Region Im Gebiet Werdenberg und Obertoggenburg wurde Esther Friedli mit Vorsprung gewählt Mit 55’660 Stimmen hat Esther Friedli (SVP) bei der Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerats klar am meisten Stimmen aller Kandidatinnen erreicht. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Nicht überraschend: Keine der vier Kandidatinnen hat im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht. Bild: Keystone

Hinter Esther Friedli, die ein Glanzresultat verbuchen konnte, folgten Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP, 26’9938 Stimmen), Barbara Gysi (SP, 22’167 Stimmen) und Franziska Ryser (Grüne, 21’791 Stimmen). Es gibt einen zweiten Wahlgang, da keine der Kandidatinnen das abolute Mehr (63’459 Stimmen) erreicht hat .

Im Wahlkreis Werdenberg betrug die Stimmbeteiligung 37,09 Prozent (Kanton: 40,15 Prozent). Esther Friedli lag auch in der Gunst der Werdenbergerinnen und Werdenberger ganz vorne. Sie erhielt 3927 Stimmen, auf Susanne Vincenz-Stauffacher entfielen 1550, auf Barbara Gysi 1453 und auf Franziska Ryser 1139.

Esther Friedli im Werdenberg überall vorne

Die SVP-Kandidatin Esther Friedli erreichte in allen sechs Werdenberger Gemeinden jeweils das beste Resultat der vier Kandidatinnen. Am meisten Stimmen erreichte sie in Buchs (946) vor Grabs (918). Auf Platz zwei lag in Sennwald, Gams, Grabs und Wartau die FDP-Frau Susanne Vincenz-Stauffacher. In der Stadt Buchs und in Sevelen erreichte die SP-Kandidatin Barbara Gysi am zweitmeisten Stimmen.

Heimspiel für die SVP-Frau im Toggenburg

Wie erwartet erreichte die Toggenburgerin Esther Friedli in ihrem Wahlkreis in allen zehn Gemeinden das mit Abstand beste Resultat. 8550 Stimmen aus dem Toggenburg gingen an die SVP-Frau, auf Rang 2 folgt mit grossem Rückstand Susanne Vincenz-Stauffacher mit 2372 Stimmen.

In der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann erhielten Friedli 582 Stimmen, Vincenz-Stauffacher 173, Gysi 92 und Ryser 57.

