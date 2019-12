RC Oberriet-Grabs vor dem letztem Kampf der Saison: Aufstiegsfeier oder Status quo? Siegt der Ringerclub Oberriet-Grabs gegen Schattdorf, ist das langfristige Ziel Premium League erreicht. 05.12.2019, 16.04 Uhr

Andri Vishar (rechts) will auch im letzten Kampf der Saison den Ton angeben und siegen. Bild: PD

(mz) Diesen Sonntag, ab 15 Uhr, in der Bildstöckli-Halle in Oberriet, steigen die Aktiven des Ringerclubs Oberriet-Grabs in die zweite, entscheidende Begegnung gegen die RR Schattdorf. In diesem Auf-/Abstiegskampf weisen die Rheintaler einen kleinen Vorsprung von einem Punkt auf.