Ramon Bollhalder schied am Heimturnier früh aus: Schlechte Passqualität hemmte die offensive Durchschlagskraft Beim ersten U19-Turnier in diesem Jahr kam Ramon Bollhalder aus Grabs zusammen mit Maximilian von Loesch noch nicht auf Touren. Robert Kucera 22.06.2020, 05.00 Uhr

Geschickt umspielt Ramon Bollhalder (Mitte) den Block am Netz und kann für sein Team punkten. Zu seinem Leidwesen klappte dies jedoch nur in einem von drei Spielen optimal. Bild: Robert Kucera

«Die Vorfreude war sehr gross. Ich habe es schon fast nicht mehr ausgehalten zu Hause. Ich bin froh, wieder Sand unter den Füssen zu haben», beschreibt Ramon Bollhalder aus Grabs seine Emotionen vor dem ersten Ernstkampf in dieser Saison. Lange Zeit musste der 17-Jährige warten, ehe er wieder trainieren durfte. Noch etwas länger dauerte es bis zum ersten Turnier der Saison.

Doch nicht nur wegen der Coronakrise ist dieses Jahr für Bollhalder speziell. Er ist auf der Suche nach einem neuen Teamgefährten. Dies macht es nicht einfacher, Erfolge zu feiern. Wie das Heimturnier von Samstag gezeigt hat. Ramon Bollhalder und Maximilian von Loesch mussten sich in der Kategorie U19 mit Platz sechs von acht Teams zufriedengeben.

Spiel gedreht nach verschlafenem Startsatz

Die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen. «Ich hätte natürlich gerne gewonnen. Doch die Rangierung war sekundär. Ich habe das Turnier genutzt, um wieder ins Beachvolleyball-Geschehen reinzukommen und Spass zu haben», erklärt der Grabser.

Zufrieden war er vor allem mit der Art und Weise, wie er und sein Liechtensteiner Teamkollege sich nach verschlafenem ersten Satz zurückgekämpft haben, das Spiel drehten und mit 2:1 gewannen. Die zweite Partie ging mit 0:2 verloren. «Uns ist etwas die Puste ausgegangen», gibt Bollhalder zu. Fehlende Kraft nannte er als Grund, weshalb sie nie so recht in die Partie fanden.

Gegen nachmaligen Sieger eine gute Figur gemacht

Besser lief es im dritten Spiel. «Dieses hätten wir gewinnen sollen», konstatiert Ramon Bollhader. Denn wie in der Auftaktpartie hat das Duo Bollhalder/von Loesch auf einen Satzrückstand reagieren können, nach zwei Sätzen hiess es 1:1. Doch im Entscheidungssatz zog der Gegner rasch auf und davon und siegte klar mit 15:7.

Aufgefallen ist die starke und punktbringende Defensivarbeit des Gegners. Oder war letztlich die schwache Offensive von Ramon Bollhalder und Maximilian von Loesch ausschlaggebend? «Eine Mischung aus beiden», so der Grabser. Das Übel sieht er vorab in der schlechten Qualität der Pässe. «Sind die Pässe nicht gut, kann man die Angriffe weniger gut machen. So haben es die Gegner leicht, sich zurückzukämpfen. Ich würde sagen, uns hat der Druck im Angriff gefehlt.»

Für das Jahr 2020 hat sich Ramon Bollhalder keine hohen Ziele gesteckt. Der Fokus liegt auf der Saison 2021 mit dem Ziel, Schweizer Meister in der Altersklasse U19 zu werden. Doch zunächst wird dieses Jahr eifrig trainiert, die Partnersuche vorangetrieben und er möchte so viele Turnier wie möglich spielen. «Und wenn es drin liegt, auch einen Sieg holen.» Nicht unrealistisch: Denn gegen die Turniersieger Marco Moro/Noël Clement hat man in der dritten Partie sehr gute Ansätze gezeigt und Paroli geboten.