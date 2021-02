Region Werdenberg Name des Monats: Azmoos ist ein junger Dorfname, die älteste Erwähnung im Jahr 1414 schreibt«atzmans» Früher wurde der Bezeichnung Azmoos lateinische und noch ältere Herkunft angedichtet. Unsere Serie zu Bedeutung von Weiler- und Dorfnamen in der Region Werdenberg. Hans Stricker 15.02.2021, 11.35 Uhr

Azmoos von Bofel und Gatina her gesehen. Hinten Trübbach und das Ellhorn. Bild: Hans Jakob Reich

Was ein rechter Werdenberger ist, der weiss, dass man «Atzmes» sagt – mit Betonung des «A». Die von der Schriftform abgeleitete Aussprache mit betontem «-moos» ist jung. Die älteste Erwähnung des Namens 1414 schreibt «atzmans»; 1531 erscheint «Atzmas»; erst 1737 folgt «atzmoos» als Vorläufer der heutigen offiziellen Form.

Dieses «-moos» wirkte sich noch lange nicht auf die Sprechform aus; erst seit einigen Jahrzehnten tritt es in der Aussprache hervor. Heute ist der Glaube verbreitet, die Schriftform eines Namens müsse «die richtige», also auch für die Aussprache massgebende sein – schliesslich hatte man ja in der Schule gelernt, dass das Hochdeutsche «über der Mundart stehe». Auf unsere Orts- und Flurnamen darf diese Meinung von richtig und falsch allerdings nicht übertragen werden; bei ihnen ist die mündliche Tradition mindestens so wichtig und oft richtiger.

Stattliches Dorf – vornehmes Rathaus – junge Kirche

Das Kirchdorf Azmoos gehört zu den schönsten Dorfsiedlungen der weiteren Umgebung. Ein stattliches Haufendorf mit herrschaftlichen Steinbauten – darunter, erbaut um 1800 von den Kaufherren Sulser, eines der schönsten Rathäuser des Kantons. Der alte Dorfkern schmiegt sich eng an den Berghang, der unten mit Reben, weiter oben mit Wald bestockt ist. Die 1735 erbaute Kirche – die zweite Pfarrkirche der Gemeinde neben jener von Gretschins – steht südlich ausserhalb der Dorfmitte. Verheerende Brandereignisse haben hier mehrfach (1716, 1819 und 1831) gewütet.

Die Weberei Azmoos, ein früher Industriebetrieb nordwestlich des Dorfes, liegt, leicht erhöht, über dem flachen Azmooser Riet, besetzt dort den kleinen Schuttfächer vor dem Malanser Tobel. An der zur Fabrik führenden Strasse stehen die einstigen Fabrigglerhäuser (vormals «Tschinggenhüser» genannt).

Was meinten die Lokalhistoriker?

Der Werdenberger David Heinrich Hilty (1851–1915) sah im Dorfnamen Azmoos einen altdeutschen Vornamen «Azzo», der sich mit lateinisch mansio ‘Herberge, Station’ oder mit lateinisch mansus ‘Landgut’, verbunden hätte: Also ‘Herberge (oder Gut) eines Mannes namens Azzo’. Man kann ihm nicht beistimmen; die Erklärung ist sprachlich nicht möglich; sie muss schon aufgrund der Wortstellung ausgeschlossen werden.

Auch der einstige Seveler Dorfarzt Heinrich Gabathuler (1871–1955) kam mit seinen Erklärungsversuchen nicht ans Ziel. Er bemühte dreitausendjährige indogermanische Urwörter, die er aus der Vorzeit heraufholte; daneben sah er aber auch das deutsche «Atz-» (zu mundartlich «etzen» ‘abweiden, aufzehren’) im Spiel und fügte dann noch eine Variante aus dem Althochdeutschen bei. Es lohnt sich nicht, diese Spekulationen hier zu besprechen. Sie lassen meist den notwendigen inneren Zusammenhang vermissen. Nur mit dem «etzen» lag er richtig.



Das «Moos», das als Viehweide diente

Schon vor über hundert Jahren gab es eine einleuchtende Deutung, nämlich den Bezug auf das erwähnte Mundartwort «etzen» und auf Deutsch «Moos» (für ‘Moor, feuchtes, sumpfiges Land mit kurzem Streuegras’). Hilty kannte sie und meinte, sichtlich empört: «Ein Hohn ist es, jene am Fusse des Berges sich sanft anschmiegenden Hänge mit ihren lachenden Gärten, saftigen Wiesen, überhaupt jene herrlichen Gefilde, auf denen das stattliche Pfarrdorf Azmans liegt, ein ‘Moos, wo Rinder ‘ätzen’, zu nennen.»

Die Entrüstung des verdienstvollen Geschichtsfreundes ist hier nicht angebracht, denn das «Moos», auf das die Bezeichnung zielt, meint nicht das heutige Dorfareal. Es bezieht sich auf das Riedland unweit des nachmaligen Dorfes, heute Azmooser Riet genannt. «Atz-Moos» bedeutet ursprünglich ‘Riedland, das beweidet, «geätzt» wird’. Bei der Gründung der Siedlung wurde «Atz-Moos» dann zum Dorfnamen (ähnlich wie Trübbach den Namen vom Bach erhielt). Da er als deutscher Name die Hauptbetonung auf der ersten Silbe trug, wurde das nachfolgende -moos zu flüchtig betontem -mes.



Azmoos – späte Gründung, deutscher Name

Der Name der Siedlung tritt erst im frühen 15. Jahrhundert erstmals schriftlich in Erscheinung, später als die der Bergdörfer der Gemeinde. Dies wird kein Zufall sein. Offensichtlich entstand eine Dorfsiedlung Azmoos erst im Lauf des Mittelalters – ist also viel jünger als die Bergdörfer mit ihren vordeutschen, teils gar vorromanischen Namen. Dass Azmoos erst verhältnismässig spät seine heutige Bedeutung erlangte, zeigt auch der Umstand, dass es bis ins 18. Jahrhundert keine Kirche besass (abgesehen von einer dem hl. Niklaus geweihten Kapelle aus dem Hochmittelalter).

Das könnte bedeuten, dass die Ursprünge der Dorfsiedlung Azmoos (ähnlich wie diejenigen von Sevelen) in das überlieferungsarme 11. Jahrhundert fallen, als hierzulande mit der Einwanderung alamannischer Siedler die Talsohle und der talnahe Raum vermehrt urbar gemacht wurde.

