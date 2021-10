Cider verbindet das Rheintal

Region Mit dem Projekt «Drink4Trees» wird das Rheintal verbunden Die Interessensgemeinschaft (IG) Rheintaler Cider startete vor einem Jahr das Projekt «Drink4trees» mit dem Ziel, einen Cider (Apfelschaumwein) aus traditionellen Apfelsorten aus dem Rheintal zu produzieren und die Wertschöpfung bei Mostobst zu steigern. So wird ein Beitrag zur Erhaltung der neuerdings wieder sehr beliebten, geeigneten Apfelsorten geleistet. Hanspeter Thurnherr Jetzt kommentieren 19.10.2021, 11.13 Uhr

Das Team der IG Rheintaler Cider: Eva Körbitz, Romano Andreoli, Anna Dalbosco, Jennifer Oppliger, Tobias Oppliger (von links). Bild: PD

«Rheintaler Most ist nach den allgemeinen Beobachtungen im Durchschnitt immer um ein merkliches schlechter als der Thurgauer.» Nicht dieser provokative Spruch aus einem historischen Fachbuch motivierte Jennifer und Tobias Oppliger aus Sennwald, Eva Körbitz (Hortus), Romano Andreoli (Baumschule Neckertal), und Anna Dalbosco von Fructus, den Gegenbeweis anzutreten. Gemäss dem Motto «Früchte machen Freu(n)de» gründeten sie vor einem Jahr die Interessengemeinschaft (IG) Rheintaler Cider und starteten das Projekt «Drink4Trees» (deutsch: Trinken für Bäume).

Alle Beteiligten haben einen Bezug zum Obstbaum als Fachpersonen in verschiedenen Institutionen. Ihre Vision: ein hochwertiges, natürliches Produkt aus Rheintaler Äpfeln erzeugen, brachliegendes Potenzial nutzen, Landwirtschaft und lokales Gewerbe unterstützen und vielfältige Lebensräume erhalten. Dahinter steht das Wissen, dass das St. Galler Rheintal über neuerdings wieder sehr beliebte, geeignete Apfelsorten verfügt.

Etwas aus den Schätzen der Region machen

«Nicht zuletzt ist es der Wildmuser, ein Charakterkopf, den man entweder liebt oder nicht mag. Auch Kindsköpfler, Blauacher, Boskoop und Glockenapfel gehören dazu», sagen Cécile und Lukas Vetsch von Obstbau Vetsch in Grabs. Mit den beiden Obstproduzenten, sowie mit Ruedi Kobelt von der Mosterei Kobelt in Marbach, fand die IG weitere Träger und IG-Mitglieder für die Produktion des Cider. Während die Familie Vetsch - teilweise aus eigenen Äpfeln - den Most in der betriebseigenen Mosterei presst, zeichnet Ruedi Kobelt für Gärung, Ausbau, Abfüllung und Etikettierung verantwortlich.

Süssmost, gepresst bei der Grabser Mosterei von Obstbau Vetsch, bildet das Ausgangsprodukt des Rheintaler Cider. Bild: Hanspeter Thurnherr

Konkret setzte sich die IG das Ziel, einen Cider (Apfelschaumwein) aus traditionellen Apfelsorten aus dem Rheintal zu produzieren. Jennifer Oppliger erklärt:

«Denn wir wollen etwas mit unseren Rheintaler Schätzen machen. Die Wertschöpfung beim Mostobst darf gesteigert werden und wir unterstützen das lokale Gewerbe.»

Sie schildert die bestehende Problematik: Die Mostverarbeiter im Rheintal klagen über fehlendes Obst. Dabei sind im Rheintal noch einige traditionelle Schätze verborgen. Für viele Baumbesitzerinnen und Besitzer ist es finanziell nicht mehr attraktiv, die Mostäpfel aufzulesen. Der Baumschulist würde gerne alte Sorten vermehren, trägt aber das Risiko, dass zu wenige diese Sorten auch anbauen wollen.

Den Vermarktern fehlen innovative regionale Produkte, was zu wenig regionaler Wertschöpfung führt. Genau diesen Teufelskreis will die IG mit ihrem Projekt «drink4trees» durchbrechen. Unterstützung erhält sie vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). «Der Bund will alte Sorten fördern, aber er will auch deren Nutzung sehen», weiss Jennifer Oppliger. Etwas tun, um die Gesamtsituation für alle zu verbessern, ist denn auch der Antrieb der IG.

Erste Bäume auf dem Seveler Böschnihof

Das erste Projektjahr verlief verheissungsvoll. Die Vorproduktion, welche seit Frühling in den zwei Cider-Varianten «trocken» und «süss» unter anderem bei Andi´s Hofladen in Grabs, bei Werdenberger Obst, beim Böschnihof sowie in der Kaffeerösterei Keller in Chur angeboten wurde, ist fast ausverkauft.

In diesen Tagen ist die zweite, grössere Produktion angelaufen, welche im kommenden Frühling auf den Markt kommt. «Wir wollen wachsen, wie die Bäume, die wir pflanzen. Das hängt aber davon ab, wie die Bevölkerung im gesamten Alpenrheintal das Produkt aufnimmt», sagt Oppliger. Ein Teilerlös fliesst in die Neupflanzung von geeigneten Apfel-Bäumen mit traditionellen regionalen Sorten. Konkret werden bereits diesen Winter auf dem Böschnihof in Sevelen die ersten Bäume mit Rheintaler Cider-Sorten gesetzt.