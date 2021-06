Mels Autofahrerin will überholen – 16-Jähriger wird aus Aebi geschleudert Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, sind auf der Ragazerstrasse ein Auto und ein landwirtschaftliches Fahrzeug zusammengestossen. Dabei wurde der 16-jährige Fahrer eines Aebi unbestimmt verletzt, die 27-jährige Autofahrerin leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. 25.06.2021, 11.56 Uhr

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: Kapo SG

(kapo/wo) Der 16-Jährige fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug (Aebi) auf der Ragazerstrasse von Bad Ragaz Richtung Sargans. Gleichzeitig fuhr die 27-jährige Autofahrerin in dieselbe Richtung. Im Bereich der Baltschanastrasse setzte die Autofahrerin zum Überholen an, während der 16-Jährige gleichzeitig nach links abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoss zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Polizei in einer Medienmitteilung informiert.