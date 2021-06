Region «Der Schnelligkeit entfliehen»: Pilgern wie einst Mönch Kolumban macht dies möglich Der europäische Kolumbansweg führt in der Schweiz auch durch das Einzugsgebiet des W&O. Viele Zeitzeugen der Römerzeit und herrliche Landschaften werden während der Reise passiert. Pascal Aggeler 11.06.2021, 11.56 Uhr

Der Schnelligkeit entfliehen der Kolumbanweg, welcher durch die Region Werdenberg führt, macht es möglich. Bild: Wolfang Sieber

Ob zu Fuss, mit dem Velo, zu Land oder zu Wasser: der europäische Kolumban- Kulturweg, Via Columbani, bietet eine Vielfalt an Kultur, Geschichte und Natur. In 21 Etappen führt dieser von Basel über das St.Galler Rheintal nach Chiavenna. Benannt ist der Weg nach dem Irischen Mönch Kolumban, welcher am Ende des sechsten Jahrhunderts bei seiner Pilgerreise von Irland nach Italien auch Teile der Schweiz durchquerte (siehe Infobox).

Unterhalten wird der Weg vom gemeinnützigen Verein «IG Kolumbansweg». Dem Verein kann jeder beitreten und sich je nach Belieben bei diesem einbringen.

Plakette vom Grabser Gallushaus, welches auch am Kolumbansweg liegt. Bild: Wolfgang Sieber

Viele Angebote locken rund um den Weg

Vom Verein werden in Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern viele Dienstleistungen rund um den Kolumbansweg angeboten. So besteht die Möglichkeit von «Rent a Bike». Dabei kann zwischen E-Bike, Mountainbike oder City Bike ausgesucht werden und der Weg kann so auf zwei Rädern erlebt werden.

Von Bangor nach Babbio Vor rund 1300 Jahren begab sich der Irische Mönch Kolumban mit 12 Gefährten, darunter auch Gallus, auf eine Pilgerreise von Bangor (Irland) nach Babbio (Italien). Dies im Sinne der «Peregrinatio pro Christo», welches eine Besonderheit des Irischen Mönchtums war. Es bedeutet soviel wie, «Das Verlassen seiner Heimat für Christus». Der Grundgedanke dahinter ist, dass der Christ auf dieser Welt ein Fremdling sei und das Ziel der Reise durchs Leben ist, das Heimkommen zu Christus im Himmel. Nach der ersten Etappe seiner Reise liess sich Kolumban im ehemaligen Burgund nieder und errichtet dort drei Klöster.

Nach 20-jährigem Wirken wurden Kolumban und seine Mönche von dort ausgewiesen. Nach der Strandung mit einem Schiff in Nantes kehrte er nach Metz (Frankreich) zurück. Dort angekommen wurde ihm vom dortigen König Theudebert II ein Missionsauftrag auferlegt. Während diesem durchquerte der Mönch Teile der Schweiz und auch durch das W&O-Gebiet führte es ihn kurzzeitig. 612 n. Chr. erreichte Kolumban sein Ziel in Babbio, wo er ein weiteres Kloster errichtete. Drei Jahre später starb er im Alter von 75 Jahren in Babbio.







Bei überschüssigem Gepäck gibt es das Angebot, bei welchem man dieses bequem von Etappe zu Etappe transportieren lassen kann. Auch an Übernachtungsmöglichkeiten, wie Hotels oder Jugendherbergen mangelt es in der Nähe des Weges nicht.

Deshalb ist auf der Website Kolumbansweg.ch auch eine Karte aufgeschaltet auf der Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen zwecks Übernachtung aufgelistet sind. Auch kann durch Bilder ein erster Eindruck von den Bleiben gewonnen werden.

Statue vom Mönch Kolumban in Bregenz. Bild: Wolfgang Sieber

Gesundheit und Verständnis fördern

Eines der Ziele des Wegs soll es sein, sich zu besinnen und der «Schnelligkeit zu entfliehen». Weitere Ziele des Kolumbanswegs sind, das Verständnis von Natürlicher Gesundheit für Körper-Geist-Seele zu fördern und auch die Bedeutung der irischen Mönche für die kulturelle Entwicklung auf dem europäischen Kontinent aufzuzeigen.

www.kolumbansweg.ch