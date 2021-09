Region Entsetzt über Erosion der Rechtsstaatlichkeit: Verfassungsfreunde torpedieren Zertifikatspflicht Der Verein Freunde der Verfassung der Region Werdenberg Sarganserland kämpft gegen das Covid-19-Gesetz und setzt sich für eine freie, souveräne, solidarische, humanistische und das Leben respektierende Schweiz ein. Armando Bianco 22.09.2021, 05.00 Uhr

Das Covid-Zertifikat ist dem Verein Freunde der Verfassung ein Dorn im Auge. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der schweizweit tätige Verein Freunde der Verfassung hat seit Mitte März auch einen Ableger in der Region Werdenberg-Sarganserland. Mittlerweile zählt man im Wahlkreis Werdenberg 51 und im Wahlkreis Sarganserland 88 Mitglieder, «und es kommen laufend neue hinzu», wie Pressesprecher Stefan Schaub (Bad Ragaz) auf Anfrage des W&O sagt. Schweizweit zählt der Verein nach eigenen Angaben gegen 20000 Mitglieder.

Der Verein kämpft in erster Linie gegen das Covid-19-Gesetz, über das Referendum wird bekanntlich Ende November abgestimmt. Die Freunde der Verfassung, das Netzwerk Impfentscheid und das Aktionsbündnis Urkantone hatten im Sommer rund 187000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. Am 13. Juni wurde das Covid-19-Gesetz an der Urne zwar mit 60 Prozent angenommen, weil gegen die Änderungen vom 19. März aber ein Referendum ergriffen wurde, wird nun auch über dieses abgestimmt.

«Gegen die Grundsätze des rechtsstaatlichen Handelns»

In einer Medienmitteilung nimmt die Regionalgruppe Sarganserland/Werdenberg die Zertifikatspflicht arg unter Beschuss. «Die am 13. September eingeführte Verordnung des Bundesrates über die Zertifikatspflicht für Sport-, Gastronomie- und Kulturbetriebe hat keine gesetzliche Grundlage», heisst es darin. Die Zertifikatspflicht bedeute für die betroffenen Betriebe massive Einkommenseinbussen bis hin zur Existenzbedrohung. 40 Prozent der Bevölkerung und damit der potenziellen Kunden könnten oder wollten dieser Pflicht nicht nachkommen. Damit seien diese weitgehend vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten, argumentiert die Regionalgruppe.

Aus Sicht der Regionalgruppe verstösst die Verordnung gegen die «Grundsätze des rechtsstaatlichen Handelns». In der Medienmitteilung werden in diesem Zusammenhang diverse Artikel der Bundesverfassung zitiert. Zudem verstosse die Zertifikatspflicht gegen die Wirtschaftsfreiheit, das Diskriminierungsverbot und die Rassismusstrafnorm. Weiter erfülle die Zertifikatsverordnung den Tatbestand der Nötigung gemäss Strafgesetzbuch.

Die Quittung erfolgt auf dem nächsten Wahlzettel

«Die Freunde der Verfassung Sarganserland/Werdenberg sind entsetzt über die Erosion der Rechtsstaatlichkeit und verlangen, dass die Kantonsregierungen als auch das Parlament ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und diesen Verfassungsverstössen umgehend und mit Nachdruck entgegentreten. Die in der Verordnung angedrohten Bussen haben keine Gesetzesgrundlage und können aus diesem Grunde vor Gericht nicht durchgesetzt werden», betonen die Verantwortlichen in der Medienmitteilung weiter.

Die Regionalgruppe will daher «sehr genau beobachten, wie sich welche Partei und welche Politiker im Kanton St. Gallen um die verfassungsmässige Rechtsstaatlichkeit einsetzen». Die Quittung werde auf dem nächsten Wahlzettel erscheinen.

Der Verein Freunde der Verfassung verpflichtet sich laut seiner Charta, «im Sinne der Präambel der eidgenössischen Bundesverfassung für eine freie, souveräne, gerechte, solidarische, humanistische und das Leben respektierende Schweiz einzustehen. Sie bekennen sich zur Verfassung im geschwisterlichen Geiste der Gründer der Eidgenossenschaft».