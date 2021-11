Kein Chlauseinzug auf der Buchser Bahnhofstrasse

Region Samichlaus-Besuche finden heuer mehrheitlich im Freien statt Nachdem letztes Jahr Samichlaus und Schmutzli im Wald blieben, mischen sie sich dieses Jahr wieder unter das Volk. Am Sonntag, 28.November, entsendet die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs ihre St. Nikläuse in der katholischen Kirche Buchs. Auf einen Chlauseinzug im gewohnten Rahmen wird aber verzichtet. Alexandra Gächter 17.11.2021, 11.44 Uhr

Begegnungen mit dem St.Niklaus auf der Buchser Bahnhofstrasse gibt es dieses Jahr nicht. Bild: Archiv W&O

Am Sonntag, 28. November, findet um 17.30 Uhr die feierliche Aussendung der St. Nikläuse in der katholischen Kirche Buchs statt. Die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs verzichtet dabei jedoch coronabedingt auf den Chlauseinzug in gewohntem Rahmen. Das bedeutet, dass die St.Nikläuse nicht wie früher die Bahnhofstrasse hinauf bis zur Kirche gehen und unterwegs den Kindern Chlaussäckli verteilen. Sie fahren direkt zur katholischen Kirche.