Salez: Ex-Fremdenlegionär Peter Eggenberger erzählt

Referat Dieser Mann erlebte die Fremdenlegion persönlich – und erzählte in Salez davon An der Tagung ehemaliger Artillerie- und Trainsoldaten sprach Peter Eggenberger aus seiner Zeit als Legionär. Man sei ständig gefordert gewesen in dieser Aus­bildung, aber man habe ja die Abenteuerlust gesucht, verriet er. Hansruedi Rohrer 21.02.2023, 05.00 Uhr

Peter Eggenberger (Mitte) sprach an der Tagung über seine Zeit als Fremdenlegionär, hier flankiert von Fähnrich Jakob Good und dem neuen Präsidenten Leo Gschwend. Bild: Hansruedi Rohrer

77 stimmberechtigte Mitglieder, das heisst, ehemalige Soldaten der Artillerie und der Train-Truppen aus den Regionen Werdenberg, Toggenburg, Sarganserland, Gasterland und dem Rheintal, fanden sich am Samstag zur jährlichen Versammlung im Landwirtschaftlichen Zentrum Salez ein. Nach einem Begrüssungskaffee folgte die Hauptversammlung mit nachfolgendem Referat – später das Mittagessen mit gemütlichem Beisammensein und musikalischer Unterhaltung durch Reno Heeb aus Sax mit dem Schwyzerörgeli.

Leo Gschwend (Grabs) ist der neue Präsident der Vereinigung. Er konnte die Kameraden zur 103. Tagung willkommen heissen. Zu Beginn konnten mehrere neue Mitglieder in die Vereinigung aufgenommen werden. Leo Gschwend ersparte sich einen Rückblick auf das Weltgeschehen im vergangenen Jahr. Vielmehr erinnerte er an die gelungene letzte Tagung in Flumserberg und an den schönen, aber trockenen Sommer. Im August durfte er zwölf Ka­meraden auf einen Ausflug ins Muotathal mitnehmen, mit Ziel Festung Selgis und deren Besichtigung.

Gemeindepräsident Bertrand Hug, der vor vielen Jahren ebenfalls seine Rekrutenschule beim Train in Chur leistete, stellte danach die Gemeinde Sennwald vor.

Die Jahresrechnung der Vereinigung schliesst mit einem Verlust von 426 Franken ab. Der Jahresbeitrag wird bei 20 Franken belassen.

Verabschiedung für immer mit einem Fahnengruss

Im vergangenen Vereinsjahr mussten vier Kameraden für ­immer verabschiedet werden: Christian Bicker, Grabs; Hugo Ammann, Salez; Walter Kobler, Buchs; Xaver Hüppi, Gams. Eine Delegation unter Fähnrich Jakob Good entbot ihnen jeweils den ehrenvollen Fahnengruss. Zum Gedenken erhob sich die Versammlung und Reno Heeb intonierte eine Strophe des Liedes «Ich hatt’ einen Kameraden».

Die Vorstandsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Es sind Leo Gschwend, Präsident; René Ballmer, Kassier; Hanspeter Eberle, Aktuar; Ruedi Pfiffner, Präsident-Stellvertreter; Jakob Good, Fähnrich. Für den verstorbenen Ersatz-Rechnungsrevisor Christian Bicker wählte die Versammlung Meinrad Büchel (Rüthi). Der nächste Tagungsort wird in Mels sein. Für das laufende Jahr wurde den Kameraden zwei Veranstaltungen vorgeschlagen. Es ist ein Besuch der Zuckerfabrik Frauenfeld oder die Besichtigung des Nationalgestüts Avenches.

Gastredner war einmal Fremdenlegionär

Nach einer kurzen Pause waren alle gespannt, was der Journalist und Autor Peter Eggenberger, Jahrgang 1939, und Appenzeller mit Grabser Wurzeln, aus seiner Zeit als Fremdenlegionär zu berichten weiss. Er wohnt heute in Au und sein Vater war der bekannte Fotograf Andreas Eggenberger, der später in Buchs wohnhaft war.

Der Vortrag «Fremdenlegion persönlich erlebt» war spannend, auch wegen der lebendigen Vortragsweise. Im Jahre 1959 wollte er als 20-Jähriger ausbrechen aus dem engen ­Heimatfeld und dem strengen Elternhaus. Im selben Jahr begab er sich nach Marseille und bewarb sich bei der Fremden­legion. Fünf Jahre waren Pflicht und fünf Jahre blieb Eggen­berger.

Es war die Zeit des Kalten Krieges, des Algerienkrieges und des Putschs gegen Charles de Gaulle. «Man kam in eine total fremde Welt mit strengem, durchgetaktetem Tagesablauf in der viermonatigen Grundaus­bildung, der RS», erzählte der Referent. Man sei ständig gefordert gewesen in dieser Aus­bildung, aber man habe ja die Abenteuerlust gesucht, verriet er weiter.

Danach folgten weitere vier Monate Ausbildung zum Funker. Diese Ausbildung zum Spezialisten sei geordnet und annehmbar gewesen. Trotzdem verliess Peter Eggenberger nach den fünf Jahren die Fremdenlegion und fasste wieder langsam Tritt im Schweizer Zivilleben – zuerst nochmals im Dienste des Militärs, nämlich mit der Absolvierung der Schweizer Rekrutenschule.