Verein zusammen mit dem Drohnenkenner Alexander Weibel gegründet.

Suche nach zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten

Noch hat der Seveler Verein keine Drohne. Man prüfe derzeit verschiedene Optionen der Finanzierung, so Rossi. Zudem sei man im Gespräch mit möglichen anderen Interessensgruppen, damit das teure Equipment ausserhalb der Rehkitzsaison allenfalls für andere Zwecke eingesetzt werden könnte. «Wir dachten beispielsweise an die Nutzung im Zusammenhang mit der Feuerwehr oder an Beurteilungsflüge über Wäldern», so Rossi.

«Wir wollen damit als gemeinnütziger Verein aber nicht private Unternehmen konkurrenzieren.»

«Unser Ziel ist, im kommenden Mai bereit zu sein, vorerst mit einer Drohne.» Man wolle langsam anfangen, da man auch noch nicht wisse, wie viele Landwirte vom Angebot Gebrauch machen werden. Beginnen wolle man mit dem Einsatz der Drohnen auf den Wiesen von der Hauptstrasse an bergwärts – dort wurden in der Vergangenheit bereits Rehkitze gesichtet.

Auf dem Wärmebild können Rehkitze in der Wiese erkannt werden.

Sennwald-Süd erhält Drohne von Revier Jagd SG

Revier Jagd St.Gallen (RJSG), der Dachverband der rund 1500 Jägerinnen und Jäger im Kanton St.Gallen, hat vor einem Jahr mit einer Crowdfunding-Aktion Mittel beschafft, um Drohnen für die Rehkitzrettung zu beschaffen. Um im ganzen Kanton flächendeckend mit Drohnen Rehkitze suchen zu können, wären 60 bis 80 Stück nötig, sagt Peter Weigelt, Präsident von RJSG.

Den Beginn macht der Verband nun mit fünf Drohnen. Eine davon wurde dem Jagdrevier Sennwald-Süd zugeteilt.

«Dafür sind wir sehr dankbar.»

Das sagt Obmann Benno B.A. Stadler gegenüber dem W&O. Vier seiner Jäger absolvieren derzeit die Ausbildung als Pilot oder Retter, um die Drohne zu fliegen und das Wärmebild zu lesen. «Einer davon ist Swiss-Pilot und fliegt im Militär mit Drohnen», so Stadler.

Bis anhin habe man für die Rettung von Rehkitzen mit der klassischen Methode, dem Verblenden, gearbeitet. «Wenn uns Landwirte meldeten, dass sie mähen wollen, haben wir dort am Vorabend flatternde Metallbänder oder Plastiksäcke aufgehängt», erklärt der Obmann. «Dann holt die Rehgeiss ihr Kitz aus dieser Wiese.»

Durch Corona gab es Verzögerungen

Mit der Drohne könne man künftig effizienter Wiesen kontrollieren, hofft er. Ob es in seinem Revier, das die südliche Hälfte der Gemeinde Sennwald abdeckt, bereits im kommenden Frühling soweit sein wird, ist unklar. Bei der Ausbildung der Piloten kam es durch die Coronapandemie zu Verzögerungen. Zudem müssen noch Felder ausgemessen und Flugrouten erstellt werden, um die Wiesen gründlich absuchen zu können.

«Wir werden mit den Landwirten, die uns vor dem Mähen auch anrufen, beginnen und die Sache dann sukzessive ausbauen», sagt Stadler.

«So können wir Erfahrungen sammeln und daraus lernen.»

Immer wieder kommt es zu tragischen Todesfällen, weil die jungen Rehkitze nicht vor den Mähmaschinen fliehen. Bild: Sandra Ardizzone / MAN

Grabser erhielten Unterstützung der Gemeinde

Auf die kommende Saison hin haben die zwei Grabser Jagdgesellschaften zusammen eine Drohne angeschafft, erfährt der W&O von den Obleuten Marco Siegrist und Martin Zurflüh. Die Finanzierung der Drohne ist je zur Hälfte von beiden Gesellschaften getätigt worden. Wobei von der Gemeinde Grabs ein grosszügiger Beitrag gesprochen wurde.

Die Federführung bei diesem Projekt hat Grabs Ost, sie stellen auch die Piloten. «Da unser Revier erst ab 1000 Meter über Meer beginnt, haben wir nicht dieselbe Ausgangslage wie das Revier Ost», erklärt Marco Siegrist, Obmann von Grabs West.

«Je nach Vegetationsfortschritt wird in den Höhenlagen, die das Revier West betreffen, erst gemäht, wenn die gefährliche Zeit schon vorüber ist.»

Wenn die Rehkitze einige Wochen alt sind, entwickeln sie Fluchtinstinkt und weichen den Maschinen im Normalfall aus.

Auch in Grabs soll dieses Jahr eine Drohne zum Einsatz kommen.

«In erster Linie wird die Drohne also im Revier Ost zum Einsatz kommen. Wenn Bedarf da ist, wird sie auch im Revier West eingesetzt», erklärt Siegrist weiter. «Zusätzlich werden wir aber unser Angebot an die Landwirte mit den herkömmlichen Methoden der Rehkitzrettung, die wir schon seit Jahren betreiben, weiter aufrechterhalten.»