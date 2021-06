Grabs: Mobile Skateranlage sorgt für Freude bei Jugendlichen

Region «Eine super Sache»: Die mobile Skateranlage des KOJ Werdenberg sorgte bei Grabser Jugendlichen für grosse Begeisterung Bis zum 15. Juni konnten Jugendliche bei der Grabser Squashhalle an der selbstgebauten mobilen Skateranlage des Kompetenzzentrum Jugend (KOJ) Werdenberg waghalsige Tricks üben. Die Freude über die Rails, Gaps und anderen Elemente war riesig. Pascal Aggeler 17.06.2021, 05.00 Uhr

Viel Balance und Training sind gefragt bei solchen Tricks auf dem Park Bild: Pascal Aggeler

Es war Mittwochnachmittag vor einer Woche, 15 Uhr. Die Sonne schien, eine leichte Brise wehte und die grosse Squashhalle in Grabs warf noch ihren Schatten über den mobilen Skaterpark des KOJ Werdenberg, welcher noch bis Dienstag dort stand.

Aktuell steht dieser wieder in Buchs. Zwischen den selbstgefertigten Elementen hatten sich einige Jugendliche versammelt, um mit ihren Skateboards und Scootern weiter an ihren Tricks zu üben.

«Es ist eine super Sache.»

Sein Freund pflichtete bei: «Es ist toll, so etwas für kurze Zeit in Grabs zu haben. Vorher mussten wir immer nach Vaduz in den Park.» Rund 30 Minuten benötigten die Jugendlichen jeweils, bis sie dort ankamen. Er ergänzte:

«Dann waren wir meist schon etwas aus der Puste und hatten auch kaum Zeit zum Üben, da noch der Rückweg anstand.»

Waghalsige Tricks trotz suboptimalen Belags

Mit viel Schwung rasten die Jugendlichen über die Rampen, Gaps und Stangen und machten dabei Drehungen, bei denen den meisten schwindlig werden würde. «Nur wer viel übt, kann die Tricks perfekt ausführen», sagte einer der Jugendlichen. Es gilt die Devise «Übung macht den Meister».

Hohe Sprünge sind für die Jugendlichen kein Problem. Bild: Pascal Aggeler

Als Nächstes «slideten» die Jugendlichen über die selbstzusammengeschweissten Stangen. Einer der Jugendlichen verriet, während er für den nächsten Trick Schwung holte:

«Beim Sliden oder Grinden ist es wichtig, eine gute Balance zu finden und sich stets zu konzentrieren.»

Beim Sliden oder Grinden ist absolute Konzentration gefordert. Bild: Pascal Aggeler

Ein anderer Jugendlicher erklärte: «Der Belag ist hier nicht optimal. Er ist zu rau und die Räder werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen.» Deshalb bestehe unter den Jugendlichen der grosse Wunsch, den Platz neu zu betonieren und einen bleibenden Park anzuschaffen.

Gleich sieht dies auch die Grabser Jugendarbeiterin Sonja Enzler: «Die Nachfrage nach einem Skaterpark ist unter den Jugendlichen in Grabs gross. Sie würden sich über eine permanente Skateranlage mit neuem Belag hier sehr freuen.»

Denn bei der Grabser Squashhalle sei genügend Platz und es werde auch niemand vom Lärm, der beim Skaten oder Scootern entsteht, gestört.

Wilde Drehungen zum Schwindligwerden vollführen die Jugendlichen. Bild: Pascal Aggeler

Grosse Freude und ebenso grosses Engagement

Auf dem mobilen Skaterpark selbst gelten klare Verhaltensregeln. Aufgeführt waren diese auf einem Schild beim Park. Rücksicht, Vorsicht und Zusammenhalt werden auf der Anlage grossgeschrieben. Ebenfalls gilt es, die Anlage sauber zu halten und Abfälle ordnungsgemäss zu entsorgen. Enzler erklärte:

«Wir haben eine Gruppe Jugendlicher erstellt, welche am Abend den Skaterpark auf die Sauberkeit und Einhaltung der Regeln kontrollierte.»

Verletzungen gab es zum Glück keine. Auch wurde der Park von den Jugendlichen sauber gehalten. «Man spürte die Freude der Jugendlichen an der Skateranlage richtig. Sie zeigten stets grosse Selbstverantwortung und ebenso grosses Engagement.»