Rebstein - Gartenhaus in Brand geraten – Ursache wird abgeklärt

Gartenhaus in Brand geraten – Ursache wird abgeklärt

Am Sonntagabend hat ein Bewohner der Fusterstrasse in Rebstein einen Brand in einem Gartenhaus entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Brandursache wird abgeklärt.