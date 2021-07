Region Werdenberg «Die Verbreitung hat auf jeden Fall nochmals zugenommen» – Gemeinden intensivieren den Kampf gegen invasive Neophyten Wie bekämpft man im Werdenberg Berufkraut, Sommerflieder und Co? Der W&O hat bei den Gemeinden Grabs und Gams sowie beim Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen nachgefragt. Die Bevölkerung soll vermehrt für das Thema Neophyten sensibilisiert und zum Mithelfen bewegt werden.

25.07.2021

Corinne Hanselmann

Corinne Hanselmann

Mancherorts wird es in zeitraubender Handarbeit bekämpft, andernorts blüht es unerkannt und produziert Tausende Flugsamen: das Einjährige Berufkraut – ein invasiver Neophyt, also eine gebietsfremde Pflanze mit Schadenpotenzial. Von allen invasiven Neophyten stelle das Einjährige Berufkraut im landwirtschaftlichen Bereich derzeit das grösste Problem dar, sagt Nicole Inauen von der Fachstelle Pflanzenbau/Umwelt am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen (LZSG).

«Um Biodiversitätsförderflächen, sonstige extensiv genutzte Landwirtschaftsflächen oder Rebberge von Neophyten freizuhalten, muss grosser Aufwand betrieben werden.»

Für viele Betriebe werde es zur grossen Belastung, dass für stark betroffene Flächen dermassen viel Aufwand entsteht. «Es ist daher umso wichtiger, dass alle, auch Private, mithelfen, die Verbreitung invasiver Neophyten zu bremsen und so die für die Biodiversität wertvolle Flächen zu schützen», so Inauen. Sie empfiehlt, den eigenen Garten freizuhalten und blühende invasive Neophyten am Strassenrand auszureissen und im nächsten Abfalleimer zu entsorgen.

Manche Gemeinden bieten Entsorgungsmöglichkeit an Weil ausgerissene oder ausgegrabene Neophyten nicht in der Grünabfuhr entsorgt werden sollten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, stellen manche Werdenberger Gemeinden eine kostenlose Entsorgungsmöglichkeit zur Verfügung. In Grabs dürfen Private Neophyten kostenlos mit der Kehrichtabfuhr entsorgen, wenn sie vorgängig die Geschäftsstelle des Entsorgungsverbundes Süd informieren. In der Gemeinde Sennwald können Neophyten entweder beim Werkhof in Frümsen oder bei der Sortieranlage des Vereins für Abfallentsorgung in Sennwald entsorgt werden. In Gams steht ebenfalls beim Werkhof ein Container bereit und auch in Buchs nimmt der Werkhof der Stadt an der Langäulistrasse 20 Neophyten entgegen. Transportiert werden sollten die Pflanzen unbedingt in geschlossenen Säcken.

«Wenn man jetzt nichts macht, dann werden die invasiven Neophyten auch in Gams schnell zum riesigen Problem», ist Revierförster Martin Lieberherr, der in der Gemeinde Gams Ansprechperson rund um Neophyten ist, überzeugt.

«Derzeit haben wir noch eine gute Basis, um sie bekämpfen zu können. Wenn die Ausbreitung erst eine gewisse Dimension angenommen hat, dann hat man fast schon verloren und der Aufwand ist enorm.»

Bereits stark ausgebreitet hat sich in Gams – wie im ganzen Werdenberg – das Einjährige Berufkraut.

Berufkraut wächst mittlerweile an vielen Strassenrändern und in extensiv genutzten Wiesen. Bild: Corinne Hanselmann

Bisher wurden in Gams invasive Neophyten – also gebietsfremde Problempflanzen – vor allem entlang von ­Bächen entfernt, durch den Verein PrimaJob, der Sozialhilfebezügern, Erwerbslosen und Ausgesteuerten Arbeit vermittelt. Seit vergangenem Jahr habe man den Kampf gegen Neophyten aber intensiviert, so Lieberherr. «Das hängt auch mit der kürzlich realisierten Renaturierung der Simmi zusammen. Von Anfang an war klar, dass wir dort ein Auge auf die Ansiedlung von Neophyten in den offenen Flächen haben müssen.» Neben einheimischen Pflanzen gefällt es dort nämlich auch dem ­Einjährigen Berufkraut und der Kanadischen Goldrute. «Wir sind auf einem guten Weg, müssen aber dran bleiben.»

Einen weiteren Hotspot gebe es bei der oberen Simmi, wo neue Bachsperren gebaut und manche Flächen nicht begrünt wurden. «Dort ist überall Sommerflieder gewachsen», so Lieberherr.

Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Pflanzen sieht man

2020 wurden in Gams rund 460 Einsatzstunden geleistet. «Weniger werden es auch dieses Jahr nicht.» Neben PrimaJob sind auch Werkhof-Mitarbeitende im Kampf gegen Neophyten tätig und für das Gebiet der Renaturierung engagiert die Gemeinde zwei Private.

