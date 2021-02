Region Werdenberg Peta will Fuchsjagd wegen der Mäuseplage verbieten, Jäger finden das nicht sinnvoll

Um die Mäusepopulation tief zu halten sollen Füchse am Leben gelassen werden. Dies fordert die Tierrechtsorganisation Peta. Vertreter des kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei sowie Vertreter der Werdenberger Jäger-Vereinigung finden das hingegen nicht zielführend. Alexandra Gächter 20.02.2021, 12.00 Uhr

Im Jahr 2020 wurden in der Region Werdenberg halb so viele Füchse geschossen wie im Jahr 2019. Leserbild: Edgar Huber

In der Region Werdenberg herrscht eine Mäuseplage (W&O vom 18. Januar 2021). Vor allem in Landwirtschaftsbetrieben kann dies zu erheblichen Schäden führen. Die Population der Mäuse hat sich wegen des milden und schneearmen Winters 2019/2020 und des frühen und warmen Frühlings 2020 unverhältnismässig vergrössert. So konnten die Mäuse ein paar Wochen früher Junge aufziehen, so dass ein bis zwei Generationen mehr Nachwuchs vorhanden war als in einem Durchschnittsjahr.

Füchse seien lebendige Zielscheibe

Nachdem der Artikel über die Mäuseplage im W&O erschien, meldete sich die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort. Peta fordert das St. Galler Landwirtschaftsamt auf, die Fuchsjagd im gesamten Kanton zu verbieten, wie die Organisation in ihrer Medienmitteilung schreibt.

Gemäss der Tierrechtsorganisation Peta ernähre sich jeder Fuchs von rund 3000 Mäusen pro Jahr. Hobbyjäger würden Füchse als lebendige Zielscheiben betrachten und sie in den meisten Jagdrevieren gnadenlos verfolgen. Weiter schreibt die Peta, dass im Kanton St. Gallen Jäger jährlich 2000 Füchse töten.

Peta fordert Jagdverbot auf Füchse

«Während die Landwirte über die Anzahl der Mäuse klagen, töten Jäger die natürlichen Feinde der Nager massenhaft ohne vernünftigen Grund. Damit tragen sie erheblich zum Populationsanstieg bei. Oftmals werden sogar hochgiftige Substanzen auf den Feldern ausgebracht, die wiederum andere Tierarten gefährden», so Ilana Bollag im Namen von Peta Schweiz. Im Kanton St. Gallen müsse deswegen die Jagd auf Füchse umgehend verboten werden.

Füchse fressen das, was sie am leichtesten erbeuten

Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) bestätigte, dass im Kanton St. Gallen jährlich um die 2000 Füchse geschossen werden. Allerdings ist Arno Puorger, Fachmitarbeiter Jagd des ANJF nicht der Meinung, dass ein Jagdverbot auf Füchse die Mäusepopulation merklich verändern würde. Puorger sagt:

«Mäuse sind sehr fortpflanzungsstark. Sie werden viel stärker durch ihr eigenes Nahrungsangebot als durch das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein ihrer Fressfeinde reguliert.»

Weiter fügt er an, dass der Fuchs zwar Mäuse fresse, er sich aber auch von menschlichen Abfällen, pflanzlicher Kost und anderen Tieren ernähre. «Sie fressen das, was sie am leichtesten erbeuten», erläutert Puorger.

38 Füchse wurden im Jahr 2020 geschossen

In der Region Werdenberg wurden im vergangenen Jahr 38 Füchse geschossen. Das ist vergleichsweise wenig im Vergleich zu den Vorjahren, in welchen 80 (2019), 72 (2018) und 98 (2017) Füchse erlegt wurden. Der Grabser Jäger Markus P. Stähli, Vorstandsmitglied bei der Werdenberger Jägervereinigung (WJV) erklärt diese Unterschiede in der Werdenberger Jagdstatistik damit, dass es vor ein paar Jahren grosse Seuchenzüge bei den Füchsen gab. Stähli sagt:

«In der Region Werdenberg grassierten die Räude und die Staupe. Es gab viele Füchse, die wir erlösen mussten.»

Kranke Füchse seien nicht nur eine Gefahr für ihre Artgenossen, sondern auch für Hunde, wie Markus P. Stähli sagt. Indem die Jäger die Population der Füchse klein halten, werde auch die Chance auf einen Seuchenzug minimiert.

Jagdverbot würde Population der Mäuse nicht eindämmen

Nebst der Eindämmung der Krankheiten werden Füchse auch wegen ihres Felles gejagt, sagt Markus P. Stähli. Pro Fell erhalte man aktuell zwar nur noch zwei bis drei Franken. Lukrativ sei dies gemessen am Aufwand nicht, weshalb viele Jäger die Fuchsfelle für sich privat verarbeiten lassen. Im Coronajahr 2020 hätten praktisch keine Fellmärkte stattgefunden, auch deswegen sind die Abschlusszahlen rückläufig.

Wie auch Arno Puorger ist Markus P. Stähli nicht der Meinung, dass ein Jagdverbot auf Füchse, die Population der Mäuse eindämmen könnte. Stähli fände es sinnvoller, wenn Landwirte auf ihren Feldern weitere Sitzwarten für Mäusebussarde und Milane aufstellen würden, auch wenn dies nur «ein Tropfen auf dem heissen Stein» für die Regulierung der Mäusepopulation wäre.