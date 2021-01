Region Die Bevölkerung aller Gemeinden im W&O-Gebiet ist 2020 gewachsen – knackt das Werdenberg dieses Jahr die magische Zahl? Die Einwohnerzahl im Werdenberg ist 2020 auf fast 40 000 gestiegen – die Marke könnte dieses Jahr fallen. In Buchs stieg der Ausländeranteil auf über 40 Prozent. Die beiden dominierenden Landeskirchen verlieren in der Region stetig an Mitgliedern. Hanspeter Thurnherr 20.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Einwohnerzahl nähert sich im Werdenberg der 40000-er Grenze. Sandra Ardizzone / BAD

Nachdem im Jahr 2019 die Bevölkerungszahl im Werdenberg erstmals seit 2014 um mehr als 500 Personen zunahm, ist das Wachstum im Coronajahr 2020 deutlich kleiner ausgefallen. Es erreichte nun wieder einen Wert von knapp einem Prozent und damit jene Grösse wie in den Jahren 2015 bis 2018.

Auffallend ist, dass jede der sechs Werdenberger Gemeinden und auch Wildhaus-Alt St. Johann zugelegt haben, dies war in der Vergangenheit kaum je der Fall. Denn immer wieder fiel die eine oder andere Gemeinde vorübergehend ins Minus. Im vergangenen Jahr waren es Wartau und die Gemeinde aus dem Obertoggenburg.

Am wenigsten gewachsen ist Sevelen

Sowohl absolut wie auch in Prozenten am stärksten gewachsen ist 2020 die Stadt Buchs. Die Zunahme um 181 Personen bedeutet ein Plus von 1,42 Prozent. Grabs legte um 86 Personen (+1,22 Prozent) und Sennwald um 53 (+0,94 Prozent) zu. Am wenigsten gewachsen ist Sevelen, ein Plus von 8 Einwohnern bedeutet nur +0,16 Prozent. Wildhaus-Alt St. Johann hatte während vier Jahren hintereinander einen Rückgang vermeldet und schaffte nun die Rückkehr ins Plus. Ob dies jedoch auch eine anhaltende Wende andeutet, darf bezweifelt werden. Denn die Einwohnerzahl ist kaum höher als 2011 – und das «Zwischenhoch» aus der Mitte der 2010er-Jahre längst passé.

Und: Das Plus von 12 Personen im Jahr 2020 vermag den Verlust aus dem Jahr 2019 knapp nicht auszugleichen. Durch die Zunahme um 380 Personen ist die Bevölkerungszahl des Werdenbergs auf 39 705 gestiegen. Es ist nun wahrscheinlich geworden, dass noch im laufenden Jahr 2021 die 40 000er-Marke geknackt wird. Seit dem 1. Januar 2010 sind 4505 Einwohner dazugekommen, ein Wachstum von knapp 13 Prozent innert elf Jahren. Dabei wuchsen die gemeinde Sennwald und die Stadt Buchs mit jeweils rund 18 Prozent am stärksten. Beide haben diesen Trend auch im vergangenen Jahr bestätigt, wie oben gezeigt.

Über 40 Prozent Ausländer in Buchs

Weitere Trends haben ebenfalls Bestand. So steigt die absolute Zahl an Ausländern sowie deren prozentualer Anteil auch 2020 in allen Gemeinden – ausser in Sevelen, das wie in 2019 einen Rückgang vermeldet. Buchs hat nun die 40-Prozent-Marke überschritten. Sevelen sank 2019 unter diesen Wert und hat im vergangenen Jahr nochmals ein wenig gesenkt. Auf der anderen Seite der Rangliste liegt Wildhaus-Alt St. Johann mit knapp 12 Prozent Ausländer­anteil. Im Werdenberg weist Grabs mit 19,29 Prozent den tiefsten Wert aus.

Die Grossen werden kleiner

Ein anderes Beispiel sind die Konfessionen. Seit Jahren verlieren sowohl die Katholischen wie die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden an Mitgliedern, während die «anderen» und vor allem die Konfessionslosen stark zunehmen. Die katholischen und noch stärker die evangelischen Kirchgemeinden beklagen den Verlust von Mitgliedern. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Katholiken um über 100, jene der Evangelisch-Reformierten um fast 300 Personen. Einzig in Gams gab es eine eher zufällige Ausnahme. Dort stieg die Zahl der Evangelisch-Reformierten um zwei Mitglieder an. Die Zahl anderer Konfessionen und Konfessionslose stieg dementsprechend im W&O-Gebiet auch 2020 stark an, um fast 800 Personen.

Zahl der Katholiken und der Evangelisch-Reformierten sinkt: Das katholische Galluszentrum und der Turm der evangelischen Kirche Grabs. Bild: Hanspeter Thurnheer

Mehr als 1000 Personen weniger, die evangelisch sind

Der Zehn-Jahresvergleich zeigt, wie krass die Veränderungen langfristig sind. Zählten Ende 2010 die sieben Gemeinden (inklusive Wildhaus-Alt St.Johann) noch 13974 evangelisch-reformierte Einwohner, sind es Ende 2020 noch 12922, also ein Rückgang von über 1000 Personen trotz insgesamt starkem Bevölkerungswachstum. Die Zahl der Katholiken hat dagegen in diesen zehn Jahren leicht um 107 Personen zugenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein beträchtlicher Teil der ausländischen Zuzüger aus katholisch geprägten Ländern stammt und in den «Boom»-Jahren 2012 bis 2015 einen Anstieg verursachte. Seither geht die Zahl tendenziell zurück.

Konfessionslose belegen in Gams Rang zwei

Stark zugenommen hat die Zahl der «anderen Konfessionen» und der Konfessionslosen, von 10508 auf 16958 Personen. Erstmals hat nur der W&O bei den Gemeinden die Konfessionslosen separat erfragt. In Buchs sind es 2685 der insgesamt 6261 «Anderen», in Gams 805 von 1130, in Grabs 1459 von 2276, in Sennwald 1392 von 2337, in Sevelen 1178 von 2468, in Wartau 1000 von 1931 und in Wildhaus-Alt St.Johann 396 von 555.

Im Klartext: In Gams belegen Konfessionslose bereits Rang zwei. In Grabs, Sennwald, Wartau und Wildhaus-Alt St.Johann sind sie jeweils an dritter Stelle, also mehr als die «Anderen» (Christkatholische, andere Evangelische, Freikirchen, Muslime etc.) zusammen.