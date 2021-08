Region Werdenberg Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Nachkriegszeit ankurbeln: So ging es vor 100 Jahren im Werdenberg zu und her Einige lokale Begebenheiten in den Dörfern in der ersten Hälfte des Jahres 1921. Drei Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs hatte sich die Wirtschaft noch nicht im erhofften Mass erholt. Hansruedi Rohrer 02.08.2021, 11.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beschaulich präsentierte sich das Wartauer Dorf Gretschins im Jahre 1921. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Das Gespenst der Arbeitslosigkeit war deutlich zu spüren. So befand sich zum Beispiel die Stickereiindustrie in einer schweren Krise. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wollte man auch in der Region wieder vorwärts bringen. Anfangs Januar 1921 erteilte der Regierungsrat dem Turnverein Wartau-Weite die Bewilligung zur Veranstaltung einer Lotterie, durch welche die Mittel zur Beschaffung geeigneter Turnlokalitäten aufgebracht werden sollten.

Damals gab es den «Dramatischen Verein Buchs», der mit Theateraufführungen dem Publikum immer wieder genussreiche Stunden bot. Wie an den Samstagen des 8., 9. und 16. Januars im Saal zum Hotel Bahnhof. Gespielt wurde das Stück «Nach 10 Jahren Zuchthaus zum Traualtar».

Inserat vom 12. Februar für den «Bockabend».

Bei Gewässerkorrektionen gab es Arbeitsgelegenheiten

Betreffend Arbeitsbeschaffung orientierte die Lokalzeitung am 11. Januar: «Buchs. Es ist nun sichere Aussicht vorhanden, dass in kürzester Zeit allen männlichen Arbeitslosen hiesiger Gemeinde Arbeitsgelegenheit verschafft werden kann. So können nächste Woche die Arbeiten am Güterweg Löchle-Pfüfis am Buchserberg begonnen werden, ferner gibt die Rheinbauleitung eine grössere Kiesbewegung, ca. 5000 Kubikmeter, bei den Rheinbrücken in Buchs, weiter das Sprengen von ca. 400 Kubikmeter Wuhrsteinen im Steinbruch im Moos und das Führen derselben an den Rhein bei Buchs und Haag in Akkord. Die Vorarbeiten für die Saarkorrektion in Räfis sind ebenfalls derart im Gange, dass auch der Beginn dieser Arbeit nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.»

Am 13. Januar stand in der Zeitung: «Gams. Die Regierung beschloss, Gasenzen- und Felsbach zu einem Korrektionswerk zu vereinigen und durch das Saxerriet abzuleiten. Auf diesem Wege könnte eine bedeutende Kostenersparnis erzielt werden.»

Der Umbau zur Turnhalle wurde eher knapp gutgeheissen

Die ehemalige Glockengiesserei in der Grof, Buchs, wurde zur Turnhalle umgebaut.

Am 2. Februar versammelte sich der Turnverein Buchs im Hotel Rätia, um über die Frage einer Turnhalle zu beraten. Nach lebhafter Diskussion wurde beschlossen, es sei der schulrätliche Antrag, die Glockengiesserei in der Grof zu erwerben und zu einer Turnhalle umzubauen, gutzuheissen. An der Schulbürgerversammlung vom 6. Februar konnte dem Antrag mit 274 gegen 256 Stimmen eher knapp stattgegeben werden. Die Schuljugend erhielt nun endlich eine Turnhalle.

Am 10. März war in der Zeitung zu lesen: «Die alte Stickfabrik Union von Rohrer und Mäusle an der Hauptstrasse in Buchs ist um den Kaufpreis von Fr. 30000 an die Firma Zoller, Gantenbein und Cie. übergegangen. Es soll darin eine mechanische Werkstätte mit Auto-Garage eingerichtet werden.»

An der Hauptstrasse, heute St. Gallerstrasse, befand sich etwas weiter hinten links die «Union».

Am 6. April traf Ex-Kaiser Karl mit Sonderzug und Begleitung von 30 Offizieren und Soldaten der Entente sowie einigen Zivilpersonen unter Führung eines französischen Obersten im Bahnhof Buchs ein. Und gegen 17 Uhr traf Ex-Kaiserin Zita mit Auto in Buchs ein. Um Störungen am Bahnhof zu vermeiden, wurde sie in einem Privathaus aufgenommen. Kurz vor der Abfahrt des Zuges wurde Zita zum Bahnhof geführt und ihr freigestellt, ob sie mit ihrem Gemahl weiterreisen wolle. Rasch entschlossen stieg sie ein, worauf der Zug um 17.11 Uhr den Bahnhof verliess.

Mitte April wurde bekanntgegeben, dass die Sommerwirtschaft auf Montaschin wieder geöffnet ist.

Vom 1. Mai bis 30. September 1921 galt ein Verbot für Fahrten von Privaten mit Autos und Motorrädern an Sonn-und Feiertagen. Diese Einschränkung galt jeweils von 13 bis 18.30 Uhr.

Kulturschäden beim Sammeln von Maikäfern

Am 7. Mai gab der Gemeinderat von Sevelen bekannt, dass beim Sammeln der Maikäfer vielfach Kulturschaden angerichtet wurde, namentlich durch Zerstampfen des Grases oder Abbrechen der Äste von Fruchtbäumen. Der Gemeinderat wies darauf hin, dass die Fehlbaren für den verursachten Schaden haftbar waren und zudem eine Busse zu gewärtigen hatten.

An Ostern 1921 feierte die Kirchgemeinde Grabs mit einer grossen Schar junger Leute die Konfirmation.

Am Pfingstmontag, 16. Mai gab es mit dem Konzert des Mandolinen-Klubs Grabs einen seltenen musikalischen Genuss im beinahe vollbesetzten Mühlesaal. Das freute nicht nur die Besucher, sondern auch den noch jungen Verein. Die Saalpolizei verschaffte dabei ohne Rücksicht dem Rauchverbot Nachachtung.

Fidele Musik im Schneggen Buchs am 2. und 3. April.

Per Zeitungsinserat vom 7. Juni empfahl Paul Gantenbein das Bad Grabserberg als Kurhaus und Pension mit «stark alkalinischer Schwefelwasserquelle zu Bade- und Trinkkuren gegen Rheumatismus, Magen-, Leber-, Nieren- und Nervenleiden sowie gegen Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit und Anfänge von Schwindsucht.» Der Pensionspreis betrug bei täglich vier Mahlzeiten sechs Franken.

Mitteilung am 9. Juni 1921: «Gegenwärtig werden im Rheintal die Militärbaracken abgebrochen und nach Näfels transportiert, um dort magaziniert zu werden. Die Massnahmen, die der Krieg erforderte, werden allmählich nur noch als Erinnerung in uns leben.»

Zeitungsmeldung vom 28. Juni: «Salez. Der Saxerrietkanal schreitet im Bau durch das Sumpfgelände rüstig vorwärts. Auch die Korrektion seiner Nebenbäche ist in Angriff genommen worden. Mit der Güterzusammenlegung geht es gleichfalls voran. Bereits sind die Güterbesitzer im Saxerriet eingeladen worden, für ihren Grundbesitz die Pflichten und Rechte namhaft zu machen.»

Quelle: «Werdenberger & Obertoggenburger» und «Werdenberger Nachrichten» 1921.