2021 war ein schwieriges Bienenjahr

Katharina Rutz Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Hans-Peter Hagmann aus Sevelen führt zum ersten Mal als Präsident durch die jährliche Kadertagung der St.Galler Imker. Bild: Katharina Rutz

Jedes Jahr lädt der Imkerverband St.Gallen-Appenzell seine Sektionen zur Kadertagung. Nachdem sie letztes Jahr verschoben werden musste, steht sie dieses Jahr erstmals unter der Leitung des neuen Präsidenten Hans-Peter Hagmann aus Sevelen. 16 von 21 Sektionen sind vertreten.

Auch Markus Hobi, Leiter des gastgebenden Landwirtschaftlichen Zentrums, begrüsst die Anwesenden. Als Jungimker hält er bereits selber zwei Bienenvölker. Er zeigt die grosse Sortenvielfalt, welche um das LZSG am Entstehen ist: Blumenrasen, Nutzpflanzensortengarten, Wildobstsammlung, einheimische Heckenpflanzen, Kräutergarten mit Rinnsal, Magerwiese mit Feldobstbäumen. Markus Hobi sagt:

«Einige tausend Pflanzenarten wachsen inzwischen um das Landwirtschaftliche Zentrum Salez.»

Hans-Peter Hagmann bemerkt, dass das Jahr 2021 eines der schwierigsten Bienenjahre war. Es habe sehr wenig inländischen Honig gegeben, dafür sehr viele Medienanfragen und die Absolventen des Grundkurses hätten durch die schwierigen Bedingungen sehr viel gelernt, so Hagmann. Aufgrund der Pandemie gab es wenig Sektionsanlässe. Umso wichtiger sei es, auch die Nachbarsektionen zu seinen Anlässen einzuladen und so Kontakte vertiefen zu können, sagt der Kantonalpräsident.

Hans-Peter Hagmann, Präsident des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell überreicht seinem Pendant vom Zentralverband der deutschen und rätoromanischen Imker, Matthias Götti Limacher, ein Präsent. Bild: Katharina Rutz

Wenig kranke Bienenvölker im vergangenen Jahr

Auch Max Meinherz, der Obmann der Amtlichen Fachassistenten Bieneninspektion und Primärproduktion Bienen (ehemals Bieneninspektor), weist auf das schwierige Imkerjahr hin. Ein solches Jahr sei prädestiniert für die Brutkrankheiten Sauerbrut und Faulbrut. Die Zahlen der betroffenen Stände blieb dieses Jahr allerdings tief. Im ganzen Kanton waren im Jahr 2021 insgesamt 12 Bienenstände mit 20 Völkern von Sauer- oder Faulbrut betroffen. In der Region Toggenburg waren es vier Stände mit sieben Völker und im Werdenberg fünf Stände mit zehn Völkern. Letztes Jahr waren es im Kanton St. Gallen noch 27 Stände mit 59 betroffenen Völkern.

Max Meinherz zeigt ausserdem den nationalen Verlauf der Brutkrankheiten seit 1990. Dabei lässt sich ein markanter Anstieg der Sauerbrut zwischen 2005 und 2010 feststellen. In diesem Jahr waren von 100 Bienenvölkern fünf betroffen. Ab 2011 gehen dann die Zahlen wieder stark nach unten. Die Faulbrut bewegte sich in den letzten drei Jahrzehnten in der Schweiz auf konstantem, eher tiefem Niveau. Die Zahlen zeigen auch, dass früher pro Stand durchschnittlich drei Völker von der Brutkrankheit betroffen waren, während heute pro Stand durchschnittlich zwei Völker krank sind. Max Meinherz schliesst daraus:

«Der Imker erkennt die Brutkrankheiten seiner Bienen früher.»

Jungimker und Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums, Markus Hobi, begrüsste die Imker zur jährlichen Kadertagung in Salez. Bild: Katharina Rutz

Im Kanton gibt es aktuell noch drei Sauerbrut-Sperrgebiete im Raum Stein/Nesslau und Uetliburg/Gommiswald. Im Frühjahr wird sich zeigen, ob diese aufgehoben werden können. Max Meinherz ist auch für die Primärkontrollen der Imker zuständig. Diese werden seit 2017 durchgeführt, da Bienen als Nutztiere gelten und mit dem Honig ein Lebensmittel hergestellt wird. In diesem Jahr wurden insgesamt 35 Kontrollen durchgeführt, drei Imker erhielten wegen Beanstandungen eine amtliche Verfügung. Kontrolliert wird die Hygiene, die verwendeten Tierarzneimittel, die Tiergesundheit und der Tierverkehr.

Das Betriebskonzept bewährt sich

Der oberste Betriebs- und Zuchtberater der kantonalen Imker, Emil Breitenmoser, zeigte mit Zahlen auf, dass durch die Anwendung des Betriebskonzeptes des Bienengesundheits-Dienstes in der Imkerei die Winterverluste deutlich verringert werden können. Das Jahresthema, welches die Betriebsberater nächstes Jahr angehen wollen, ist das sogenannte «Imkern im angepassten Brutraum». Hierbei soll durch kleinhalten des Brutraumes die Honigproduktion erhöht werden. Diese Methode sei allerdings nur für erfahrene Imker tauglich. Es würden aber diverse Kurse angeboten, wo dies gelehrt würde. Emil Breitenmoser sagt:

«Es ist wichtig, dass der Kantonalverband dieses Thema auch besetzt.»

Mit Matthias Götti Limacher war dieses Jahr auch wieder der Zentralpräsident der deutschen und rätoromanischen Imkerverbände anwesend. Er wollte vor allem die Anliegen der Sektionen hören. Ein wichtiges Thema für die Sektionen wäre ein verstärktes Lobbying im Bundeshaus. Matthias Götti Limacher zeigte auf, was der nationale Zentralverband appisuisse hier alles unternimmt. So führt appisuisse beispielsweise ein Honigfrühstück für die Parlamentarier durch. Weiter wäre den Imkern wichtig, dass die Bevölkerung vermehrt für die Bienen sensibilisiert werden könnte. Tatsächlich bietet der Zentralverband Kurse zum Schutz der Wild- und Honigbienen an, wo es genau darum geht. Die Kurse sind unter www.bienen.ch aufgeschaltet.