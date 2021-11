Buchs, Gams, Wartau: Am 11. November starte die Fasnacht

Region «Alle sind sehr euphorisch» – Die Werdenberger Guggenmusiken sind bereit für die Fasnacht Nach fast zwei Jahren Pause dürfen die Fasnächtler in der Region Werdenberg wieder feiern. Am Donnerstag, 11. November um 11.11 Uhr wird die fünfte Jahreszeit mit Pauken und Trompeten eröffnet.

Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 09.11.2021, 15.50 Uhr

Die Näblschränzer werden am 11. November auf dem Rathausplatz Buchs nach einem Jahr Unterbruch wieder auf die kommende Fasnacht einstimmen. Bild: Archiv W&O, 11. November 2016

Am Donnerstag, 11. November, um 11.11 Uhr, eröffnet die Guggenmusik Näblschränzer die Fasnacht 2021/2022 auf dem Buchser Rathausplatz. Nach einem Jahr Pause ist die Motivation der Gruppe sehr gross. «Wir freuen uns wahnsinnig», sagt Präsidentin Jenni Ettisberger. Von Januar bis März 2021 fand keine Fasnacht statt, auch der Fasnachtsauftakt am 11.November 2020 wurde abgesagt. «Das tat weh. Ich habe noch nie so einen traurigen 11. November erlebt», so Jenni Ettisberger.

«Wichtig ist für uns, dass wir spielbereit sind»

Auch geprobt wurde im Jahr 2020 nicht. Nach der Fasnacht im Februar 2020 wollten die Näblschränzer die Proben im August wieder aufgenommen, doch die Coronamassnahmen machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Und so fand die erste Probe erst wieder im August 2021 statt. Die Näblschränzer haben das Glück, dass sie ein ganz kleiner Verein mit nur zwölf Personen sind. So dürfen sie alle zusammen proben. Jenni Ettisberger sagt:

«Ich war positiv überrascht, wie gut die Proben trotz der langen Pause geklappt haben. Alle sind sehr euphorisch.»

Vor Corona traten die Näblschränzer etwa 20 Mal pro Saison auf. Nächstes Jahr werden es wohl weniger Auftritte sein. «Wichtig für uns ist, dass wir spielbereit sind», sagt Ettisberger.

Die Wartauer hatten die längste Fasnachtspause

Ebenfalls am 11.November eröffnen die Gugga Moosfürz zusammen mit dem Verein WaFa die Wartauer Fasnacht. Vor dem «Cave» in Trübbach hauen die Moosfürz um 19.19 Uhr auf die Pauke. Es wird sozusagen ihr Befreiungsschlag sein. Denn anders als die anderen Guggen in der Region Werdenberg, konnte die Gugga Moosfürz ihre eigene Fasnacht im Jahr 2020 nicht durchführen. Gugga-Präsident Stefan Rickenbach erinnert sich:

«Wir waren gerade fertig mit dem Aufbau, als wir die Fasnacht absagen mussten. Das war sehr bitter.»

Auch am 11. November 2020 blieb es in Trübbach still. Im September 2020 begann die Gugga Moosfürz mit Proben – doch bereits im Oktober mussten die Proben wieder eingestellt werden. Der Rest ist bekannt: Auch die darauf folgende Fasnacht im Februar/März 2021 wurde abgesagt. «Wir Wartauer hatten somit die längste Fasnachtspause», sagt Stefan Rickenbach. Seit September dieses Jahres darf die Gugga Moosfürz wieder gestaffelt proben.

«Wir sind vorbereitet für die Saison 2021/2022 und haben unsere Tour ganz normal geplant. Die Stimmung ist sehr gut. Wir sind heiss auf die Fasnacht», sagt Stefan Rickenbach. Es gebe Neumitglieder, die noch nie auf der Bühne stehen durften, obwohl sie schon länger als ein Jahr im Verein sind. «Diese wollen nun endlich loslegen.»

Im Wartau (auf dem Bild Gugga Moosfürz) fand zwei Jahre in Folge kein Fasnachtsumzug statt. Bild: Archiv W&O, 18. Februar 2018

Am 22. Januar 2022 plant die Gugga Moosfürz ein eigenes Guggenfest in der Turnhalle des Schulhauses Seidenbaum in Trübbach. Der Gugga-Präsident geht davon aus, dass dort wie auch an den Maskenbällen eine 3G-Pflicht herrschen wird. «Wie und ob die grossen Umzüge draussen stattfinden können, wissen wir natürlich auch nicht. Dennoch halten wir die Planung aufrecht. Ein bisschen Risiko ist bei der Organisation dabei, aber dieses müssen wir auf uns nehmen.»

Coronapause für Umbau genutzt

Ebenso auf Risiko planen die Gämselibögg Gams. Am Freitag, 11. Februar, findet voraussichtlich der Maskenball im Widemsaal, am Samstag, 12.Februar, das Monsterkonzert auf dem Löwenplatz mit anschliessendem Guggaball im Widemsall und am Sonntag, 13. Februar, der Fasnachtsumzug mit anschliessendem Kindermaskenball im Widemsaal statt.

Am 22. Januar 2022 plant die Junggugga Gams eine Outdoorparty. Diese ersetzt die Mega-Gugger-Night. Eröffnet wird die Fasnacht gemeinsam von den Junggugga und den Gämselibögg am 11.November um 19.19 Uhr auf dem Postplatz in Gams. Auch bei diesen beiden Guggen ist die Vorfreude sehr gross. Die coronabedingte Fasnachtspause konnte die Junggugga Gams sinnvoll nutzen. «Wir haben unseren Proberaum umgebaut. Es gab einen neuen Boden, eine neue Küche und einen neuen Anstrich», sagt Vorstandsmitglied Martina Kaiser.