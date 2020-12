Region Werdenberg Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden und das knappe Angebot lassen Eigenheimpreise weiter steigen: In Buchs und Grabs kosten Häuser am meisten

Das Interesse an Wohneigentum in der Region Werdenberg ist weiterhin gross, das Angebot wird noch knapper. Wer eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus sucht, muss mit zahlreichen weiteren Kaufinteressenten als Mitbewerber rechnen. Thomas Schwizer 02.12.2020, 17.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verkaufspreis für Eigentumswohnungen steigt weiter. Thomas Schwizer

Die Coronavirus-Pandemie hat der Nachfrage nach Wohneigentum im Kanton St. Gallen und in der Region Werdenberg keinen Abbruch getan. Das zeigt der Immobilienmarktbericht Herbst 2020 der St. Galler Kantonalbank, der am Mittwoch veröffentlicht worden ist. Vielmehr habe die Zahl der Interessierten, die Wohneigentum erwerben möchten, merklich zugenommen, die Nachfrage nach Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern sei weiter angestiegen – bei einem gleichzeitig geringen Angebot.

Coronavirus wirkt als Treiber für die Verkaufspreise

Durch das vermehrte Homeoffice und die Erfahrungen mit dem Lockdown im Frühjahr habe das Thema Wohnen einen grösseren Stellenwert erhalten. Im Bericht heisst es dazu, die weiterhin sehr tiefen Hypothekarzinsen würden die eigenen vier Wände besonders für Familien attraktiv machen.

Innert Jahresfrist stieg der Verkaufspreis für eine gut gelegene, durchschnittliche Eigentumswohnung in der Region Werdenberg um 4,6 Prozent, die Steigerung gegenüber den beiden Vorjahren hat sich aber etwas abgeschwächt. Bei Einfamilienhäusern war die Preissteigerung mit 2,7 Prozent innert Jahresfrist etwas moderater. Bei den Eigentumswohnungen ist in der Region der Marktpreis in Buchs am höchsten, bei den Einfamilienhäusern in Buchs und Grabs.

Die Herbstausgabe des Immobilienmarktberichtes der St.Galler Kantonalbank zeigt auf, dass hier innert Jahresfrist die Zahl der Suchabos im Segment Eigentumswohnungen um knapp 60 Prozent angestiegen ist. «Auch bei den Einfamilienhäusern war in den letzten Monaten eine deutlich steigende Nachfrage zu beobachten», wird weiter festgestellt.

Nur noch halb so viele Eigentumswohnungen

Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres habe sich die Zahl der inserierten Eigentumswohnungen halbiert, sodass derzeit lediglich noch 1,8 Prozent des Bestandes zum Verkauf steht. Weil auch die Zahl der Baubewilligungen unter dem langjährigen Mittel liege, dürfte das zusätzliche Angebot von Eigentumswohnungen in der Region knapp bleiben. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte Bericht, der jeweils zweimal pro Jahr erstellt wird.

In der Region Werdenberg liegen die Preise für eine gut gelegene, durchschnittliche Eigentumswohnung mit 864000 Franken deutlich am höchsten, gefolgt von Grabs, Gams und Wartau.

Bei Einfamilienhäusern ist das Angebot sehr knapp

Nicht einfacher ist die Situation, wenn man im Werdenberg ein Einfamilienhaus kaufen möchte. Die Auswahl sei auch hier «nach wie vor sehr gering», wird im Bericht festgehalten.

Einerseits sei das Angebot an Wohneigentum unverändert bescheiden, andererseits die Nachfrage weiter gestiegen. Die Wohnbevölkerung in der Region Werdenberg ist innert Jahresfrist um 1,1 Prozent gewachsen – und damit deutlich stärker als der kantonale Durchschnitt von 0,6 Prozent. Im Werdenberg muss gemäss dem Bericht für gut gelegene, durchschnittliche Einfamilienhäuser in Buchs und Grabs mit gut 1,25 Mio. Franken am meisten bezahlt werden. In Gams sind Häuser am günstigsten zu haben.

Rege Nachfrage treibt die Preise weiter hoch

Wenn die Nachfrage grösser wird und das Angebot knapp ist, wirkt sich das auf die Marktpreise aus. Der Immobilienmarktbericht Herbst 2020 für die Region Werdenberg weist deshalb im Durchschnitt eine Preissteigerung für Eigentumswohnungen von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus, bei Einfamilienhäusern ist es ein Plus von 2,7 Prozent.

Und was bringt die Zukunft? «Das Interesse an Wohneigentum dürfte vorerst rege bleiben», heisst es im Bericht. Begünstigt werde dies durch das anhaltend attraktive Finanzierungsumfeld.

«Vor allem die Preise für Einfamilienhäuser dürften wegen der Knappheit an verfügbaren Objekten nochmals etwas ansteigen.»

Hinweis

Der Immobilienmarktbericht Herbst 2020 wurde vom Beratungsunternehmen Wüest Partner im Auftrag der St.Galler Kantonalbank erstellt. Vollständiger Bericht: www.sgkb.ch/de/privatkunden/wohneigentum