Region Werdenberg Regen, Frost und Schnee: Ein historisch schlechtes Frühjahr lässt Werdenberger Imker ohne Honig dastehen Eine Katastrophe für jede Imkerin und jeden Imker ein solches Frühjahr. Trotz allem werden viele ihrer Passion weiter nachgehen und die fleissigen Schwarmtiere hegen und pflegen. Man hofft nun auf umso besseres Frühjahr 2022. Pascal Aggeler 29.06.2021, 11.29 Uhr

Das Wetter machte dieses Jahr den Werdenberger Imkern einen Strich durch die Rechnung. Bild: Severin Birgler

Regen, Frost und im April noch Schnee. Die Winterjacken konnten im diesem Jahr lange nicht in den Keller verstaut werden. Dies machte nicht nur den Outdoor-Freunden zu schaffen sondern auch den Restaurantgängern auf den offenen Terrassen.

Dieses historisch schlechte Frühjahr bekamen ebenfalls die 110 regionalen Imker und Imkerinnen aus dem Werdenberg schmerzlichst zu spüren. Denn die Ernte des Frühjahrsblütenhonigs blieb aus.

«Ein solch schlechtes Frühjahr haben selbst Imker mit 30 Jahren Erfahrung noch nie erlebt», sagt Hans-Peter Hagmann Präsident des St. Galler und Appenzeller Imkerverbands. Er erklärt:

«Viele der Obstblüten konnten dem Frost nicht standhalten und infolgedessen blieb die Ernte aus.»

Die Honigernte unterliegt Schwankungen

Pro Jahr produziere eine Bienenvolk im Werdenberg durchschnittlich 12 bis 15 Kilogramm Honig, was im Vergleich zu anderen Regionen viel ist. So produzieren Völker im Liechtenstein durchschnittlich 10 Kilogramm. Hagmann erklärt dazu:

«Die Erträge unterliegen jedoch Schwankungen und diese sind Abhängig vom Erblühen der Blumen im Frühjahr und somit auch vom Wetter.»

Dieses Jahr habe sich Petrus nicht von seiner guten Seite gezeigt. Laut Meteo Schweiz wurde dieses Jahr das kälteste Frühjahr mit 1,1 Grad Celsius unter der Norm von 1981 bis 2010 gemessen. Als Folge dessen präsentierten sich der Monat April und Mai auch eher kalt und nass.

Bis spät in den April lag immer noch Schnee auf den Wiesen und Sträuchern. Bild: Bernd Maerz

Zunehmend schwierigere Bedienungen für Bienhalter

«Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Imkerei in den letzten Jahrzehnten viel aufwendiger und schwieriger geworden ist», sagt Hagmann. Dies aufgrund des Klimawandels, eingeschleppter Parasiten wie die Varroa-Milbe oder Pestiziden.

«Ohne die richtige Ausbildung mit dem nötigen Fachwissen ist die Imkerei unmöglich.»

Deshalb bietet der Verein in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez einen zweijährigen Grundkurs an. Auch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bienenschutz wird viel gemacht.

«Wir organisieren auch immer wieder «Bienenhocks» mit interessanten Themen, welche für alle offen sind». Hans-Peter Hagmann sagt abschliessend:

«Um diesen Negativ Trend zu stoppen braucht es jeden.»

Viele folgen ihrer Passion weiter

Obwohl das Wetter und die Temperaturen in diesem Jahr historisch schlecht waren und die Ernte ausblieb, werden viele der Imkerinnen und Imker ihrer Passion weiter nachgehen. Hans -Peter Hagmann, Präsident des St. Galler und Appenzeller Imkerverbands sagt dazu schmunzelnd:

«Die Imkerei ist eine Leidenschaft. Viele sind vom Imker-Virus befallen, das wird man nicht mehr los.»

Auch an Nachwuchs mangle es nicht, denn die Imkerei sei in den letzten Jahren in den Trend gekommen. «In diesem Jahr haben wir wieder 30 neue Imkerinnen und Imker, die den zweijährigen Grundkurs absolvieren», sagt Hagmann. Dabei werde ihnen das nötige Fachwissen vermittelt und das praktische Handwerk gezeigt. «In der Imkerei muss man sich immer weiterbilden, egal wie viel Erfahrung man hat.» Denn jedes Jahr ist anders, ergänzt Hagmann.

Nicht nur die Bienen sind fleissig sondern auch die Imker. Denn viel Geduld und Zeit sind nötig. Bild: Christof Borner-Keller

Kinder zeigen besonderes Interesse an den Bienen Eine besonders wichtige Zielgruppe der Imker seien Primarschulkinder. «Diese Kinder sind unsere Zukunft. Ebenfalls können sie Eltern und Erwachsene mit ihrer Begeisterung für das Thema Bienen anstecken», erklärt Hagmann. Die Kinder seien immer motiviert und stellen sehr interessante Fragen beim Imkerbesuch.

«Da muss selbst der erfahrenste manchmal kurz überlegenen.»

Auch saugen sie das Wissen wie Schwämme auf und wollen mehr über die fleissigen Schwarmtiere erfahren.

Ein erfüllendes und abwechslungsreiches Hobby

«Bienenhaltung ist ein schönes und nützliches Hobby». Besonders schön sei es, wenn man beim Frühstück seinen eigenen Honig aufs Bort schmieren kann. «Es ist ein unglaubliches Gefühl. Eine Mischung aus Freude und Stolz», erklärt Hagmann, der für sein Leben gern Hobbyimker ist. Auch sei es sehr abwechslungsreich.

Eine Mischung aus Freude und Stolz. Selbstgemachter Honig ist ganz besonders und schmeckt auch so. Bild: Sandra Ardizzone

«Man erlebt immer wieder neue Überraschungen.»

Die Imkerei sei aber mit viel Aufwand verbunden und benötige den Willen zur ständigen Weiterbildung. Denn immer wieder stellen sich neue Herausforderungen. «An diesen Herausforderungen kann man wachsen und profitiert davon».

Ebenfalls könne man im Verein immer auf die Unterstützung der Experten zählen und sei nie allein. «Wir unterstützen einander und ich hoffe die Imkerei bleibt so im Trend. Denn die Imkerei ist ein erfüllendes und tolles Hobby.»

Hinweis Mehr Infos: www.bzv-werdenberg.ch