Im Frühling startete die Gemeinde zudem eine Flyeraktion und schrieb jeden Haushalt an, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. «Ich denke, damit konnten wir einiges erreichen», so der Revierförster. Einige Freiwillige haben sich auf einen Aufruf gemeldet und ­helfen mit, zugeteilte Gebiete zu überwachen. «Es ist wichtig, dass wir das Ganze besser koordinieren können und wissen, wer wo bekämpft.» Je mehr man sich mit dem Thema befasse, desto mehr stechen einem auch kleine Bestände von Neophyten etwa im Siedlungsgebiet ins Auge, sagt Lieberherr.

Jemanden zwingen, invasive Neophyten etwa aus dem Garten zu entfernen, kann man heute übrigens nicht. Lieberherr setzt auf Gespräche: «Viele sind offen, wenn man sie darauf anspricht. Man kann nur an die Vernunft appellieren.» Selbst wenn es einst eine gesetzliche Grundlage geben sollte, stellt er sich die Durchsetzung schwierig vor.

Neophyten sollten im Kehricht und nicht in der Grünabfuhr entsorgt werden. Corinne Hanselmann

Sich massiv ausbreitende Pflanzen verdrängen einheimische Arten

Auch in Grabs machen invasive Neophyten Probleme, wie Gemeinderat und Präsident der Natur- und Umweltkommission, Andreas Vetsch, sagt. «Eigentlich sind auch Kartoffeln und Mais Neophyten, also nach Europa eingeführte, gebietsfremde Arten. Diese Arten hat man als Nutzpflanzen in unsere Region gebracht und gezielt züchterisch verbessert, sie betreiben keine wilde Verbreitung», so Vetsch. «Probleme machen uns aber nutzlose Pflanzenarten, welche sich massiv ausbreiten und nutzvolle, einheimische Arten in Wiesen, Naturschutzflächen oder auch im Wald verdrängen.»

Solche invasiven Neophyten seien auch auf Grabser Gemeindegebiet anzutreffen, wobei nicht jede Art betreffend Ausbreitungspotenzial gleich zu behandeln sei. «Berufkraut ist vielerorts anzutreffen und bereits einzelne Pflanzen sollten ausgerissen werden, weil das Ausbreitungspotenzial massiv ist», weiss der Gemeinderat. «Andere Arten, welche vor längerer Zeit schon angesiedelt waren, beispielsweise die Kanadische Goldrute, ist punktuell für Naturschutzflächen ein Problem, breitet sich aber nicht diffus auf dem ganzen Gemeindegebiet aus.» Dann gebe es noch Arten, welche grosse Probleme machen, weil sie sehr schwierig zu bekämpfen sind, beispielsweise das Drüsige Springkraut an Bachböschungen. «Es gibt aber auch einheimische Unkräuter, welche mehr Beachtung verdienen würden, beispielsweise Kratzdisteln», so der Fachmann.

Landwirte kennen die Arten auf ihren Flächen

Auf die Frage, wie man die Neophyten-Problematik in Grabs angeht, sagt Andreas Vetsch: «Landwirte sind meistens bereits sehr gut informiert und kennen die Arten auf ihren Flächen. Für Landwirte steht momentan das Berufkraut an erster Stelle. Ackerbauern beobachten ihre Parzellen auf das Vorkommen von Erdmandelgras, welches bisher glücklicherweise in Grabs noch nicht anzutreffen ist. Privateigentümer müssen informiert werden, um die Problematik zu erkennen. Beispielsweise werden Sommerflieder im Garten wegen der optischen Pracht geschätzt.

«Erst wenn man einmal die massive Verbreitung und wilde Wucherung in einem Wald gesehen hat, erkennt man das enorme Schadenpotenzial dieses Gewächses.»

Sommerflieder siedelt sich auf offenen Flächen an und breitet sich stark aus. Susanne Balli

Deshalb informiert die Gemeinde Grabs über das Gemeindeblatt und mit Aktionen zu der Neophyten-Problematik. Das Personal des Werkhofs Grabs sei sich der Situation bewusst und bekämpfe diese Pflanzen auf dem Areal der Gemeinde. Für Naturschutzflächen könne man auf die Unterstützung der Forstgemeinschaft Grabus zählen. «In diesem Sommer hat sich auch eine Schulklasse der Realschule spontan zu einer Unterstützungsaktion motivieren lassen und an den steilen Hängen des Studnerberges einen schweisstreibenden Einsatz gegen das Berufkraut geleistet», sagt der Gemeinderat.

Kapazitätsproblem in den wüchsigen Vorsommermonaten

Alle Akteure seien in der Bekämpfung gefordert, sagt Andreas Vetsch. «Auch die SBB, der Unterhaltsdienst der Kantonsstrassen und das Astra sind sich der Situation bewusst. In den sehr wüchsigen Vorsommermonaten ist es allerdings meistens ein Kapazitätsproblem. Nicht überall können die Unterhaltsarbeiten rechtzeitig erledigt werden. Deshalb braucht es ein gezieltes, strategisches Vorgehen: Die Pflanzen müssen erkannt, Problemflächen kartiert und systematisch bekämpft werden.»

