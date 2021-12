Der Dezember vor hundert Jahren in der Region Werdenberg

Region Werdenberg Dezember vor hundert Jahren: Verdienstmangel und Lebensmittelteuerung, aber auch Vorfreude aufs Fest Im letzten Monat des Jahres 1921 schwächelte die Wirtschaft noch, aber man freute sich auf Weihnachten. Dies zeigt ein Blick in die Zeitungen von damals. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 16.12.2021, 09.19 Uhr

Vielleicht erfreuten diese im Jahr 1921 herausgegebenen Schriften als Geschenke. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Dieser Weihnachtskartengruss mit Poststempel vom 21. Dezember 1921 ging an Familie Eggenberger im Holand, Grabs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Christbaum-Schokolade und anderes von P. Gassmann. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Weihnachten einer Familie im Buchser Stüdtli mit schön geschmücktem Christbaum. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Berta Gasser empfahl zur Weihnachtszeit ihr Spezial-Geschäft für feine Delikatessen. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Der Delikatess-Laden von Berta Gasser an der Bahnhofstrasse (rechts) war eines der Geschäfte, welche im Dezember 1921 mit Köstlichkeiten für das schönste Fest des Jahres aufmerksam machten. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Schuhmode damals – Inserat der Witwe Rutz. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Wenn man die Dezember-Nummern des Jahres 1921 der einstigen zweiten Lokalzeitung, in diesem Fall die «Werdenberger Nachrichten», durchblättert, scheint immer wieder die wirtschaftliche Krise auf. Der Erste Weltkrieg war ja erst vor drei Jahren zu Ende gegangen. So verschlimmerte sich die Lage in der Stickereiindustrie – nach einigen Wochen erfreulicher Wiederbelebung – nun aber wieder. Der erhoffte Aufschwung erwies sich als Trugbild, Arbeitende mussten entlassen werden.

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage erliess die Gemeinde Grabs am 8. Dezember 1921 ein Verbot:

«In Anbetracht der gegenwärtigen, infolge des Arbeits- und Verdienstmangels und der Lebensmittelteuerung sehr schweren Zeit wird hiermit bis auf weiteres die Abhaltung von Theatern, Konzerten und Unterhaltungen untersagt.»

Erste Tierausstellung und ein Gastspiel der Obersteirer

Trotzdem, das gesellschaftliche Leben musste weitergehen, und den Kopf hängen lassen brachte schon damals nichts. Vielleicht auch ein bisschen deshalb organisierte der Ornithologische Verein Grabs am 10. und 11. Dezember die erste Werdenbergische Verbandsausstellung für Geflügel, Kaninchen und Pelzwaren im Saal der damaligen «Mühle» in Grabs. Der Einritt betrug für Erwachsene 50 Rappen, das Tombola-Los kostete 20 Rappen. Die Ausstellung war sehr stark besucht, vor allem am Sonntagnachmittag.

Am Abend des 7. Dezember erfolgte im Gasthaus Bahnhof in Trübbach ein Gastspiel der Obersteirer. Es waren fünf Sängerinnen und fünf Sänger aus dem Steirerland mit einem reichhaltigen Programm, welches sie schon am 3. Dezember im Gasthaus zum Bahnhof in Buchs zum Besten gaben.

Dieser Weihnachtskartengruss mit Poststempel vom 21. Dezember 1921 ging an Familie Eggenberger im Holand, Grabs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

In jenen Tagen empfahl sich auch das «Photographische Atelier Friedr. Müller, Buchs, Schulhausstr., Telephon 41, Zentralheizung», mit folgendem Wortlaut: «Mein neuzeitlich eingerichtetes Tages- und Kunstlicht-Atelier bringe einem tit. Publikum für Weihnachten und Neujahr in empfehlende Erinnerung und bitte, diesbezügliche Aufträge baldmöglichst aufgeben zu wollen. Aufnahmen täglich, auch sonntags, bei jeder Witterung in gleich guter, moderner Ausführung zu mässigen Preisen. Einzelportrait, Kinder, Familien, Vergrösserungen, Aufnahmen im eigenen Heim.»

Zuerst Trockenheit, dann Schneefall

Infolge der langen Trockenheit herrschte Wassermangel. Der Wasserstand in den Gewässern ging zurück. So war das fischreiche Eisenbahnbächli in Buchs, in dem fast ausschliesslich junge Forellen ihren Tummelplatz hatten, fast ganz ausgetrocknet. Der Fischereiverein Werdenberg unternahm Massnahmen, um die noch lebenden Forellen zu retten. Dann die Zeitungsmeldung vom 8. Dezember:

«Über Nacht hat der Winter seinen Einzug gehalten. Berg und Tal sind mit einer blendendweissen Schneedecke überzogen, zur grössten Freude der fröhlichen Jugend.»

«Der rühmlich bekannte Kinematograph des Herrn Leuzinger beginnt heute Samstag seine Vorstellungen und wird bis auf weiteres immer samstags und sonntags dem Publikum das Beste und Neueste darbieten.» Das war am 17. Dezember zu lesen. Die Filmvorführungen fanden noch im Saal des Hotel Rätia in Buchs statt.

Am 19. Dezember wurde in Gams der Weihnachtsjahrmarkt mit Grossvieh-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Warenmarkt durchgeführt.

Spielsachen, Burenwürste oder gute Bücher als Festgeschenke

Langsam und sicher freute sich wohl jedermann auf das ersehnte Weihnachtsfest. Das geschah vielfach zu Hause im gemütlichen Familienkreis. Der Christbaum wurde geschmückt, und man liess es sich – den damaligen Verhältnissen entsprechend – gut gehen. Das war noch etwas bescheidener als heute, doch man war umso zufriedener.

Weihnachten einer Familie im Buchser Stüdtli mit schön geschmücktem Christbaum. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Die lokalen Geschäfte machten Reklame und priesen ihre Spezialitäten auf die bevorstehende Festzeit an. Wie zum Beispiel die Handlung G. Müntener in der Burgerau, welche auf Weihnachten Spielsachen, Christbaumschmuck, Gesellschaftsspiele, Bilderbücher, Gratulationskarten, Geschenkartikel, Korbwaren, Glas- und Geschirrwaren zu billigsten Preisen empfahl.

Oder Albert Burkhardt, zum «Schäfli», Grabs, offerierte «prima Lyoner, prima Balleron, Frankfurter Streichleberwurst, Schinken im Aufschnitt, selbstgemachte Salami, feine Bratwürste, die beliebten Burenwürste als sehr passende Festgeschenke.» Und am Samstag und Sonntag kamen Meringues und Cornets aus der Konditorei Jakob Leutenegger in Buchs (später Egli).

Die Buchhandlung F. Unterberger (später Wolf) machte auf gute Bücher als «das schönste und preiswürdigste Festgeschenk für jedes Lebensalter, als Quelle reiner Freude und als unerschöpfliche Fundgrube wahrer Herzens- und Geistesbildung» aufmerksam.

