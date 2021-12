Gams und Wartau sagen die Fasnachtsumzüge 2022 ab

Am 13. Februar und am 6. März 2022 hätten nach einem, respektive zwei Jahren Unterbruch, die Fasnachtsumzüge in Gams und Wartau wieder stattfinden sollen. Nun ist klar, dass die beiden Werdenberger Umzüge auch dieses Jahr den Coronamassnahmen zum Opfer fallen.

Alexandra Gächter 19.12.2021, 12.00 Uhr