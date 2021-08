480 Rothirsche müssen dieses Jahr erlegt werden

Region 480 Rothirsche: Hohes Abschussziel für dieses Jahr Das Abschussziel dieses Jahr ist wieder höher als letztes Jahr. Letztes Jahr war die Vorgabe des Amtes für Jagd, Natur und Fischerei für den Rothirsch 466 erlegte Tiere, welche aber nicht erfüllt wurde. Katharina Rutz 26.08.2021, 09.47 Uhr

Letztes Jahr hätten 466 Rothirsche erlegt werden. Dieses Ziel wurde aber nicht erreicht. Sina Schuldt / DPA dpa

Die Euphorie ist vielleicht nicht so hoch, wie im Patentjagdkanton in Graubünden. Dort ist die Jagdzeit viel kürzer als im Revierjagdkanton St.Gallen. Aber dennoch gebe es Jagdgesellschaften, die am ersten Jagdtag auf den Hirsch gemeinsam auf den Ansitz gehen, sagt der Obertoggenburger Wildhüter Urs Büchler.

Das heisst, sie suchen sich noch vor der Morgendämmerung bzw. der Abenddämmerung einen guten Platz, um zu jagen und warten dort auf das Wild. Grundsätzlich würden die Jäger in den Hirschgebieten schon an der ersten möglichen Gelegenheit nach dem 15. August auf die Jagd gehen, meint Büchler. So sind in den ersten Tagen auch schon einige Rothirsche geschossen worden. Dies obwohl der erste Jagdtag am Montag wegen des anhaltenden Regens denkbar schlecht gewesen sei.

Letztjährige Vorgabe nicht erfüllt

Das Abschussziel dieses Jahr ist wieder höher als letztes Jahr. Die Jägerinnen und Jäger der Hegegemeinschaft 1, zu der die Werdenberger und Obertoggenburger Reviere zählen, sollen bis Mitte Dezember 480 Stück Rotwild erlegen. Letztes Jahr war die Vorgabe des Amtes für Jagd, Natur und Fischerei für den Rothirsch 466 erlegte Tiere, welche aber nicht erfüllt wurde.

Innerhalb dieser Zahl ist das Geschlechterverhältnis wichtig. 192 Tiere sollten Kühe sein, ebenso viele männliche und weibliche Kälber müssen geschossen werden und Hirsche sind 96 Stück zum Abschuss frei. Im Verhältnis zu Hirschstieren müssen also doppelt so viele Hirschkühe und doppelt so viele Kälber geschossen werden.

Verhältnis von 1:4

Man spricht deshalb von einem Verhältnis von 1:4 über das ganze Hegegebiet gesehen. Bis letztes Jahr musste dieses Verhältnis «nur» 1:3 sein. In der Praxis zeigte sich, dass im letzten Jagdjahr das Ziel nicht erreicht wurde. Da ausserdem bei der jährlichen Hirschzählung doppelt so viele weibliche Tiere wie männliche Tiere gesichtet wurden, und der Bestand insgesamt zunimmt, hat das ANJF die Vorschriften angepasst. Die Jäger erachten das als Verschärfung der Jagdvorschriften. Urs Büchler sagt:

«Allerdings seien die Vorschriften von Revier zu Revier abgestuft, angepasst an das effektive Vorkommen des Rotwildes.»

Die Änderung habe dennoch unter der Jägerschaft Anlass zu Diskussionen gegeben.

Jäger sind unzufrieden

Tatsächlich hält sich die Begeisterung bei den Jägern in Grenzen. «Die neuen Vorschriften würden nicht gerade motivieren, mehr auf die Jagd zu gehen», sagt ein Nesslauer Jäger. Ausserdem seien in bestimmten Revieren vermehrt nur Stiere unterwegs und da das weibliche Wild und die Kälber zu schiessen, sei schwierig.

Urs Büchler kennt diese Bedenken.« Die männlichen und weiblichen Hirsche verteilen sich nun mal nicht gleichmässig auf den Lebensraum. Es gibt aber in jedem Revier die Möglichkeit weibliche Tiere zu schiessen», sagt er. Dies würden auch die Abschüsse der vergangenen Jahre zeigen. Er erklärt, dass die Möglichkeit einen Hirschstier zu sehen höher ist als die weiblichen Tiere, weil die Stiere grossräumig umherziehen.

«Hirschstier ist viel attraktiver»

Wo aber während der Brunftzeit im September und Oktober Stiere anzutreffen sind, da gibt es mit Sicherheit auch weibliche Tiere. Nach der Brunft ziehen die Stiere wieder zurück zu ihren ursprünglichen Revieren, wo sie den Rest des Herbstes und den Winter verbringen. «Das Rotwild bewegt sich grossräumig und so muss auch die Jagd auf diese Wildart geplant werden», sagt Urs Büchler.

Den Bestand des Rotwildes könne man nur durch den Abschuss von weiblichen Tieren und Kälbern regulieren. «Das Hirschstier ist für die Jäger hingegen viel attraktiver», sagt der Wildhüter. Das Ziel der Jagdplanung ist ein natürlich strukturierter sowie dem Lebensraum angepasster Bestand.

Nur wenige Gämsen werden gejagt

Auch die Gämsen dürften seit Mitte August gejagt werden. Dort befindet sich aber der Bestand auf einem tiefen Niveau. Krankheiten haben die Bestände in den letzten Jahren stark dezimiert. «Im Moment sind allerdings keine weiteren Fälle der Gamsblindheit mehr aufgetreten, bis auf eine Geiss im Werdenberg», weiss Urs Büchler.

Eine Erhöhung der Bestände sei dennoch nicht in Sicht. «Gejagt wird das Gams deshalb sehr zurückhaltend und nur ganz alte oder ganz junge Tiere», so Büchler. Mittelalte Tiere müssen geschont werden, da diese sich fortpflanzen und somit für den Erhalt des Bestandes enorm wichtig seien.

Auch die Bestände des Rehs sind stabil. Büchler sagt:

«Seit der Luchs im Werdenberg und Obertoggenburg präsent ist, schiessen die Jagdreviere teilweise sehr viel weniger Rehe.»

Auf der anderen Seite hat sich die Situation der Waldverjüngung im oberen Toggenburg verbessert, und der Wald kann sich weitgehend natürlich verjüngen.