Verbreitung hat in den letzten Jahren nochmals zugenommen

«Der Talboden und heisse Hanglagen der Region Werdenberg sind stark vom Einjährigen Berufkraut betroffen», sagt Nicole Inauen von der Fachstelle Pflanzenbau/Umwelt am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen (LZSG). An trockenen Standorten, deren Pflanzenbestände in heissen Sommern gelitten haben, habe das Berufkraut ideale Bedingungen vorgefunden.

«Die Verbreitung hat in den vergangenen zwei bis drei Jahren auf jeden Fall nochmals zugenommen. Für manch einen mag dies frustrierend erscheinen und man fragt sich, ob es realistisch ist, das noch in den Griff zu bekommen.»

Im Obertoggenburg sei das Problem noch kleiner.

Die Bekämpfung der invasiven Neophyten betreffe zwar alle, aber Leidtragende seien insbesondere die Landwirte und der Naturschutz, sagt Nicole Inauen gegenüber dem W&O. Das LZSG engagiert sich in der Neophyten-Thematik beispielsweise, indem es Bewirtschafter berät, die wissen wollen, wie sie mit invasiven Neophyten umgehen sollen oder ob ein früherer Schnitt helfen würde. «Solche Beratungen sind zunehmend. Auch weil Bewirtschafter immer öfter von anderen Landwirten, der Gemeinde oder aber bei einer Kontrolle darauf aufmerksam gemacht werden», weiss Inauen.

Auch die Sensibilisierung sei für das LZSG ein wichtiges Thema: Erst kürzlich wurde in Marbach und Sargans je ein Informationsanlass zum Einjährigen Berufkraut organisiert. «Die Anlässe wurden erfreulich gut besucht. Von Landwirten, aber auch von Vertretern der Gemeinden.» Zudem platziert das LZSG regelmässig Informationen zu invasiven Neophyten in Fachblättern und verschickt Vorlagen für Merkblätter an Gemeinden.

Bisher noch keine Sanktionen für Landwirte, die nicht bekämpfen

Landwirte sind aufgefordert, das Berufkraut auf ihren Flächen zu bekämpfen. Bisher gab es aber noch keine Sanktionen, wenn sie dies nicht tun. «Das Landwirtschaftsamt setzt bei der Umsetzung der Neophytenstrategie des Kantons in erster Linie auf Information und Sensibilisierung», erklärt Inauen.

«Wo dies nicht ausreicht, soll genauer kontrolliert und allenfalls mit Beitragskürzungen sanktioniert werden.»

Heute werden Bewirtschafter auf das Vorkommen von Neophyten auf ihren Flächen aufmerksam gemacht und aufgefordert, etwas zu unternehmen. Man kündigt ihnen eine Sanierungsfrist mit Folgekontrolle in zwei Jahren an. Die ersten solcher Nachkontrollen stehen im nächsten Frühling an. Manchmal sei es schwierig, einen «Schuldigen» zu finden, sagt Inauen.

«Es gibt Situationen, wo Landwirte viel Aufwand betreiben und sich dennoch Neophyten ausbreiten, weil etwa aus der Nachbarschaft Samen einfliegen.»

Das Landwirtschaftliche Zentrum testet Methoden

Als wirksamste Bekämpfung des Einjährigen Berufkrauts empfiehlt das LZSG das Ausreissen samt Wurzeln. «Am besten erkennt man das Berufkraut gleich zu Beginn der Blüte. Lange warten darf man dann aber nicht», warnt Nicole Inauen. «Schon kurz nachdem die ersten Blüten blühen, beginnt es mit dem Absamen.»

Als Notmassnahme, um das Versamen zu verhindern, kann das LZSG für betroffene Biodiversitätsförderflächen frühere Schnittzeitpunkte bewilligen. Dies beseitigt das Problem jedoch nicht, sondern verschafft nur etwas Zeit. Wenn Berufkraut nämlich geschnitten oder abgerissen wird, wird es mehrjährig und bildet rasch neue Blütenstände.

Wird Berufkraut abgerissen oder gemäht, bildet es rasch neue Blütenstände und wird mehrjährig. Corinne Hanselmann

Ein zugelassenes Herbizid gegen Berufkraut gibt es derzeit nicht, betont Inauen. Das LZSG testet aber verschiedene Methoden zur Bekämpfung und Sanierung. Denn: «Bei extrem stark betroffenen Flächen ist das Ausreissen kaum mehr machbar und teilweise problematisch, weil dadurch viel offener Boden entsteht und Samen aus dem Boden geholt werden und keimen.» Versuche wie das Beweiden mit Schafen oder Ziegen haben keinen Erfolg gebracht. Ein Versuch mit Abdecken durch Folien und wiederholter Bodenbearbeitung laufe noch.