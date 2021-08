Region Entlastungsdienst Sarganserland Werdenberg: Präsident für 20 Jahre Engagement geehrt Der Entlastungsdienst Sarganserland Werdenberg hielt seine Hauptversammlung ab. 19.08.2021, 16.27 Uhr

Präsident Heimo Steriti wurde durch das Vorstandsmitglied Claire-Lise Lippuner geehrt. Bild: PD

(pd) Dem Vorstand des Vereins Entlastungsdienst Sarganserland Werdenberg war es ein Anliegen, die Hauptversammlung in gewohntem Rahmen abzuhalten. Das Warten auf die Lockerungen der Corona-Massnahmen hat sich gelohnt. Am vergangenen Montag fanden 18 Mitglieder den Weg in den Saal des Restaurants Buchserhof, wo die Versammlung stattfand.