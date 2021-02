Region Werdenberg Chef des KOJ per sofort freigestellt: Wie die Sozialen Dienste Werdenberg diese überraschende Kündigung begründen Markus Büchel war fast zwanzig Jahre die Verkörperung erfolgreicher Jugendarbeit in der Region. Diese Woche wurde ihm gekündigt. Nicht der erste Fall: Im Dezember 2020 wurde die Leiterin Zentrale Dienste, wie Büchel ein Mitglied der Geschäftsleitung, entlassen. Heini Schwendener 26.02.2021, 17.13 Uhr

Markus Büchel Leiter wurde in all den Jahren für seine Arbeit gelobt. Seit die Sozialen Dienste Werdenberg eine neue Geschäftsleiterin haben, ist er das zweite GL-Mitglied, dem gekündigt wurde.





Am 1. Juni hätte Markus Büchel, Abteilungsleiter des Kompetenzzentrums Jugend KOJ der Sozialen Dienste Werdenberg (SDW) sein 20-Jahr-Arbeitsjubiläum bei der Gemeinde Buchs bzw. danach bei den SDW feiern können. Soweit kommt es nicht, Markus Büchel wurde diese Woche gekündigt. Mehr noch: Er wurde per sofort freigestellt.



Die Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit aufgebaut

Rückblende: Markus Büchel war die Verkörperung der offenen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in der Region. Sie waren sozusagen seine Kinder und er der Mister Jugendarbeit. Büchel und sein Team ernteten allseits, und vielfach auch in der Öffentlichkeit gefeiert, Lob für ihre Arbeit, Ideen und innovativen Projekte. Büchels Abteilung ist mit 16 Mitarbeitenden die grösste von vier Abteilungen der SDW, die anderen sind die Berufsbeistandschaft, die Beratungsstelle und die Zentralen Dienste.

Insgesamt beschäftigt der Verein SDW, der im Auftrag und finanziert von den Werdenberger Gemeinden wirkt, rund 40 Personen.



Kurt Lehmann wurde von den Sozialen Diensten Werdenberg verabschiedet. Seit Juni 2020 ist Alexandra Baumgartner die Geschäftsleiterin.

Die vier Abteilungsleiter bilden zusammen die Geschäftsleitung (GL) der Sozialen Dienste. Vorsitzende der Geschäftsleitung ist seit Juni 2020 Alexandra Baumgartner, die ihrerseits auch die Abteilung Berufsbeistandschaft und – seit Dezember – ad interim auch die Zentralen Dienste führt. Im Dezember war nämlich der Abteilungsleiterin Zentrale Dienste gekündigt worden. Sie war 17 1/2 Jahre für die SDW tätig – ebenso klaglos, wenn auch nicht so sehr im öffentlichen Schaufenster wie Markus Büchel.

Persönlichkeitsschutz steht über dem Informationsbedürfnis

Eduard Neuhaus ist der Präsident der Sozialen Dienste Werdenberg. Bild: Sarto Photography

Dass die Sozialen Dienste innerhalb von rund zwei Monaten zwei langjährigen und verdienten Geschäftsleitungsmitgliedern gekündigt haben, wirft Fragen auf. Eduard Neuhaus, Präsident der Sozialen Dienste Werdenberg, erklärt:

«Dem Mitarbeiter wurden die Hintergründe in einem Gespräch mitgeteilt. Wegen des Persönlichkeitsschutzes können wir zu den konkreten Gründen der Kündigung keine detaillierten Angaben machen.»

Also: Warum wurde Markus Büchel entlassen? Was läuft schief bei den SDW, dass in kurzer Zeit gleich zwei GL-Mitgliedern gekündigt wurde? Warum wurde Markus Büchel sofort freigestellt und ihm damit auch die Möglichkeit genommen, sich gebührend zu verabschieden? Neuhaus sagt:

«Das Informationsbedürfnis kann ich nachvollziehen, aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes darf dazu nichts gesagt werden.»

Beim Informationsanlass für die SDW-Mitarbeitenden über Büchels sofortige Freistellung sei seine langjährige Mitarbeit verdankt worden.



Nie gab es irgendwelche Vorwürfe, sagt Büchel

Markus Büchel selbst sind etwas die Hände gebunden. Seine schriftliche Kündigung sei nicht begründet. Er betont indes, dass er sich in den rund 20 Jahren nie etwas zuschulden habe kommen lassen. Es habe nie Vorwürfe gegen seine Arbeit und nie eine Verwarnung oder etwas Vergleichbares gegeben. Markus Büchel sagt:

«Für mich ist dieser Abgang tragisch. Ich konnte mich noch nicht einmal von den Mitarbeitenden, den Jugendlichen, den Vereinen, Gruppen und Gemeinden, mit denen ich fast 20 Jahre gut zusammengearbeitet habe, verabschieden.»

Das Gebäude in Buchs, in dem die Sozialen Dienste Werdenberg ihr Domizil haben. Bild: Heini Schwendener

Geschäftsleitung bleibt bei Alexandra Baumgartner

Die Stelle des Abteilungsleiters des KOJ wird wieder wie bisher als Teilzeitstelle in den nächsten Tagen öffentlich ausgeschrieben. Einen Ersatz in der GL der SDW für Markus Büchel und die schon früher entlassene Leiterin der Zentralen Dienste braucht es nicht mehr, denn die Organisationsstruktur erfährt per 1. Juni Veränderungen: Die Zentralen Dienste werden eine Stabsstelle und die Abteilungsleiter des KOJ und der Beratungsstelle sind ab dann nicht mehr GL-Mitglieder. Alexandra Baumgartner bleibt Geschäftsleiterin.

Diese Reorganisation sei von der Vorsitzenden der Geschäftsleitung angestossen worden und gründe auf einem Vorstandsentscheid, erklärt Eduard Neuhaus. Ziel sei es, die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klarer zu regeln und die Abläufe besser und effizienter zu machen.

Angst, Verunsicherung und öffentliche Empörung

Im Leitbild der Sozialen Dienste Werdenberg werden unter «unsere Kultur» folgende Schlüsselbegriffe aufgeführt: Wertschätzung, Vertrauen, Zusammenarbeit, Dialog. Für einige Mitarbeitende der SDW verkommen diese Werte intern seit einiger Zeit zum Papiertiger. Sie fühlen sich vor den Kopf gestossen, Angst und Verunsicherung greife um sich. In den Sozialen Medien hat eine rege Diskussion begonnen. Die Empörung ist gross, niemand kann auch nur ansatzweise verstehen, warum sich die Sozialen Dienste Werdenberg von Markus Büchel trennten.