Region Die Kirche muss an Weihnachten vielen den Einlass verweigern: Lösungen gibt es in Form von Streaming und TV-Gottesdiensten Eigentlich möchte die Kirche in Krisenzeiten Türöffner sein. An Weihnachten dürfen aber nur 50 Personen pro Messe eingelassen werden. Ein Reservationssystem und andere Lösungen stehen nun für die Werdenberger Kirchgänger parat. Dass an der Messe kein gemeinsames Singen erlaubt ist, ärgert Pfarrer Erich Guntli aus Buchs. Alexandra Gächter 09.12.2020, 11.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An Weihnachten dürfen die Kirchen ihre Türe nicht für alle Kirchgänger öffnen. Symbolbild: Monika Von Der Linden

Vor über 2000 Jahren klopften Maria und Josef an so manche Tür und fragten nach Einlass. Sie wurden abgewiesen in der Stunde ihrer grössten Not. So gebar Maria ihren Sohn in einem Stall.

Die Weihnachtsgeschichte kennt jeder. Den Christen wird mit dieser Geschichte gelehrt, Herz und Tür für Menschen in der Not offen zu halten. Nun gerät die Kirche selbst – wenn auch durch den Bund gezwungen – in die missliche Lage, ihre Gläubigen abweisen zu müssen. Derzeit sind nur 50 Personen pro Gottesdienst erlaubt. Im Moment löst die Katholische Kirchgemeinde Buchs-Grabs das Problem, indem sie zusätzliche Gottesdienste im Pfarrheim Buchs oder im Begegnungszentrum Grabs durch Seelsorger Ottmar Hetzel anbietet.

Mehr Gottesdienste sind schlecht möglich

Doch nun steht Weihnachten vor der Tür und damit die Frage, wie man 300 Menschen vor der Kirche abweist.

Pfarrer Erich Guntli selbst hält an den beiden Weihnachtstagen fünf Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Werdenberg. Dazu kommen die Gottesdienste, die durch Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Pater Witold Kuman gefeiert werden. Mehr Gottesdienste an Weihnachten anzubieten wird schlecht möglich sein. Dennoch möchte er, dass Weihnachten ein Fest der Gemeinschaft wird. Erich Guntli:

«Die Kirche möchte Türöffner sein. Gerade in der jetzigen Krisenzeit, in der sich so viele Menschen alleine fühlen, Sorgen haben und verunsichert sind, möchten wir Trost, Freude und Zuversicht spenden.»

In einer grossen Kirche wie in Buchs oder Gams findet er die 50er-Beschränkung übertrieben, da hier auch bei mehr Personen die Abstände eingehalten werden können. «Selbstverständlich halten wir uns an die Regeln», sagt Erich Guntli, aber «persönlich bin ich absolut nicht überzeugt von diesen Massnahmen.»

Guntli erzählt, dass in der Innerschweiz kürzlich zwei Frauen um den letzten Platz in der Kirche gekämpft hätten. An Weihnachten – und natürlich auch an allen anderen Tagen – wolle man selbstverständlich keine solche Szenen erleben.

Reservation, TV-Gottesdienst und Streaming

Verschiedene Kirchgemeinden in der Region führen deshalb ein Reservationssystem ein. Die Evangelische Kirchgemeinde Buchs hat dies bereits getan (der W&O berichtete im Print). Viele Plätze sind bereits «ausverkauft».

Die Katholische Herz-Jesu-Pfarrei Buchs-Grabs führt für die Festtaggottesdienste vom 24. und 25. Dezember ebenfalls ein Reservationssystem ein. Ab Montag, 14. Dezember, nimmt das Sekretariat die Anmeldungen von Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie am 24. Dezember bis 12 Uhr unter 081 750 60 50 oder unter pfarramt.buchs@kathbuchs.ch entgegen.

Jede Person kann sich nur für einen Gottesdienst eintragen: entweder am 24. Dezember um 17 Uhr (Familiengottesdienst) oder um 23 Uhr (Christmette) in Buchs oder um 21.30 Uhr in Grabs (Weihnachtgottesdienst mit Harfe) bzw. am 25. Dezember um 10.30 Uhr (Festgottesdienst) oder um 17 Uhr (Zusatzmessfeier).

