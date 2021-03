Region Nur noch vier Coronapatienten in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland Dank dem Rückgang der Anzahl Coronapatienten in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland konnte das Spital Grabs die Intensivpflegestation 2 aufheben und neun gemietete Beatmungsgeräte zurückgeben. Alexandra Gächter 07.03.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu Spitzenzeiten wurden 52 Coronapatienten an einem Tag in der SR RWS behandelt. Bild: Archiv Reto Martin, 4.2.2021

In der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS) ist die Anzahl der an Corona erkrankten Patienten nicht mehr zweistellig. Vergangenen Donnerstag mussten in Altstätten, Grabs und Walenstadt noch insgesamt sieben Patienten wegen Corona behandelt werden, am Freitag waren es nur noch vier. Dies teilt die SR RWS auf Anfrage des W&O mit. Zu Spitzenzeiten wurden bis zu 52 Coronapatienten an einem Tag an allen drei Standorten der SR RWS behandelt. Andrea Bachmann, Kommunikationsleiterin der SR RWS, zieht ein Fazit nach einem Jahr Corona:

«Seit 1. März 2020 wurden in der SR RWS 579 Coronapatienten behandelt. Mit oder am Coronavirus gestorben sind in dieser Zeitspanne 103 Patienten der SR RWS.»

Teilweise auf andere Spitäler verteilt

Die Zahlen aller Coronafälle für das Spital Grabs isoliert zu betrachten, sei nicht sinnvoll, wie Andrea Bachmann sagt. Denn Patienten mit eher leichtem Coronaverlauf wurden während der zweiten Welle teilweise von Grabs auf die anderen Standorte der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland verlagert.

So könne an einem Tag die Zahl der Coronapatienten im Spital Grabs verhältnismässig hoch sein, am nächsten aber tief, weil eben Patienten von Grabs nach Altstätten oder Walenstadt überbracht wurden.

Corona-Intensivpatienten nur in Grabs

Bei den Corona-Intensivpatienten sieht das anders aus. Diese werden in der SR RWS nur im Spital Grabs betreut. Stand Freitag litt nur noch eine Person auf der Intensivpflegestation in Grabs an Folgeerkrankungen von Corona. Da das Virus nicht mehr nachweisbar ist, wird die Person aber nicht mehr zu den Coronakranken gezählt.

Noch im Herbst und Winter 2020 war die Intensivpflegestation 1 (IPS1) des Spitals Grabs mit sieben Patienten an gewissen Tagen ausgelastet. In der Folge wurde in Grabs eine zweite Intensivpflegestation (IPS2) mit weiteren fünf Beatmungsplätzen eingerichtet.

Intensivpflegestation 2 konnte aufgehoben werden

Die IPS2 konnte nun Anfang März dieses Jahres aufgelöst werden, wie Andrea Bachmann mitteilt. «Die IPS 2 ging zu Lasten der OP-Kapazitäten, was zu Verschiebungen und Wartezeiten bei Operationen geführt hat. Mit dem Rückgang der hospitalisierten Coronafälle wurde der OP-Betrieb nach und nach wieder auf Normalkapazität hochgefahren und in diesem Zusammenhang auch die IPS 2 aufgehoben.»

Mit dem Rückgang der Coronafälle konnte das Spital Grabs auch neun Beatmungsgeräte zurückgeben, welche sie von der Schweizerischen Armeeapotheke erhalten hat. «Mit dem Rückgang der hospitalisierten Coronafälle werden diese Geräte derzeit nicht mehr benötigt. Bei neuerlichem Bedarf, besteht die Möglichkeit, wieder auf diese Geräte zurückzugreifen», sagt Andrea Bachmann.