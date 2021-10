Werdenberger Bäuerinnen und Landfrauen lösen ihre Apérogruppe auf

Region Nach 20 Jahren ist Schluss mit der Apérogruppe der Bäuerinnen und Landfrauen Eine Erfolgsgeschichte ist zu Ende: Die Werdenberger Bäuerinnenapéro-Gruppe löst den Verein wegen Nachwuchsmangel auf. Der Entscheid fällt den Bäuerinnen und Landfrauen der Region nicht leicht. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 18.10.2021, 13.47 Uhr

Einsatz in der Tracht am Businesstag in Vaduz: Brigitte Nigg, Barbara Dürr, Irène Guntli, Kathrin Tobler, Aushilfe Andrea Egli, Helene Reicherter und Babette Schlegel (von links). Bilder: PD

Sozusagen mit einem lachenden und einem weinenden Auge geben die Frauen der Werdenberger-Bäuerinnenapéro-Gruppe die Auflösung ihres Vereins auf Ende Jahr bekannt. Zusammen mit Geschäftsführerin Barbara Dürr, Gams, engagierten sich Bäuerinnen und Landfrauen bei zahlreichen Veranstaltungen sowie kleineren und grösseren Festen in der Region und bei besonderen Gelegenheiten auch auf nationaler Ebene. Das wichtigste Ziel war immer, Lebensmittel und Saisonprodukte aus der eigenen Region, teilweise hergestellt von Mitgliedern der Gruppe, im Rahmen eines feinen Apéros anbieten zu können.

Doch nach 20 Jahren und den coronabedingten Einschränkungen ist Schluss. «Uns fehlt auch der Nachwuchs, die jüngeren Bäuerinnen und Landfrauen haben andere Interessen, sind meist sehr gut ausgebildet und viele bleiben auch nach der Heirat mit einem Landwirt in Teilzeit im angestammten Beruf tätig,» sagt Heidi Preisig, eine der Frauen der ersten Stunde, im Gespräch gegenüber dem W&O.

Liebevoll dekorierte Käse- und Fleischplatten, dazu selbst Gebackenes und ein feiner Wein aus der Region. Bild: Doris Lippuner

Durch das Projekt «Persönlichkeit Werdenberg», welches im Rahmen von «RegioPlus» lanciert wurde, kam seinerzeit die Idee auf, den kulinarischen Tourismus als einen der Bausteine zu integrieren. Dies war der Grundstein für die Werdenberger Bäuerinnen-Apérogruppe. Vor 20 Jahren fanden sich Frauen aus der Region zusammen, brachten ihre Ideen ein und standen schon bald mit liebevoll dekorierten Käse- und Fleischplatten sowie selbst gebackenen Köstlichkeiten hinter den Apérotischen. Ob kleine Feste mit 20 Personen oder Grossanlässe mit bis zu 1000 Gästen, die Gruppe hat die Herausforderungen bewältigt.

«Zu Beginn wurden wir sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Wir haben uns aber, dank Weiterbildungen und der Zusammenarbeit mit zertifizierten Culinarium-Betrieben auch verbessert und durften schon bald mehrere Aufträge entgegennehmen», blickt Geschäftsführerin Barbara Dürr auf die Anfänge zurück. Barbara Dürr sagt weiter:

«Die Frauen unserer Gruppe stammen aus verschiedenen Gemeinden der Region. Jede brachte ihr Beziehungsnetz ein und das hat gerade am Anfang geholfen, das neue Angebot bekannt zu machen.»

Gefragt war eine Portion Organisationstalent

Wenn Bäuerinnen nebst der Aufgabe auf dem Hof auch Produkte herstellen, um diese dann möglichst frisch an einem Apéro anbieten zu können, ist Organisationstalent gefragt, wie Babette Schlegel, Grabserberg, im Gespräch mit dem W&O bestätigt. «Es brauchte auch viel Verständnis von Seiten der Familie, standen doch die Termine fest und die Arbeit zu Hause musste auch erledigt werden.»

Doch sie habe während der zwei Jahrzehnte viele beglückende Begegnungen geniessen dürfen. «Prominenz aus Politik und Wirtschaft, aber auch eine grosse Zahl liebenswerter Mitmenschen hat unsere Angebote genossen. All diese Begegnungen wären ohne das Engagement in der Apérogruppe nicht möglich gewesen», so die Bäuerin vom Grabserberg.

In der Tracht gefroren oder geschwitzt

Beim Blick zurück werden Erinnerungen an spannende Einsätze wach. «Auf Wunsch präsentierten wir den Apéro in der Tracht und haben dabei oft geschwitzt oder gefroren. Oder der unvergessliche Tag der Kleinkunst in Thun, ein Auftrag des St. Galler Amts für Kultur, bei dem sich herausstellte, dass zwei verschiedenen Gruppen einen Apéro anbieten», wird beim Zurückblicken erzählt. Die Aufträge im Schloss Werdenberg waren jeweils mit grossem körperlichem Einsatz verbunden, galt es doch, Kisten und Taschen über die steilen Treppen in die Räume zu schleppen. «Und wenn es dann noch, wie beim Schloss-Fest mit Pipilotti Rist brütend heiss war und keine Kühlschränke mehr verfügbar waren, mussten wir uns mit Eis behelfen», so Barbara Dürr.

Neuer Lebensabschnitt mit anderen Aufgabe

Doch beim Rückblick bleibt den Frauen das Gute in Erinnerung. Das sind unzähligen gemeinsamen Erlebnisse, der Zusammenhalt im Team, die gegenseitige Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft, aber auch Befriedigung über das Geleistete. «Wir blicken gerne auf die zwei Jahrzehnte der Werdenberger Bäuerinnen-Apérogruppe zurück, sie hat viel Wertschätzung und Erfahrungen gebracht, doch nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit anderen Aufgaben», sind sich Heidi Preisig und Barbara Dürr einig.