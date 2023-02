Werdenberg: Arbeitslosenquote ist gesunken

RAV «Der Arbeitsmarkt war robust»: Es gibt weniger Arbeitslose im Werdenberg als vor einem Jahr Urs Greuter, Leiter des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums in Sargans, blickt zurück auf das Jahr 2022. Und kann positive Nachrichten verkünden. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Wer einen Job suchte, wurde im letzten Jahr meist fündig. Die Zahl der Stellensuchenden hat sich stark verringert. Bild: PD

Als vor knapp einem Jahr der Krieg in der Ukraine ausbrach, in der Folge eine Energieversorgungskrise drohte und auch noch die Teuerung markant anstieg, war kaum absehbar, dass sich die Arbeitsmarktzahlen in unserer Region nach zwei Jahren Corona so stark erholen würden.