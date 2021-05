Re-Start Lokalfussball: FC Buchs, FC Gams und FC Haag müssen ran

Re-Start Lokalfussball «Nur trainieren ist nicht lustig»: Die lokalen Fussballer freuen sich zwar auf Meisterschaftsspiele – das unbedingte Ausspielen der Hinrunde wird kritisch gesehen Die letzte Lockerung des Bundes stellt für drei Fussballteams FC Buchs, FC Gams (beide 3. Liga) und FC Haag (4. Liga) der Startschuss in die Saisonendphase dar. Robert Kucera 30.05.2021, 12.26 Uhr

Physische Nähe zum Gegenspieler ist wieder erlaubt: Fussball kann nun auch in der Region normal gespielt werden. Bild: Robert Kucera (Gams, 12. September 2020)

Der Bundesratsbeschluss von Mittwoch, 26. Mai, lässt das lokale Fussballerherz höher schlagen. Ab Montag darf dieser Sport in seiner gesamten Breite wieder ausgeübt werden. Es kehrt Normalität in den Fussballalltag der lokalen Vereine zurück. Es kann wieder im üblichen Rahmen, sprich mit dem gesamten Kader in einer Gruppe, trainiert werden und Körperkontakt ist erlaubt.

Mehr noch: Bis zu den Sommerferien wird auf den Fussballplätzen auch wieder um Punkte gekämpft. In den höheren Ligen der Amateure werden noch jene letzten Runde gespielt, welche im Herbst wegen der Coronapandemie abgesagt werden mussten. Ab Stufe 4. Liga finden nur noch Nachtragsspiele statt.

So kommt es, dass die ersten Mannschaften der Aktiven der Werdenberger Klubs in zwei Lager geteilt sind: Die 4.-Liga-Klubs Grabs, Sevelen und Trübbach trainieren bereits auf die nächste Saison hin. Buchs, Gams (beide 3. Liga Gruppe 1) und Haag (4. Liga Gruppe 2) bestreiten vom 19. Juni bis 3. Juli ihre letzten Meisterschaftspiele der Saison 2020/21.

Das sportliche Messen wurde sehr vermisst

«Endlich wieder normal Fussball spielen», freut sich Gerardo Clemente, Trainer 1. Mannschaft Buchs, darauf. «Nur trainieren ist nicht lustig», verweist er auf das Elementare in diesem Sport: Das Messen mit anderen Teams in einem Match. Dies beginnt bereits in den internen Trainings der Mannschaften. Denn das «mätchlen» wurde nicht nur auf der Rheinau in Buchs schmerzlich vermisst.

«Jeder Fussballer will gerne wieder spielen», hält Memo Eriten, Trainer 1. Mannschaft FC Gams, fest. Wie er erklärt, sei man sehr froh darüber, dass Fussballspielen mit Kontakt wieder möglich ist und mit dem gesamten Team, statt in kleinen Gruppen, Übungen zu machen.

Die Mehrheit spricht sich für einen Saisonabbruch aus

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat beschlossen, dass jetzt die Hinrunde der Saison 2020/21 zu Ende gespielt werden soll. Der Ostschweizer Fussballverband stützt diesen Entscheid. Diese 50-Prozent-Meisterschaft wird für viele Teams Folgen haben. Denn so wird es Auf- und Absteiger geben wie in einer normalen Fussballsaison.

«Ich finde es gut», kommentiert Ibrahim Kulici, Trainer 1. Mannschaft FC Haag, das Vorgehen. «So ist es fair für alle Teams und jeder kann sich noch retten», spricht er die Tabellenlage in der 4. Liga Gruppe 2. Drei Equipen, darunter Haag, werden im Juni gegen den Abstieg kämpfen. «Wir freuen uns auf diese zwei Spiele», betont Kulici, dass ihm diese Lösung sympathischer ist, als ein Saisonabbruch wie vor einem Jahr.

Damit gehört Haags Trainer einer Minderheit an. Eine Umfrage bei den SFV-Mitgliedsklubs – 461 von 1400 machten mit – zeigt: 56 Prozent sind für einen vorzeitigen Saisonabbruch.

Gams-Trainer Memo Eriten hält nicht viel von dieser Lösung:

«Ich finde es krass, dass die Hinrunde noch durchgeboxt werden muss. Man hat wenig Zeit, voll zu trainieren. Die Verletzungsgefahr ist gross.»

