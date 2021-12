Region Werdenberg Obwohl noch wenig Schnee liegt: Hirsche kommen bereits ins Tal – und das führt zu Unfällen Früher als üblich begibt sich das Rotwild zur Nahrungssuche in tiefere Lagen. Es kam bereits zu Unfällen. Der Wildhüter appelliert an die Autofahrerinnen und Autofahrer, insbesondere bei Dunkelheit aufmerksam zu sein. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass Hirschrudel bis in die Talebene kommen, ist nicht ungewöhnlich, wie dieses Bild aus dem Jahr 2012 zeigt. Bild: Archiv (Gams/Grabs, 19. Januar 2012)

Blinklichter und Tafeln warnen zwischen Gams und Grabs sowie zwischen Frümsen und Sennwald vor Wildwechsel. Streckenweise ist die erlaubte Maximalgeschwindigkeit reduziert. «Im Gebiet Büsmig wechselt ein grösseres Hirschrudel ins Tal», erzählt der fürs Werdenberg zuständige Wildhüter Sepp Koller von seinen Beobachtungen der vergangenen Tage.

Ungewöhnlich ist es nicht, dass sich im Werdenberg Hirsche im Winter auf der Suche nach Futter in tiefere Lagen begeben – sie müssen dort weniger scharren, um Gras zu finden. Ungewöhnlich ist aber der frühe Zeitpunkt. «Es hat eigentlich noch nicht viel Schnee und er liegt noch nicht lange. Es ist nicht üblich, dass in dieser Jahreszeit schon so viele Hirsche ins Tal kommen», so der Wildhüter. Den Grund dafür weiss er nicht.

«Das lässt uns auch rätseln.»

Die Frage nach einem Zusammenhang mit dem stetig steigenden Hirschbestand will er nicht kommentieren.

Blinklichter und Tafeln warnen zwischen Gams und Grabs sowie zwischen Frümsen und Sennwald vor Wildwechsel. Bild: Christian Brunngräber

Ein Hirsch überquert die Strasse meist nicht allein

Es ist unter anderem auf der Haagerstrasse in Gams bereits zu einem Unfall zwischen einem Hirsch und einem Auto gekommen. Sepp Koller appelliert deshalb an die Autofahrerinnen und Autofahrer, insbesondere bei Dunkelheit vermehrt auf Rotwild Acht zu geben.

Vielfach sei es so, dass zuerst ein oder zwei Hirsche die Strasse überqueren, die Verkehrsteilnehmenden diesen nachschauen und es dann beim Weiterfahren zur Kollision mit nachfolgenden Tieren kommt, sagt er. Vorsicht geboten sei nicht nur in den «Hotspot»-Gebieten Gams/Grabs und Frümsen/Sennwald.

«Es kann überall im Raum Werdenberg vorkommen, dass Wild über die Strasse wechselt.»

Im Tal finden die Hirsche besseres Gras. Bild: Archiv (Gams/Grabs, 19. Januar 2012)

Die meisten Unfälle abends, nachts und morgens

«Die meisten Wildunfälle passieren tendenziell eher in den dunklen Tageszeiten, also abends, nachts und morgens», sagt Polizeisprecher Florian Schneider. «In den Wintermonaten, wenn das Wild aufgrund Schnee von den oberen Lagen in die tieferen Lagen zieht, kommen auch Unfälle tagsüber vor.» Kommt es zu einer Kollision mit einem Wildtier, ist die Autofahrerin oder der Autofahrer verpflichtet, die Polizei oder die Wildhut zu informieren. Am einfachsten geht dies über die Notrufnummer 117.

Die Polizei bietet dann den zuständigen Jäger oder die Wildhut auf, um wenn nötig das verletzte Tier zu erlösen oder zu suchen. «Rothirsche gehen nach Kollisionen oft weiter», weiss der Wildhüter Sepp Koller. Wenn sie keine offenen Verletzungen haben, sind sie selbst mit Schweisshunden eher selten zu finden. Wenn das Tier von der Kollision innere Verletzungen hat, legt es sich meist irgendwo hin, sobald der Adrenalin-Spiegel nach dem Unfall sinkt, und verendet später.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen