Rans Brand in Rans: Föhn erschwerte die Löscharbeiten – niemand wurde verletzt Am frühen Sonntagnachmittag brach in einem Mehrfamilienhaus an der Badstrasse ein Brand aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 100’000 Franken. Heini Schwendener 03.01.2023, 05.00 Uhr

Die Feuerwehr Werdenberg Süd im Einsatz beim Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bastrasse in Rans. Bild: Heini Schwendener

Grosser Einsatz für die Feuerwehr Werdenberg Süd: Am frühen Nachmittag brach gemäss Angaben von Anwohnern wahrscheinlich auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus an der Badstrasse in Rans ein Feuer aus.