«Völliger Blödsinn»: 17-Jährige dürfen nun hinters Steuer – und die 12-Monate-Regel ist wenig durchdacht

In Österreich existiert die L17-Ausbildung bereits seit dem Jahr 1999 – und hat sich bewährt. Doch die «vorgezogene Lenkberechtigung», wie die amtliche Bezeichnung lautet, ist an strengen Regeln geknüpft. Die Ausbildung erfolgt dabei in mehreren Stufen.

Zu Beginn steht der Theoriekurs mit 32 Lektionen und die Praxis in der Fahrschule mit zwölf Lektionen (alle je 50 Minuten) auf dem Programm. Die Ausbildung umfasst weiter Praxisfahrten mit einer Begleitperson von 3000 Kilometern. Nach 1000 respektive 2000 absolvierten Kilometern findet jeweils eine Schulung statt. Ist diese Praxis abgeschlossen, erfolgt sowohl in der Theorie als auch in der Praxis eine Perfektionsschulung.

Die Begleitperson – es dürfen auch zwei Personen sein – muss bei der Antragstelle registriert werden und muss seit sieben Jahren im Besitz des Führerscheins sein. Darüber hinaus muss die Begleitperson den Beweis erbringen, in den drei Jahren zuvor Fahrpraxis gehabt zu haben und in dieser Zeit keine schweren Verkehrsdelikte begangen zu haben.