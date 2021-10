2022: EW Sennwald erhöht Strompreis, in Grabs wird er günstiger

Region In Sennwald ist Strom am teuersten, gesenkt wird der Preis nur in Grabs Ausser in der Gemeinde Grabs erhöht sich der Strompreis im Jahr 2022 überall in der Region Werdenberg & Obertoggenburg. Am stärksten ist der Anstieg beim Elektrizitätswerk Sennwald. Hier steigt der Preis um 2.11 Rappen pro Kilowattstunde im Verbrauchsprofil H4. Damit öffnet sich die Preisschere in der Gemeinde Sennwald weiter. Denn in den Dörfern Frümsen, Sax und Haag sind die Preise günstiger.

Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 31.10.2021, 12.00 Uhr

In der Gemeinde Sennwald steigen die Strompreise teilweise stark. Eddy Risch / KEYSTONE

Diejenigen Personen, welche im Jahr 2022 ihren Strom vom Elektrizitätswerk (EW) Sennwald beziehen, müssen tiefer in die Tasche greifen. 23.98 Rappen kostet hier eine Kilowattstunde Strom für das gängige Verbrauchsprofil H4 (5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd, Tumbler und einem Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr). Der Preis von 23.98 Rappen ist der höchste in der Region Werdenberg & Obertoggenburg. Der Aufschlag vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 beträgt 2.11 Rp/kWh. Norbert Tinner, Geschäftsleiter des EW Sennwald, sagt:

«Im Profil H4 werden dadurch pro Jahr Mehrkosten von maximal 100 Franken entstehen.»

Damit öffnet sich die Preisschere zwischen dem EW Sennwald und der SAK weiter. Netzdurchleitungskosten und Energiepreise gestiegen Die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) bietet in der Gemeinde Sennwald im Jahr 2022 Strom für 20.88 Rappen pro Kilowattstunde für das gleiche Verbrauchsprofil (H4). Dies ist der zweitgünstigste Tarif in der Region Werdenberg & Obertoggenburg. Nur die Stadt Buchs bietet noch günstigeren Strom an (20.38 Rp./kWh).

Aufteilung ist historisch und besteht seit über 100 Jahren

Der Aufschlag der SAK in Sennwald beträgt 0.35 Rp/kWh (+1.7 Prozent). Somit liegt der Aufschlag genau im Durchschnitt aller SAK-Aufschläge. Die SAK beliefert die Dörfer Frümsen, Sax und Haag. Das EW Sennwald seinerseits beliefert die Dörfer Sennwald und Salez. Diese Aufteilung sei historisch und bestehe seit über 100 Jahren, wie Norbert Tinner, Geschäftsleiter des EW Sennwald sagt.

Den Preisanstieg von 2.11 Rp/kWh begründet er unter anderem damit, dass die Energiepreise und die Netzdurchleitungskosten gestiegen seien. «Zudem müssen wir 0.6 Rp/kWh der Gemeinde Sennwald abliefern. Nicht alle Gemeinden fordern diese Abgaben ein», so Tinner. Ein weiterer Grund für die Preisdifferenz führt er auf die steigende Anzahl Fotovoltaikanlagen zurück. «Je mehr erneuerbare Energie produziert wird, desto weniger Strom wird vom Netz bezogen. Die Kosten können also auf weniger abgesetzte Menge umgewälzt werden, was unweigerlich zu einem Preisanstieg führt. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass wir gegen diese Entwicklung sind.»

Die Strompreise in der Region Werdenberg & Obertoggenburg. Quelle: Elcom/Grafik: eb

Stadt Buchs bietet günstigsten Strom an

In der Gemeinde Wartau beträgt der Preisanstieg 1.20, respektive 1.50 Rp/kWh. Die Dorfkorporation Trübbach verteuert von 21.15 Rp/kWh (2021) auf 21.65 Rp/kWh (2022), die Dorfkorporation Weite von 21.24 Rp/kWh (2021) auf 22.44 Rp (2022), das Elektrizitätswerk Azmoos von 22.36 Rp/kWh (2021) auf 23.56 Rp/kWh (2022) und die Dorfkorporation Oberschan von 22.72 Rp/kWh (2021) auf 23.92 Rp/kWh (2022). Damit ist der Strom in Oberschan der zweitteuerste des Verbrauchsprofils H4 in der Region Werdenberg & Obertoggenburg.

Den günstigsten Strom in der Region Werdenberg gibt es im Jahr 2022 in der Stadt Buchs: 20.38 Rp/kWh (2021: 19.64 Rp/kWh). In Sevelen kostet die Kilowattstunde nächstes Jahr 22.47 Rp (2021: 21.85 Rp/kWh) und in Gams 23.45 Rp (2021: 22.55 Rp/kWh). Somit erhöhen alle Stromanbieter in der Region Werdenberg ihre Preise – ausser die Technischen Betriebe Grabs (TBG).

Vom teuersten Strom zum beinahe günstigsten Strom

Im laufenden Jahr betragen in Grabs die Kosten im Verbrauchsprofil H4 23.17 Rp/kWh. Der Strom ist also heuer in Grabs am teuersten verglichen mit den anderen Gemeinden der Region. Dies hatte zur Folge, dass sich Grabserinnen und Grabser erfolgreich zur Wehr setzten (der W&O berichtete). Zwar gilt im Jahr 2022 immer noch ein Einheitstarif, der Preis für eine Kilowattstunde wird aber im Jahr 2022 um 1.60 Rp. auf 21.57 Rp. gesenkt, was einer Preisreduktion von sieben Prozent entspricht.

Nur die Stadt Buchs und die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann bieten den Strom noch günstiger an.

Zudem haben die Betriebskommission TBG und der Gemeinderat Grabs den Vergütungspreis von Fotovoltaikanlagen von 6 auf 7 Rp/kWh und die Herkunftsnachweise für Grabser Produktionsanlagen von 4 auf 5 Rp/kWh erhöht. «Mit der Anhebung des Energiepreises für PV-Anlagen auf insgesamt 12 Rp/kWh bezahlen die Technischen Betriebe Grabs den besten Preis für Solarstrom in der Region und setzen ein Zeichen für die alternative Stromproduktion», wie der Grabser Gemeinderat in seiner Mitteilung schrieb.

Strompreis pro Gemeinde: www.strompreis.elcom.admin.ch