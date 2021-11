Region Werdenberg «Herzhaft und mit Liebe fürs Detail»: Ein neues Team führt Apéro-Angebot weiter Der Verein Werdenberger Bäuerinnen-Apérogruppe löst sich Ende Jahr auf. Apéros wird es aber weiterhin geben: Helene Reicherter, die selber über zehn Jahre lang im Verein mitgewirkt hat, übernimmt mit vier versierten Frauen die Nachfolge der Apérogruppe ab 2022. Heidy Beyeler Jetzt kommentieren 10.11.2021, 17.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Crew ist parat auf ihre Einsätze (von links): Frieda Fink, Diana Reicherter, Wendy Reicherter, Helene Reicherter und Christina Schedler-Fink. Bild: PD

Der vor knapp 20 Jahren gegründete Verein Werdenberger Bäuerinnen-Apérogruppe mit Sitz in Gams wird per Ende 2021 aufgelöst. Helene Reicherter übernimmt ab 2022 die Nachfolge der Apérogruppe in eigener Regie. Mehr als zehn Jahre hat sie beim Verein Werdenberger Bäuerinnen-Apérogruppe mitgewirkt. In dieser Zeit konnte sie bei Einsätzen im Verein Erfahrungen einbringen und Erfahrungen gewinnen. Sie hat sich nun anerboten, das Apéro-Angebot in der Region weiterzuführen – mit einem neuen Team, einigen Änderungen und moderneren Auftritten und Angeboten.

Das junge Team steht bereits fest

Am 1. Januar 2022 wird Helene Reichert mit dem neuen Label «Land-Liebi» im Werdenberg und Rheintal ihre Dienste für Apéros anbieten. Das Kernteam konnte sie mit fünf versierten Frauen bereits zusammenstellen. Es sind dies: Diana Reicherter, Wendy Reicherter, Christina Schedler-Fink, Frieda Fink und Helene Reicherter selbst. Sie sind bereits ein gut eingespieltes Team, das sich darauf freut, Gäste zu betreuen und zu verwöhnen.

Ab 2022 bietet das Team um Helene Reicherter Apéros an. Bild: PD

Die fünf Frauen sind auf verschiedenen Gebieten der Gastfreundschaft und Gastwirtschaft begabt und aufgeschlossen für Neues. Nebst der Organisation für anspruchsvolle Anlässe springt Helene überall dort ein, wo es notwendig ist. Jede der mitwirkenden Frauen hat ihre eigenen Vorlieben, die sie mitbringt: Die eine mag es, den Gästen schön drapierte Fleischplatten anzubieten; die andere hat Freude am Backen; die dritte hat ein besonderes Auge für das Detail und schöne Dekorationen; wenn gewünscht, werden ebenso Gütigkeiten aus Grossmutters Küche angeboten. Die Buffets werden also im urchig-modernen Stil kreiert und angeboten, so wie es die Kundschaft gerne mag.

Anlässe, die unvergesslich sind

Einige Anlässe wie Familienfeste, Hochzeiten, Trauungen, und besondere Feiern im Freien oder unter Dach hat die Familie Reicherter auf ihrem Hof, dem Chronehof Frümsen, bereits mit Erfolg durchgeführt und jedes Mal auch neuen Erfahrungen gewonnen.

«Wir passen uns immer den Bedürfnissen der Kundschaft an», erklärt Helene Reicherter überzeugend.

«Das Sortiment ist bodenständig, herzhaft und fällt mit viel Liebe fürs Detail auf. Apéro Landliebi bietet Selbstgebackenes, Selbstzubereitetes und Produkte direkt aus der Region – wenn immer es möglich ist. So gesehen werden auch im neuen Jahr 2022 besondere Apéros mit feinen Produkten aus dem Werdenberg angeboten.»

www.apero-landliebi.ch