Sendung wird alle vier Stunden wiederholt

Daneben gibt es das Angebot, den Familiengottesdienst auf Rheinwelten TV am 24. Dezember um 17 Uhr zu verfolgen. Die Sendung wird alle vier Stunden wiederholt. Die Christmette und der Festgottesdienst vom 25. Dezember werden ab dem 26. Dezember ebenfalls auf Rheinwelten TV ausgestrahlt. Zusätzlich wird der Weihnachtgottesdienst am 24. Dezember um 23 Uhr und am 25. Dezember um 10.30 Uhr im Internet gestreamt. Der Zugang ist erhältlich über www.kathbuchs.ch oder www.kathwerdenberg.ch.

Am diesjährigen Weihnachtsfest dürfen voraussichtlich weder Kirchenchor noch Kirchgänger gemeinsam singen. Donato Caspari

Kirchgänger dürfen an Weihnachten nicht gemeinsam singen.

«Kommet, ihr Hirten», «O du fröhliche» oder «Stille Nacht»: Das sind Lieder, welche an Weihnachten in der Kirche zusammen gesungen werden. Dieses Jahr sieht das anders aus. Gemeinsam in der Kirche singen, ist verboten.

Als der Bundesrat dies vergangenes Wochenende verkündete, enttäuschte er nicht nur viele Kirchgänger, sondern auch Pfarrer Erich Guntli. «Auf Facebook habe ich erst einmal meine Wut rauslassen müssen.» Das Verbot des Bundesrates leitete er mit folgenden Worten ein:

«Und man soll dazu noch positiv, ausgestellt, evangeliumsgemäss, christlich und solidarisch eingestellt sein, die Klappe halten und die Leute zu einer angepasst positiven Einstellung aufmuntern.»

Auf Facebook erhält Erich Guntli viel Zuspruch. «Das Singen hat etwas Aufmunterndes. Unsere 2,5-jährige Tochter zeigt ihre Zufriedenheit und Glück auch oft mit Singen und muntert damit ihr zum Teil sorgenvolles Umfeld auf», heisst es in einem Kommentar. In einem anderen: «Es ist wirklich langsam extrem traurig. Wir vermissen das Singen extrem. Singen ist Balsam für die Seele und es hilft in jeder Lebenslage.» Ein weiterer Kommentar: «Dabei soll Singen das Immunsystem stärken und gut für den Abbau von Stress sein.»

Pfarrer Erich Guntli Raphaelsaxer.com

Etwas Hoffnung hat Erich Guntli jedoch: «Ich warte noch auf die Ausführungsbestimmungen des Ordinariates», sagt er. Die Verantwortlichen des Bistums St. Gallen würden sich derzeit bemühen, einen gangbaren Weg zu finden. «Leider drängt der Bundesrat den Kanton St. Gallen eher zu strengeren Regeln, als zu Lockerungen», so Guntli.

Etwas Hoffnung, wenn auch nur wenig

Bleibt es bei der bestehenden Regelung, so wird sich Erich Guntli dafür einsetzen, dass die Weihnachtslieder durch Solisten gesungen und durch Instrumentalisten begleitet werden. Immerhin können damit Musiker unterstützt werden, die es derzeit alles andere als leicht haben.

Zufrieden mit dieser Lösung ist Erich Guntli aber nicht.

«Das Volk will mitsingen. Nur zuhören zu müssen, ist ja furchtbar.»

Weiter sagt er: «An Weihnachten nicht singen zu dürfen, ist wie Kochen ohne Salz. Einfach nicht das Gleiche.» Singen sei so heilsam und verbinde die Menschen. In einer Zeit wie dieser, in der die Menschen weitgehendst auf Sozialkontakt verzichten müssen, sei Verbundenheit so wichtig wie nie. Dass die Kirche den gemeinsamen Gesang nicht erlauben darf, schmerze.

Leider gäbe es seit Corona nicht mehr nur Ministranten in der Kirche, sondern auch «Desinfektanten» und Denunzianten. «Erstere achten mit Argusaugen darauf, dass sich ja alle die Hände desinfizieren, letztere petzen, wenn etwas nicht der ständig ändernden Norm entspricht. Schnell wird zur Moralkeule gegriffen. Wer den Massnahmen gegenüber skeptisch ist, handle unverantwortlich.»