Die Robinsons auf den Spuren ihrer Werdenberger Vorfahren

Region Die Familie Robinson aus den USA machte sich auf die Spuren ihrer Werdenberger Vorfahren Für die Familie Robinson aus Kalifornien wurde die Geschichte ihrer Vorfahren vor kurzem noch einmal lebendig. Zusammen mit den Historikern Werner Hagmann und Michael Berger besuchten sie die Schauplätze ihrer Vorfahren. Pascal Aggeler 25.08.2021, 15.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werner Hagmann, Phil Robinson und seine beiden Töchter Hannah und Hollis vor dem Rathaus in Sevelen. Bild: PD

«Wir haben immer noch einen Jetlag», sagen die Robinsons auf der Rückfahrt von Salez Richtung Sargans. Denn es liegen zwei lange und geschichtlich spannende Tage sowie eine Reise von 9400 Kilometern hinter Philip (Phil) Robinson und seinen beiden Töchtern Hollis und Hannah. Während dieser zwei Tage begaben sie sich auf die Spuren ihrer Ururururgrosseltern, welche im Werdenberg lebten.

Begleitet, geführt und informiert wurden sie dabei vom Seveler Historiker Dr. Werner Hagmann. Auch gaben immer wieder lokale Vertreter aus den Werdenberger Gemeinden historische Inputs zu den Vorfahren der Robinsons. In Grabs waren dies Mathäus (Debis) Lippuner vom Ortsarchiv und Daniel Saluz von der Kirchgemeinde. In Sevelen wurden sie gar von Gemeindepräsident Edi Neuhaus im Rathaus willkommen geheissen. Der W&O war am Sonntagnachmittag bei der letzten Etappe durch Salez und Sennwald dabei.

Werner Hagmann (2. v. rechts) und Debis Lippuner (rechts) erzählen über die Vorfahren der Robinsons. Bild: PD

Spürbare Begeisterung und sichtliche Emotionen

Um 14 Uhr startete der Rundgang beim historischen Restaurant Löwen in Salez. «Vor 425 Jahren wurde hier Freiherr Johann Philipp von Hohensax bei einer Auseinandersetzung tödlich am Kopf verletzt», erklärt Werner Hagmann zum geschichtlichen Hintergrund.

Anschliessend führte der Rundgang zum von Michael Berger, Präsident der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Sennwald, identifizierten Elternhaus von Jakob Berger am Stüdli 12. Er war der Vater von Elisabeth Berger, welche die Ururururgrossmutter von Phil Robinson ist. «Jakob Berger wuchs in einem Bauernhaus auf, welches untypischerweise aus Stein gebaut war. Der Stall und das Haus waren voneinander separiert, was damals üblich war», erklärt Berger.

Werner Hagmann mit dem begeisterten Hobby-Ahnenforscher Phil Robinson im Kirchgemeinde Archiv Sevelen. Bild: PD

Kaum bei dem Elternhaus angekommen, lud das Ehepaar Vorburger, die jetzigen Bewohner, zu einer kleinen Erfrischung und Führung durch das Haus ein. Heute ist es renoviert, aber dennoch sind einige Zeugen der Zeit erhalten geblieben. Hollis und Hannah Robinson sagen nach der Hausbesichtigung:

«Die Geschichte unserer Vorfahren ist sehr spannend. Es ist interessant zu sehen, wo, wann und wie sie gelebt haben.»

Aber auch von der Offenheit und Nettigkeit der Leute seien sie sehr gerührt. Besonders Phil strahlt und zeigt sich begeistert: «Just amazing.» Zu Deutsch «Einfach unglaublich», bringt er seine Begeisterung auf den Punkt. Grund für die Reise ins Werdenberg und in die Vergangenheit ist das grosse Interesse von Phil für Ahnenforschung. So habe er seinen Familienstammbaum schon über mehrere Generationen hin erforscht. «Das Wiedersehen mit den Orten der Vergangenheit meiner Familie beschert einer Reise eine neue Dimension und manchmal auch einem noch lebenden Verwandten», erklärt der aus Michigan stammende Arzt.

Michael Berger gibt sein Wissen über die Mumie vom Freiherrn Johann Philipp von Hohensax an die Robinsons weiter. Bild: PD

Im Anschluss wurde die Kirche in Salez besichtigt, in der Jakob Berger getauft worden ist. Mit schlichtem Stil und einfachen Dekorationen konnte diese die Robinsons in ihren Bann ziehen. «Beautiful», sagen die drei Robinsons im Einklang. Danach gab es einen kurzen Zwischenhalt im Sennwalder Ortsteil Ögstisriet, wo Jakob Berger nach der Heirat mit der Sennwaldnerin Barbara Reich wohnte und ihre Tochter Elisabeth Berger aufgewachsen ist.

Am Steig-Schulhaus hat die Urururgrossmutter von Phil Robinson die Schulbank gedrückt. Bild: PD

Das Wohnhaus der Familie soll in der Nähe der Chrüzgass gestanden sein, fiel aber einer Strassenkorrektion zum Opfer. Den krönenden Abschluss der Etappe bildete die Besichtigung der reformierten Kirche in Sennwald und des gut erhaltenen Leichnams von Johann Philipp von Hohensax. Mit fachmännischem Blick begutachtete Phil Robinson die vom Mordanschlag herrührenden Verletzungen am Kopf. Mit grossen Augen und regem Interesse bestaunten die Robinsons die Mumie des Adligen und lauschten den Worten von Michael Berger, der gar noch einen familiengeschichtlichen Bezug fand: Der Freiherr war nämlich Pate eines Berger-Vorfahren.

«Wir kommen nächstes Jahr wieder»

Vor der Rückfahrt nach Sargans sagt Philip Robinson sichtlich ergriffen: «Ich fühle mich sehr verbunden mit dem Werdenberg.» Denn er habe in den letzten zwei Tagen sehr viel über seine Vorfahren und seine Herkunft gelernt. Auch Hannah und Hollis blicken mit Freude auf das Wochenende zurück:

«Die zwei Tage haben uns sehr gefallen. Wir haben so viel von Herr Hagmann lernen können und haben noch mehr von der wunderschönen Schweiz gesehen.»

Abschliessend sagt Phil: «Wir kommen nächstes Jahr sicher wieder und dann bringe ich auch meinen Vater mit. Erst ist schon 80, aber noch sehr fit für sein Alter. Ich freue mich jetzt schon riesig.»