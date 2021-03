Werdenberg «Es herrscht Nachholbedarf»: Beim Zivilstandsamt Werdenberg gab es im Winter so viele Hochzeiten wie in anderen Jahren im Frühling Von einem Rückgang der Trauungen merkt das Zivilstandsamt Werdenberg nichts. Viel mehr registriert man Nachholbedarf, Hochzeiten sollen kein zweites Mal verschoben werden. Es herrscht immer noch Unsicherheit, aber weitaus mehr Hoffnung. Robert Kucera 10.03.2021, 15.32 Uhr

Nach leichtem Rückgang 2020 wird dieses Jahr die Anzahl Trauungen im Werdenberg enorm steigen. Bild: PD

Nach dem Motto «Jetzt erst recht» begeben sich die Paare in diesen Tagen auf das Zivilstandsamt Werdenberg in Buchs. Heiraten liegt im Trend, die Coronapandemie kann die Heiratswilligen nicht mehr länger aufhalten. «Wir merken aktuell nicht viel von einem Rückgang. Das hat uns sehr erstaunt», sagt Ignaz Ackermann, Leiter Zivilstandsamt Werdenberg, den Start ins 2021.

«Es herrscht Nachholbedarf.»

Wegen Corona waren im Jahr 2020 die Anzahl Trauungen in der Region rückläufig. Von 185 im Jahr 2019 ging es retour auf 151. Und auch im Siebenjahresschnitt von 172 schneidet das vergangene Jahr schlecht ab. Ackermann spricht von einem «coronabedingten Rückgang». Doch diese Differenz zum Durchschnittswert wird in diesem Jahr aufgeholt. Wer letztes Jahr noch die Trauung verschoben hat, will dies nun kein zweites Mal tun. «In den Wintermonaten wurden so viele Trauungen durchgeführt wie in anderen Jahren im Frühling», berichtet der Zivilstandamtsleiter – und dies trotz Maskenpflicht und Personenbeschränkung im Traulokal.

Nachwuchsplanung hat die Eheplanung überrundet

Ignaz Ackermann berichtet weiter, dass auch weiterhin eine gewisse Unsicherheit herrsche, «aber weitaus mehr Hoffnung».

«Für den Sommer und Herbst haben viele Paare ihre Trauungen geplant.»

Der herrschende Optimismus auf bessere und vor allem günstigere Zeiten sich das Jawort zu geben führt der Leiter auf die Hoffnung zurück, dass die Impfung die Situation entscheidend verbessert. Dass 2021 ein Heiratsjahr wird, liegt auch daran, dass im letzten Jahr viele Paare die Familien- und Nachwuchsplanung angegangen sind, aber den Bund der Ehe noch aufgeschoben haben.

«Uns ist aufgefallen, dass viel mehr Schwangere als sonst heiraten», schildert Ackermann. Ausserdem steige die Zahl der Kindesanerkennungen von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel waren es im Jahr 2018 noch 78. Setzt sich der Trend der ersten beiden Monate dieses Jahres fort, könne von über 100 Kindesanerkennungen im Jahr 2021 ausgegangen werden – und zahlreichen Paaren, welche trotz Corona die Ringe tauschen werden.