Buchs-Trainer Gerardo Clemente sricht von einer Lotterie und hält weiter fest:

«Mir wäre es recht gewesen, wenn die Saison abgebrochen worden wäre. Ich bin kein Fan von dieser Regelung und denke da besonders an jene Teams, die sich jetzt noch einem Abstiegskampf stellen müssen.»

Trotzdem herrscht im Team von Gerardo Clemente auch Freude darüber, dass man die Chance erhält, zwei Spiele auszutragen. «Die Mannschaft ist willig. Sie wollte stets dreimal in der Woche trainieren, auch wenn die Trainings mit allen Schutzmassnahmen und Konzepten durchgeführt werden mussten», erläutert der Buchs-Trainer.

Sieht seine Mannschaft als Schiedsrichter des Aufstiegskampfs: Buchs-Trainer Gerardo Clemente. Bild: Robert Kucera (Buchs, 31. Juli 2019)

Schiedsrichter im Aufstiegskampf

Der Drittplatzierte FC Buchs wird die zwei Spiele gegen den FC Ems (Rang eins) und den FC Bad Ragaz (Rang zwei) mit viel Biss in Angriff nehmen. Es geht schliesslich um den Aufstieg in die 2. Liga. «Wir werden der Schiedsrichter im Aufstiegskampf sein», äussert sich der Trainer.

Dies ist nicht als Understatement gedacht oder dass er den Coup seiner Truppe nicht zutrauen würde. Die Ausgangslage spricht klar gegen Buchs: Ems hat drei Punkte Vorsprung auf die Werdenberger, Bad Ragaz deren zwei. Zudem haben diese beiden Teams noch drei Spiele vor sich. Buchs wäre sogar bei einem Gewinn von sechs Punkten aus diesen Direktbegegnungen auf sehr viel Schützenhilfe angewiesen, um am Ende Erster zu sein.

Für die zwei Partien müsse er sein Team nicht motivieren. Wie er erklärt, sei seine Crew schon im Herbst heiss auf diese Spitzenspiele gewesen. Vor allem, weil der FC Buchs gerade in einer sehr guten Phase war: Fünf Spiele in Serie ohne Niederlage (vier Siege) und in diesen Partien hat man nur zwei Gegentore kassiert.

Der FC Gams wird am Tag X bereit sein

Der Saisonabbruch wäre auch dem FC Gams lieber gewesen. Zumal man sich so einem kurzen Abstiegskampf zu stellen hat. «Rein sportliche gesehen wäre ein Abbruch für uns besser gewesen. Auf der anderen Seite freuen wir uns darauf, wieder in einem Team Fussball zu spielen», hält Trainer Memo Eriten fest. «Es ist eine schwierige Situation. Aber wir lieben die Herausforderung und werden auf den Punkt, am Tag X, bereit sein.»

Der Abstiegskampf beginnt bei Sargans (Rang acht, neun Punkte) und endet beim Elften Trun/Rabius (sechs Punkte). Dazwischen liegen Gams und Thusis-Cazis mit jeweils sieben Zählern. Rein rechnerisch ist sogar noch der abgeschlagene Tabellenletzte mit null Punkten, Chur 97 II, im Rennen um den Ligaerhalt. Da bei allen Teams noch drei Spiele anstehen, bei Trun/Rabius sogar vier, ist die Ausgangslage völlig offen.

Klare Mission: FC Haag will verkorkste Saison retten

Eine Stufe tiefer kämpft der FC Haag um den Verbleib in der 4. Liga. Trainer Ibrahim Kulici ist ein Befürworter, dass die Hinrunde zu Ende gespielt wird. «Wir wollen die Chance nutzen, die letzten zwei Partien zu gewinnen und so ins Mittelfeld der Tabelle vorrücken. So können wir eine verkorkste Saison noch retten», sagt Kulici. Der Trainer ist froh, dass ein Szenario vermieden werden kann: «Es soll nicht heissen, dass Haag nur deshalb nicht abgestiegen sei, weil die Saison abgebrochen wurde.»

Das Kulici-Team will auf dem Platz zeigen, dass man keine Absteiger-Mannschaft sei. «Wir haben gut gearbeitet und sind auf gutem Weg.» Bereits die erste Partie kann die Entscheidung bringen: Holt Haag gegen den Tabellenletzten Orion Chur einen Punkt, ist der Ligaerhalt sicher.