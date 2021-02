Region Werdenberg Physisch oder per Video? Eltern können teilweise wählen, in welcher Form die obligatorischen Elterngespräche stattfinden Elterngespräche finden auch in Zeiten der Coronapandemie statt, aber nicht mehr immer im Schulzimmer. Heikle Beurteilungsgespräche werden aber wenn immer möglich persönlich geführt. Heini Schwendener 14.02.2021, 12.00 Uhr

Virtuelle Elterngespräche minimieren das Infektionsrisiko. In den Schulgemeinden der Region Werdenberg finden trotz Corona aber auch persönliche Gespräche statt, die Eltern können meist wählen, was ihnen lieber ist. Bild: Pinstock / E+

Beurteilungsgespräche gehören zum Schulbetrieb. Sie sind gleichermassen wichtig für Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler. Darum können die Elterngespräche auch während der Coronapandemie nicht einfach ausgesetzt werden, obwohl die Schutzmassnahmen vorschreiben, die Zahl der persönlichen Kontakte möglichst gering zu halten. Elterngespräche fanden nämlich bisher immer physisch statt.

In diesem Jahr jedoch ist dies nicht mehr in Stein gemeisselt. So heisst es beispielsweise im Schutzkonzept der Schule Wartau:

«Elterngespräche mit Lehrpersonen oder anderem Schulpersonal können unter Einhaltung von Hygiene- und Schutzmassnahmen stattfinden. Wir empfehlen abzuwägen, in welchen Fällen eine physische Durchführung wichtig oder eine telefonische (o.ä.) Durchführung möglich ist.»

Alles ist möglich: Vor Ort, telefonisch oder Videoschaltung

Selbstredend, dass dieses Vorgehen der Schule den kantonalen Vorgaben entspricht. Diese besagen, dass Elterngespräche weiterhin physisch möglich sind. Empfohlen wird, die Grösse der Gruppe auf höchstens fünf Personen zu beschränken. Untersagt sind seit dem 2. November in den St. Galler Volksschulen jedoch offene Besuchstage für Erziehungsberechtigte, dies aufgrund des zu hohen Durchlaufs an Personen und der angestrebten Minimierung der Kontakte. Auch das individuelle Besuchsrecht des Unterrichts durch Erziehungsberechtigte ist im Moment ausgesetzt.

Wie finden die Elterngespräche in den Werdenberger Schulen statt? Beat Hidber, Schulleiter des Oberstufenzentrums Flös in Buchs, erklärt, dass die Eltern wählen können, ob sie das Elterngespräch physisch oder per Videokonferenz durchführen möchten. Die Seveler Schulratspräsidentin Petra Vetsch teilte auf Anfrage mit:

«Der absolute Grossteil der Gespräche findet bei uns physisch statt, unter der strikten Einhaltung des Sicherheitsabstandes und der Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen.»

Maskenpflicht und Pausen zum lüften

Es gilt die Maskenpflicht, ausserdem wird zwischen den Elterngesprächen eine Pause eingeplant, um das Schulzimmer gut zu lüften und zu desinfizieren. Dafür hätten die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten Verständnis, ist aus Wartau, Sevelen, Buchs und Gams zu hören.

In der Oberstufe Buchs konnten die Eltern wählen Im Oberstufenzentrum Flös in Buchs haben die Elterngespräche in den Monaten Dezember und Januar stattgefunden. Schulleiter Beat Hidber erzählt:

«Wir haben die Eltern gefragt, ob sie ein persönliches Gespräch oder ein Gespräch per Video bevorzugen.»

Im Oberstufenzentrum Flös wird die dritte Oberstufe unterrichtet. Darum kennen die Eltern die Lehrerinnen und Lehrer meist schon seit einiger Zeit. Somit war der persönliche Kontakt wohl nicht mehr gar so wichtig wie in einer früheren Phase. Gemäss Beat Hidber hat je die Hälfte der Elterngespräche physisch bzw. per Videoschaltung stattgefunden. «Eltern, die Angst vor einer Ansteckung hatten, waren froh, dass es die Videoalternative gab», sagt der Schulleiter.

Jugendliche erklären ihren Eltern die Plattform Teams

In der Buchser Oberstufe haben seit Kurzem alle Schülerinnen und Schüler ein Convertible-Notebook. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 haben sie auch Erfahrung im Umgang mit Videokonferenzen. Die Jugendlichen konnten somit in einigen Fällen ihren Eltern zeigen, wie etwa Teams für das Elterngespräch funktioniert.

Viele Eltern hätten ganz bewusst das direkte Elterngespräch gewählt, aus Respekt gegenüber den Lehrpersonen. Das sei ein schönes Zeichen der Wertschätzung, urteilt Schulleiter Beat Hidber.

Die Seveler Schulratspräsidentin Petra Vetsch. Bild: PD

In der Schulgemeinde Sevelen fanden fast alle Elterngespräche physisch statt, sagt Schulratspräsidentin Petra Vetsch auf Anfrage des W&O:

«In Ausnahmefällen – Stichworte: Isolation, Quarantäne, Risikogruppen, expliziter Wunsch – wurden die Gespräche jedoch digital oder per Telefon abgehalten. Dies sind aber nur etwa fünf Prozent aller Gespräche.»

Gams: Freude, dass fast alle Elterngespräche persönlich stattfinden

Im Schulhaus Hof in Gams werden Kinder des Kindergartens und der Unterstufe unterrichtet. Fast alle Elterngespräche sind bereits durchgeführt. Und fast immer hätten diese physisch stattgefunden, sagt Schulleiterin Sandra Forrer. Das freut sie, denn für sie ist klar:

«Die physische Form des Elterngesprächs hat viele Vorteile gegenüber einem Telefongespräch. Am Telefon kann man sich leicht falsch verstehen.»

Ausserdem bekomme man bei einem Telefongespräch nicht mit, was sozusagen zwischen den Zeilen ablaufe. Ein direktes Treffen habe darum eine viel bessere Qualität. Dies gelte ganz besonders auch für den Kindergarten und die Unterstufe, wo sich Lehrkräfte und Eltern teils noch nicht lange kennen und wo vor allem auch für die Eltern vieles ziemlich neu sei.

Schwierige Gespräche finden physisch statt

Bruno Seifert, Schulratspräsident Wartau. Bild: PD

Sandra Forrers Einschätzung über die Vorteile von physischen Elterngesprächen teilen Schulleiter Beat Hidber (Buchs) und Schulratspräsidentin Petra Vetsch (Sevelen). Auch der Wartauer Schulratspräsident Bruno Seifert sagt:

«Am liebsten sind uns natürlich die direkten Begegnungen. Aber sogenannte einfache Elterngespräche können in dieser Zeit durchaus auch einmal telefonisch stattfinden.»

Allenthalben einig sind sich die befragten Schulleitungen wie auch die beiden Behördenmitglieder darüber, dass Elterngespräche, bei denen schulische Probleme besprochen werden müssen, von Angesicht zu Angesicht und in direktem Austausch erfolgversprechender sind. Solche Gespräche werden darum nicht telefonisch oder per Videokonferenz durchgeführt.

Eine gute Kommunikation mit Eltern sei sehr wichtig, sagt Petra Vetsch, biete sie doch Gewähr für den Informationsaustausch. Auch schaffe eine gute Elternkommunikation Vertrauen und Transparenz. Neben Elterngesprächen werden auch andere Kommunikationskanäle genutzt, in Sevelen etwa der Elternbrief, persönliche Gespräche, Telefonanrufe, Mails, Newsletter oder Informationen auf der Website.