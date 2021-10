Region Waldverband sieht einen Silberstreifen am Horizont An der 98. Generalversammlung von Wald St. Gallen und Wald Liechtenstein in Mels sind nebst den ordentlichen Traktanden auch das im Jahr 2023 anstehende 100-Jahr-Jubiläum und die Prüfung einer Waldversicherung behandelt worden. Weiter darf der Verband verkünden: Der Schweizer Holzmarkt erholt sich langsam, dem Wald geht es gut. Michael Kohler Jetzt kommentieren 25.10.2021, 16.34 Uhr

Es sind besondere Umstände, von denen Verbandspräsident Thomas Amman an der Generalversammlung von Wald St.Gallen und Wald Liechtenstein berichten muss: Nicht nur hat die Coronakrise Auswirkungen auf den Wald im Allgemeinen und auf das vergangene Geschäftsjahr im Besonderen. Auch spielen aktuell die Holzpreise auf nationaler wie internationaler Ebene verrückt – ein Umstand, der am Ende ebenfalls auf die Pandemie zurückgeführt werden kann. Während die Verbandsleitung aufgrund des Virus im 2020 gar auf die Durchführung einer physischen GV verzichten musste – sie wählte den Schriftweg –, freute es Präsident Ammann umso mehr, die 216 Verbandsmitglieder am vergangenen Freitag ins Kultur- und Kongresshaus Verrucano nach Mels einladen zu können.